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जल्दबाजी में गलत नंबर पर हो गया रिचार्ज? न हों परेशान, ये कंपनी दे रही आसान स्टेप्स से घर बैठे पैसा वापस पाने का मौका

Wrong Jio Recharge Refund Process: स्मार्टफोन के दौर में मोबाइल रिचार्ज कराना हर रोज का काम बन गया है, लेकिन कभी-कभी जल्दबाजी में गलत नंबर पर रिचार्ज हो जाता है. ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिलायंस जियो (Reliance Jio) ने अपने ग्राहकों के लिए गलत रिचार्ज का पैसा वापस (Refund) पाने की प्रक्रिया को काफी आसान बना दिया है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 15, 2026, 12:30 PM IST
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जल्दबाजी में गलत नंबर पर हो गया रिचार्ज? न हों परेशान, ये कंपनी दे रही आसान स्टेप्स से घर बैठे पैसा वापस पाने का मौका

Wrong Jio Recharge Refund Process: आपने भी कभी न कभी मोबाइल रिचार्ज करते समय जल्दबाजी में किसी और के नंबर पर रिचार्ज जरूर किया होगा. कई बार आपने गलत नंबर डाल दिया होगा या फिर गलत प्लान चुन लिया होगा. ऐसी स्थिति में ज्यादातर लोगों को लगता है कि अब पैसे वापस नहीं मिलेंगे. लेकिन अब समय बदल गया है. अगर आपने जियो नंबर पर रिचार्ज करते समय गलती कर दी है, तो एक खास प्रक्रिया के जरिए रिफंड पाने की कोशिश कर सकते हैं. इसके लिए आपको बस MyJio ऐप में जाकर कुछ आसान स्टेप्स पूरे करने होते हैं. बस इसके लिए आपको समय का ध्यान देना होगा.

समय बर्बाद न करें

फिलहाल यह फीचर Jio यूजर्स के लिए खास है. इसका लाभ आप MyJio ऐप से उठा सकते हैं. अगर आप Jio यूजर हैं और किसी गलत नंबर पर रिचार्ज कर बैठते हैं, तो चंद स्टेप्स को फॉलो कर अपने पैसे वापस पा सकते हैं. इसके लिए गौर करने वाली बात यह है कि ऐसा रिचार्ज होने के बाद शुरुआती दो घंटे में ही किया जा सकता है. इससे ज्यादा देर करने पर आप अपने पैसे वापस नहीं पा सकेंगे. हालांकि ऐसा नहीं है कि आप गलत नंबर पर मोबाइल रिचार्ज करवाने के बाद चाहें, तो अपने पूरे पैसे वापस पा सकते हैं.

किन यूजर्स को वापस मिलेंगे पैसे?

फिलहाल गलत रिचार्ज करने पर पैसे वापस पाने की सुविधा Jio यूजर्स को मिल रही है. इसके लिए Jio यूजर्स के पास MyJio ऐप का होना जरूरी है और रिचार्ज भी ऐप से ही किया गया हो. अगर आपने रिचार्ज अलग ऐप से किया है, तो इस प्रक्रिया से आप पैसे वापस नहीं पा सकते हैं. अगर ये तमाम चीजें हैं और आप गलत नंबर पर रिचार्ज कर बैठते हैं, तो पूरे पैसे वापस पा सकते हैं.

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Jio यूजर्स के लिए रिफंड प्रोसेस

अगर आपने गलत नंबर पर रिचार्ज कर दिया है, तो नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन कर पैसे वापस पा सकते हैं.
स्टेप 1. सबसे पहले MyJio ऐप खोलें.
स्टेप 2. अब आप सर्च बार में Recharge History लिखकर सर्च करें और उस ऑप्शन को चुनें.
स्टेप 3. इसके बाद वहां आपको अपना पिछला रिचार्ज दिख जाएगा.
स्टेप 4. रिचार्ज की डिटेल्स में आपको Cancel Recharge का ऑप्शन मिलेगा, अब वहां क्लिक करें.
स्टेप 5. अब उस कारण को चुनें, जिसके चलते आप रिचार्ज कैंसिल करवा रहे हैं.
स्टेप 6. इसके बाद कुछ ही दिनों में आपको आपके रिचार्ज का पैसा वापस मिल जाएगा.

कैंसल करने का ऑप्शन भी मिलता है

रिचार्ज की जानकारी खोलने पर कई मामलों में कैंसल या रिफंड से जुड़ा ऑप्शन भी दिखाई देता है. इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यूजर को कारण बताना होता है कि रिचार्ज क्यों कैंसल करना है. आम तौर पर लोग इन वजहों से रिफंड की मांग करते हैं. जैसे गलती से गलत नंबर पर रिचार्ज हो जाना, गलत प्लान चुन लेना या किसी बच्चे द्वारा गलती से रिचार्ज हो जाना. सही कारण चुनने के बाद रिक्वेस्ट भेजी जा सकती है.

हर बार नहीं मिलती यह सुविधा

ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि यह सुविधा हर बार इस्तेमाल नहीं की जा सकती. गलत रिचार्ज कैंसल करने का ऑप्शन सीमित परिस्थितियों में ही दिया जाता है. अगर कोई बार-बार ऐसी रिक्वेस्ट भेजता है, तो सिस्टम उसे एक्सेप्ट नहीं करता. यही वजह है कि रिचार्ज करते समय थोड़ा सावधान रहना जरूरी होता है.

क्या हैं रिफंड की शर्तें?

पैसे वापस पाना इतना भी सीधा नहीं है, इसके लिए कुछ शर्तें लागू होती हैं. इसके अनुसार रिफंड तभी मिल सकता है, जब गलत नंबर भी जियो का ही हो. अगर आपने एयरटेल के नंबर पर जियो का रिचार्ज कर दिया है, तो प्रक्रिया आसान नहीं होने वाली. अगर उस अनजान व्यक्ति ने आपके द्वारा रिचार्ज किए गए डेटा या कॉलिंग का इस्तेमाल कर लिया है, तो रिफंड मिलना मुश्किल हो जाता है. इसके साथ ही अगर नंबर में सिर्फ 1-2 अंकों का फर्क है, तो कंपनी इसे 'जेनुइन मिस्टेक' मानकर प्रोसेस जल्दी करती है.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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