नहीं मिल रहा है TV का रिमोट? कोई बात नहीं! अब मिनट में फोन से कंट्रोल करें अपना TV, ये रहा पूरा प्रोसेस

Smartphone TV Remote: कई बार घर में टीवी का रिमोट खो जाता है या अचानक खराब हो जाता है. ऐसे में टीवी ऑन-ऑफ हो या चैनल बदलना मुश्किल भरा काम हो जाता है. अगर आपके साथ ही ऐसी ही कुछ समस्या हो रही होतो बिलकुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है. क्योंकि अब आपका स्मार्टफोन ही टीवी का रिमोट बन सकता है. इस आसान तरीका से आप चैनल बदलना, वॉल्यूम कंट्रोल करना और टीवी की अन्य सेटिंग्स सीधे अपने फोन से कर सकते हैं. यकीन नहीं हो रहा होगा ना? लेकिन यह सच है आप अपने स्मार्टफोन से ही टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं. आइए जानते है कैसे...

फोन से टीवी कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ ऐप्स की जरूरत पड़ेगी. इसके लिए आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं. ये ऐप्स हैं..

Google TV ऐप

अगर आपके पास स्मार्ट टीवी यानी एंड्रॉयड टीवी है जो वाईफाई से कनेक्‍टेड है तो Google TV ऐप को अपने फोन या टैब में डाउनलोड करके आप टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं.

इसके लिए सबसे पहले अपने फोन में गूगल टीवी ऐप को डाउनलोड कर लें.

अब ऐप को ओपन करते ही आपको नीचे की तरफ दायीं तरफ दिखाई देगा Connect TV, उस पर क्लिक कर दें.

क्लिक करते ही आपको टीवी का नाम अपने फोन में दिखाई देगा उस पर सेलेक्ट कर दें.

उस कोड को एंटर करें जो आपके टीवी की स्‍क्रीन पर दिखाई दे रहा हो.

इसके बाद पेयर पर क्लिक कर दें और प्रोसेस होने दें.

प्रोसेस पूरा होने के बाद आपका स्मार्टफोन रिमोट का काम करने लगेगा. जिससे आप फ‍िजिकल रिमोट की तरह ही चला पाएंगे.

Google Home ऐप

आप अपने स्मार्टफोन से टीवी कंट्रोल करने के लिए Google Home ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सबसे पहले अपने फोन या टैबलेट में Google Home ऐप खोलें. अगर ऐप पहले से नहीं है तो इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें. ध्यान रहे कि आपका एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी ऑन हो और वही वाई-फाई नेटवर्क से कनेक्ट हो जिस पर आपका फोन कनेक्ट हो. यानी दोनों डिवाइस सेम इंटरनेट से कनेक्ट होने चाहिए. इतना करते ही ऐप रिमोट ऑप्शन पर सभी वाई-फाई से जुड़े डिवाइस दिखाई देने लगेंगे. इसके बाद रिमोट ऑप्शन पर क्लिक करके आप वर्चुअल रिमोट के जरिए टीवी के चैनल और वॉल्यूम को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं.

नार्मल टीवी को कैसे करें फोन से कंट्रोल

अब आपके मन में सवाल यह आ रहा होगा कि अगर स्मार्ट टीवी नहीं तो फोन से कैसे कंट्रोल करे? हमारे पास आपके इस सवाल का भी जवाब है. अब अपने स्मार्टफोन से आप नार्मल टीवी को भी कंट्रोल कर सकते हैं. बस इसके लिए आपके फोन में आईआर ब्‍लास्‍टर होना चाहिए. इसकी सहायता से आपको फोन नार्मल रिमोट की तरह ही टीवी को सिग्‍नल भेज सकता है. इस दौरान आपको इंटरनेट कनेक्‍शन की भी जरूरत भी नहीं पड़ती है.

इन सब के साथ ही Universal Remote Apps जैसे ऐप Google Play Store और App Store पर मौजूद हैं. जिनकी सहायता से आप अपने टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं.

