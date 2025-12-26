WFH है, मौज की घर से नौकरी चल रही है... ऐसे कहने वालों को अब होगा सिर दर्द! अब धक्के खाते हुए पहुंचना पड़ेगा ऑफिस

साल 2025 की शुरुआत में Amazon ने अपने कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया और हफ्ते में पांच दिन ऑफिस आने का नियम लागू कर दिया. इसके बाद धीरे-धीरे कई बड़ी टेक और कॉरपोरेट कंपनियां भी इसी रास्ते पर चल पड़ीं. Dell, IBM, Meta, Salesforce, Snap, Google, Microsoft, Apple, Goldman Sachs, JP Morgan, Disney और AT&T जैसी दिग्गज कंपनियों ने भी कर्मचारियों को फुल-टाइम ऑफिस लौटने का निर्देश दिया. साल के अंत में Instagram के CEO एडम मोसेरी ने भी कर्मचारियों को साफ संदेश दे दिया कि अब हफ्ते में पांच दिन ऑफिस आना होगा. कंपनी के अंदर भेजे गए मेमो के अनुसार, अमेरिका में काम करने वाले कर्मचारियों को 2 फरवरी 2026 से फुल-टाइम ऑफिस लौटना अनिवार्य होगा.

रिटर्न-टू-ऑफिस की जंग लगभग खत्म

दुनिया की सबसे बड़ी टैलेंट रिक्रूटमेंट कंपनी Randstad के ग्लोबल CEO सैंडर वान ’ट नूर्डेंदे के मुताबिक, “रिटर्न-टू-ऑफिस की जंग अब लगभग खत्म हो चुकी है.” Fortune को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अब कंपनियों के भीतर एक नया पावर स्ट्रक्चर बन गया है. आम कर्मचारियों को ऑफिस बुलाया जा रहा है, जबकि केवल टॉप परफॉर्मर ही पूरी तरह रिमोट काम करने का विकल्प बचा पाएंगे. उनके शब्दों में, “100 प्रतिशत रिमोट जॉब की मांग करने के लिए आपको बेहद खास होना पड़ेगा.”

सिर्फ खास स्किल वालों को मिलेगी छूट

वान ’ट नूर्डेंदे का कहना है कि अब कंपनियां उन्हीं कर्मचारियों को रिमोट या बेहद लचीला वर्क मॉडल देंगी, जिनके पास दुर्लभ टेक्नोलॉजी स्किल्स या गहरी विशेषज्ञता है. बाकी कर्मचारियों के लिए ऑफिस आना लगभग तय होता जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि फ्रीलांस काम का चलन जरूर बढ़ा है, लेकिन उसमें भी हर कोई सफल नहीं हो सकता. इसके लिए मजबूत नेटवर्किंग और कमर्शियल स्किल्स की जरूरत होती है, जो सभी के पास नहीं होतीं.

Add Zee News as a Preferred Source

नया हाइब्रिड हायरार्की सिस्टम

असल में, जो तस्वीर आज दिख रही है, वही इस साल की शुरुआत में कंसल्टिंग फर्म Korn Ferry ने भविष्यवाणी की थी. कंपनी ने इसे “न्यू हाइब्रिड हायरार्की” कहा था. इस मॉडल में फ्लेक्सिबिलिटी एक विशेष सुविधा बन गई है, जो सिर्फ स्टार परफॉर्मर्स को ही मिलती है. रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में कर्मचारियों के बीच फर्क पैसे के आधार पर नहीं, बल्कि टैलेंट और कंपनी की जरूरत के आधार पर होगा. जिनके पास दुर्लभ स्किल्स हैं, वे अभी भी रिमोट या अल्ट्रा-फ्लेक्सिबल काम की शर्तें तय कर सकते हैं, जबकि जूनियर या सामान्य रोल्स में काम करने वालों को ऑफिस में मौजूद रहना पड़ेगा.

कोविड के बाद बदला वर्क कल्चर

साल 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान वर्क फ्रॉम होम का चलन तेजी से बढ़ा था. उस समय कई कंपनियों ने रिमोट और हाइब्रिड वर्क को भविष्य का मॉडल बताया था. लेकिन 2025 आते-आते वही कंपनियां अपना रुख बदल चुकी हैं. Infosys और TCS से लेकर Amazon और Dell तक, कर्मचारियों को साफ बता दिया गया है कि अब घर से काम करने का दौर खत्म हो रहा है.

सख्त रुख अपनाती कंपनियां

कुछ कंपनियों ने तो इस मामले में काफी सख्ती दिखाई है. Amazon के क्लाउड बिजनेस प्रमुख मैट गारमन ने कथित तौर पर कर्मचारियों से कहा कि अगर वे ऑफिस से काम करने के नियम से सहमत नहीं हैं, तो वे कंपनी छोड़ सकते हैं. इसी तरह JPMorgan के CEO जेमी डाइमोन और Goldman Sachs तथा Morgan Stanley के शीर्ष अधिकारियों ने भी ऑफिस से काम करने की खुलकर वकालत की है. उनका मानना है कि इससे सीखने की प्रक्रिया, इनोवेशन और कंपनी कल्चर बेहतर होता है.

JPMorgan का उदाहरण

JPMorgan के एक आंतरिक मेमो के अनुसार, बैंक के आधे से ज्यादा कर्मचारी पहले ही फुल-टाइम ऑफिस आ रहे हैं. दुनियाभर में कंपनी के 3.16 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं. मेमो में लिखा गया, “अब सही समय है कि हम फुल-टाइम इन-ऑफिस मॉडल को पूरी तरह लागू करें. हमें लगता है कि कंपनी चलाने का यही सबसे बेहतर तरीका है.”