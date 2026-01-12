अंबानी का मास्टरप्लान तैयार! जामनगर में बन रहा है दुनिया को हिला देने वाला सेंटर, जानें कैसे बदलेगी आपकी और हमारी जिंदगी?

Advertisement
Reliance Jio AI Platform: भारत भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस में एंट्री करने की तैयारी में है. रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने Jio के People First AI प्लेटफॉर्म का ऐलान कर टेक दुनिया में हलचल मचा दी है. अंबानी ने दावा किया है कि यह AI पूरी तरह भारत में बना होगा भारतीय जरूरतों को समझेगा और आम आदमी की जेब तक पहुंचेगा. इस ऐलान के बाद न सिर्फ देश की टेक इंडस्ट्री में उत्साह है दुनिया भर की दिग्गज टेक कंपनियों की टेंशन भी बढ़ती दिख रही है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 12, 2026, 06:59 AM IST
Reliance Jio AI Platform: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की दुनिया में अब भारत में पीछे नहीं रहने वाला है. अब सिर्फ विदेशी टेक कंपनियों तक AI की पहुंच सीमित नहीं रहने वाली है. भारत में AI को आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है. भारत की सबसे बड़ी प्राइवेटी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने एक ऐसे पीपल-फर्स्ट AI प्लेटफॉर्म की घोषणा की है जो हर भारतीय को उसकी भाषा, उसके मोबाइल और उसके रोजमर्रा के कामों से जोड़ देगा. यह प्लेटफॉर्म न सिर्फ टेक्नोलॉजी को आसान बनाएगा बल्कि काम करने, सीखने और आगे बढ़ने के तरीके को भी पूरी तरह बदल सकता है.

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भारत में AI को लेकर एक मेगा प्लान का खुलासा किया है. राजकोट में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि Jio एक पीपल-फर्स्ट AI प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की तैयारी में है. यह प्लेटफॉर्म विशेषरूप से भारत के लोगों के लिए तैयार किया गया है लेकिन इसका टारगेट पूरी दुनिया के काम को आसान बनाना होगा.

हर भारतीय की जेब में होगा AI
मुकेश अंबानी के मुताबिक इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य भारत के हर नागरिक को AI की शक्ति से कनेक्ट करना है. इसकी शुरुआत सबसे पहले गुजरात से होगी. इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खास बात यह होगी कि लोग अपनी भाषा में अपने डिवाइस पर AI सर्विस का इस्तेमाल कर सकेंगे.

जामनगर में बन रहा है देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर
अंबानी ने इस दौरान यह भी कहा कि इस मिशन को तेजी से पूरा करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम चल रहा है. उन्होंने बताया कि हम जामनगर में भारत का सबसे बड़ा AI-रेडी डेटा सेंटर तैयार कर रहे हैं. हमारा एक ही टारगेट है हर भारतीय के लिए AI को किफायती बनाना.

गुजरात के लिए अंबानी ने कही ये 5 बड़ी बातें
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुकेश अंबानी रिलायंस के लिए गुजरात को दिल और आत्मा बताते हुए 5 बड़े वादे किए हैं जो-

रिलायंस अगले 5 सालों में गुजरात में निवेश दो गुना कर 7 लाख करोड़ रुपये करेगा.   

जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा क्लीन एनर्जी इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है जिससे गुजरात ग्रीन एनर्जी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन जाएगा.

इसके साथ ही गुजरात के कच्छ को एक ग्लोबल क्लीन एनर्जी हब में बदला जाएगा.

पीपल-फर्स्ट AI प्लेटफॉर्म के जरिए टेक्नोलॉजी का और विस्तार करना.

अहमदाबाद में 2036 ओलंपिक की मेजबानी के सपने को सच करने के लिए रिलायंस स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग में भी सहायता करेगा.

अंबानी ने पीएम मोदी के विजन की तारीफ करते हुए कहा कि आज भारत में जितना आत्मविश्वास और उम्मीद है वैसी स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी नहीं देखी गई.

