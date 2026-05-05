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गलती से गलत नंबर पर कर दिए मोबाइल रिचार्ज? अब एक क्लिक में पैसा होगा रिफंड! ये रहा पूरा प्रोसेस

Jio Wrong Recharge Refund: अगर आपने गलती से किसी गलत मोबाइल नंबर पर रिचार्ज कर दिया है, तो अब घबराने या परेशान होने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है. देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी Jio अपने यूजर्स के लिए एक खास सुविधा लाई है, जिसकी मदद से आप गलत रिचार्ज को कैंसिल कर सकते हैं और अपना पैसा वापस पा सकते हैं.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 05, 2026, 11:10 AM IST
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गलती से गलत नंबर पर कर दिए मोबाइल रिचार्ज? अब एक क्लिक में पैसा होगा रिफंड! ये रहा पूरा प्रोसेस

How to Cancel Jio Recharge Plan: आज से समय में मोबाइल रिचार्ज करना चुटकियों का काम है, लेकिन यही तेजी कभी-कभी भारी पड़ जाती है. क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि मोबाइल रीचार्ज कर रहे हों और जल्दबाजी में एक नंबर गलत टाइप हो गया, जिससे महंगा रिचार्ज किसी अनजान व्यक्ति के फोन में चला गया? बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है. यूजर्स की इसी परेशानी को देखते हुए देश की सबसे बड़ी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी जियो ने बड़ा कदम उठाया है. जियो अब ग्राहकों के लिए एक ऐसा जादुई फीचर लाई है, जिससे गलत नंबर पर हुआ रिचार्ज न सिर्फ कैंसिल होगा, बल्कि आपका पैसा भी सुरक्षित आपके पास लौट आएगा.

अब जियो यूजर्स गलत रिचार्ज को कैंसिल करके अपना पैसा वापस पा सकते हैं. पत्र सूचना कार्यालय यानी PIB के मुताबिक जियो ने अपने ऐप में एक खास फीचर शामिल किया है जो यूजर्स को रिवर्सल की सुविधा देता है.

सिर्फ 3 घंटे का है समय, जल्दी करना होगा फैसला

जियो के इस फीचर का लाभ लेने के लिए रीचार्ज के बाद की टाइमिंग सबसे जरूरी है. अगर आपने गलती से किसी गलत जियो नंबर पर रिचार्ज कर दिया है, तो आपके पास पैसा वापस पाने और रीचार्ज कैंसिल करने के लिए मात्र 3 घंटे का समय होता है. इसके बाद रिक्वेस्ट प्रोसेस नहीं की जाता है. साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी होता है कि यह सुविधा सिर्फ तभी मिलेगी जब रिचार्ज MyJio ऐप से किया गया हो, न कि किसी दूसरे रीचार्ज प्लेटफॉर्म से. अगर आपने किसी थर्ड-पार्टी ऐप का इस्तेमाल किया है, तो आप इस फीचर का लाभ नहीं उठा पाएंगे.

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रिफंड पाने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

गलत रिचार्ज को कैंसल करने का प्रोसेस बहुत ही आसान है, आइए जानते हैं...

- इसके लिए सबसे पहले MyJio ऐप खोलें.

- अब ऐप के मेन्यू में जाकर रिचार्ज हिस्ट्री चेक करें.

- उस गलत रिचार्ज को खोजें जिसे आप कैंसिल करना चाह रहे हैं.

- अब इस पर क्लिक करें, यहां आपको Cancel Plan का ऑप्शन मिल जाएगा.

- अगर रीचार्ज 3 घंटे से पहले हुआ होगा तो ही आपको Cancel Plan का ऑप्शन मिलेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं दिखेगा.

(ये भी पढे़ंः WhatsApp Alert: करोड़ों यूजर्स के लिए खतरे की घंटी! फौरन करें ये जरूरी काम, वरना...)

- जब आप Cancel Plan पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप रिचार्ज क्यों कैंसिल कर रहे हैं. सही कारण जैसे Wrong Number सेलेक्ट करें और रिफंड मोड चुनकर रिक्वेस्ट सबमिट कर दें.

एक बार रिक्वेस्ट सबमिट होने के बाद, जियो आपकी डिटेल को वेरीफाई करेगा और कुछ ही समय में पैसा आपके खाते में वापस भेज दिया जाएगा. अक्सर लोग जल्दबाजी में रीचार्ज करते समय जल्दबाजी में नंबर गलत टाइप कर देते हैं. जियो का यह कदम ग्राहकों के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने और उनके नुकसान को रोकने के लिए उठाया गया है. 

(ये भी पढ़ेंः AI बना आफत! ट्रंप ने बदला रुख, जिस टेक्नोलॉजी को बताया था वरदान, अब उसी के लिए...)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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Jio Wrong Recharge RefundHow to Cancel Jio Recharge Plan

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