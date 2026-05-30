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Hindi NewsटेकAC बंद करते समय आप भी तो नहीं करते ये गलती? कंप्रेसर हो सकता है खराब, आज ही बदलें आदत!

AC बंद करते समय आप भी तो नहीं करते ये गलती? कंप्रेसर हो सकता है खराब, आज ही बदलें आदत!

How to Turn off AC Correctly: गर्मी बढ़ते ही घरों और ऑफिसों में AC का इस्तेमाल तेजी से बढ़ जाता है. ठंडी हवा का मजा लेते समय ज्यादातर लोग एक ऐसी छोटी गलती कर बैठते हैं, जो लंबे समय में उनके एसी को खराब कर सकती है. कई लोग एसी बंद करने के लिए सिर्फ रिमोट का इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुछ सीधे मेन स्विच ऑफ कर देते हैं. सवाल यह है कि इनमें से सही तरीका कौन-सा है? गलत तरीके से एसी बंद करने पर AC की लाइफ पर असर पड़ता है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 30, 2026, 08:03 AM IST
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AC बंद करते समय आप भी तो नहीं करते ये गलती? कंप्रेसर हो सकता है खराब, आज ही बदलें आदत!

How to Turn off AC: बढ़ती गर्मी में AC की ठंडी हवा किसे अच्छी नहीं लगती? यही कारण है कि गर्मी आते ही एसी की डिमांड बढ़ जाती है. बहुत से लोग नई AC खरीदते हैं, तो वहीं जिनके पास एसी है वो सर्विस कराकर इस्तेमाल करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी एक छोटी सी आदत आपके AC को समय से पहले खराब कर सकती है? सिर्फ खराब ही नहीं हर महीने के आखिरी में आने वाले बिजली बिल को भी बढ़ा सकती है? ज्यादातर लोग AC बंद करते समय बस रिमोट का बटन दबाते हैं और सो जाते हैं या कमरे से बाहर चले जाते हैं. वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सीधे मेन स्विच बंद करने पर भरोसा करते हैं.

बहुत से लोगों के मन में यह सवाल भी जरूर होता है कि आखिरी एसी बंद करने का सही तरीका क्या है? AC को रिमोट से बंद करना चाहिए या सीधे दीवार पर लगे स्विच से? आइए जानते हैं इस उलझन का जवाब...

रिमोट से AC बंद करना कितना सही?

ज्यादातर लोग AC को रिमोट से ही बंद करते हैं. रिमोट से AC को बंद करने से मशीन पूरी तरह से बंद नहीं होती है. बस एक प्रोसेस के तहत काम करती है. यानी AC के अंदर लगा कंप्रेसर और दूसरे पार्ट्स को अचानक पॉवर सप्लाई कटने का झटका नहीं लगता. इससे मशीन की लाइफ बनी रहती है और खराब होने का खतरा नहीं होता. आज के समय में आने वाली एसी को जब आप रिमोट से बंद करते हैं, तो उसका प्लैप बंद हो जाता है, वहीं जब आप स्विच से बंद करते हैं, तो फ्लैप खुला रहता है.

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इसके साथ ही, रिमोट से एसी बंद करने पर AC की सेटिंग्स जैसे टेंपरेचर, मोड और फैन स्पीड वही रहती है, जिसपर आप एसी बंद करते हैं. अगली बार जब आप AC ऑन करते हैं, तो वहीं सेटिंग रहती है, आपको बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है.

रिमोट से बंद करने से बिजली पर क्या असर पड़ता है?

अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि रिमोट से AC बंद करने से बिजली खर्च होती रहती है? जब भी आप AC को रिमोट से बंद करते हैं, तो एसी स्टैंडबाय मोड में चला जाता है. AC स्टैंडबाय मोड में बहुत ही कम बिजली का इस्तेमाल करता है. इससे बिजली बिल पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है.

कब करना चाहिए स्विच का इस्तेमाल?

वहीं अगर आप लंब समय के लिए कहीं जा रहे हों, तो एसी को स्विच से बंद करना फायदेमंद हो सकता है. इससे एसी की स्टैंडबाय पावर सेफ रहती है और किसी तरह के इलेक्ट्रिकल रिस्क भी नहीं होता है. साथ ही अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं, जहां बिजली का वोल्टेड कम ज्यादा होता रहता है, तो एसी को स्विच से बंद करना फायदेमंद हो सकता है.

बार-बार स्विच से बंद करना कितना सही?

एसी को हर बार सीधे मेन स्विच से बंद करने की बजाय रिमोट से ऑफ करना ज्यादा सही माना जाता है. जब एसी को अचानक बिजली सप्लाई से काट दिया जाता है, तो उसके कंप्रेसर और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स पर प्रेशर पड़ सकता है. लंबे समय तक ऐसा करने से एसी की पॉवर पर असर पड़ता है. हालांकि जरूरत पड़ने पर स्विच से बंद किया जा सकता है, लेकिन इसे रोजमर्रा की आदत नहीं बनाना चाहिए.

(ये भी पढ़ेंः  24 घंटे ऑन रहता है Wi-Fi Router? जानें क्या वाकई इसमें भी हो सकता है AC जैसा ब्लास्ट)

एक्सपर्ट का क्या है मानना?

जानकारों का कहना है कि रोजाना एसी को बंद करने के लिए रिमोट का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा तरीका है. इससे सिस्टम सही ढंग से शटडाउन होता है और कंप्रेसर पर किसी तरह का प्रेशर नहीं पड़ता है. हालांकि अगर एसी कई दिनों तक इस्तेमाल नहीं होना है, तो बिजली बचाने और सुरक्षा के लिए मेन स्विच भी बंद कर देना चाहिए.

(ये भी पढ़ेंः अब नहीं डूबेगी मेहनत की कमाई! RBI ला रहा है AI वाला Kill Switch, एक बटन दबाते ही...)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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