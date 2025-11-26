Advertisement
trendingNow13018545
Hindi Newsटेक

मोम की तरह पिघल जाएगी इमर्शन रॉड की सफेद परत! बस ऊपर डाल दें किचन की ये 2 चीजें

इमर्शन रॉड पर जो सफेद परत जमती है, वह दरअसल पानी में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम के कणों की होती है. पानी जब गर्म होता है तो ये खनिज रॉड पर चिपककर एक पपड़ी जैसी लेयर बना देते हैं. यह लेयर न सिर्फ देखने में गंदी लगती है, बल्कि रॉड की हीटिंग क्षमता पर भी असर डालती है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 26, 2025, 08:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मोम की तरह पिघल जाएगी इमर्शन रॉड की सफेद परत! बस ऊपर डाल दें किचन की ये 2 चीजें

सर्दी शुरू होते ही ज्यादातर घरों में नहाने और कामकाज के लिए गर्म पानी की जरूरत बढ़ जाती है. कई लोग गीजर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत से घर आज भी पानी गर्म करने के लिए इमर्शन रॉड पर निर्भर रहते हैं. यह गीजर की तुलना में सस्ता पड़ता है और बिजली भी कम खर्च होती है. लेकिन लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर इमर्शन रॉड पर सफेद परत जमने लगती है, जिससे पानी गर्म होने में समय लगता है और रॉड की परफॉर्मेंस भी कम हो जाती है.

सफेद परत जमने की वजह क्या है
इमर्शन रॉड पर जो सफेद परत जमती है, वह दरअसल पानी में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम के कणों की होती है. पानी जब गर्म होता है तो ये खनिज रॉड पर चिपककर एक पपड़ी जैसी लेयर बना देते हैं. यह लेयर न सिर्फ देखने में गंदी लगती है, बल्कि रॉड की हीटिंग क्षमता पर भी असर डालती है. समय के साथ यह परत मोटी होती जाती है और रॉड को ज्यादा समय तक पानी में छोड़ना पड़ता है ताकि पानी ठीक से गर्म हो सके.

रॉड को फेंकने से पहले जरूर आजमाएं ये घरेलू उपाय
अक्सर लोग रॉड पर जमा यह सफेद परत देखकर सोचते हैं कि रॉड खराब हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता. यह परत घर पर ही बेहद आसानी से हटाई जा सकती है. आज हम आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बता रहे हैं जिसकी मदद से आपकी पुरानी इमर्शन रॉड भी बिल्कुल नई जैसी चमक जाएगी और पहले जैसा परफॉर्म करना शुरू कर देगी.

Add Zee News as a Preferred Source

सिरका और बेकिंग सोडा से रॉड की डीप क्लीनिंग
इमर्शन रॉड की सफेद परत हटाने के लिए सिरका और बेकिंग सोडा का कॉम्बिनेशन सबसे असरदार माना जाता है. इसके लिए एक बाल्टी या टब में पानी भर लें. अब इसमें एक कप सिरका और दो से तीन चम्मच बेकिंग सोडा डालकर अच्छी तरह मिला दें. यह मिश्रण रॉड की पपड़ी को ढीला करने में मदद करता है.

अब रॉड के उस हिस्से को जिसमें सफेद परत जमा है, इस घोल में डुबोकर लगभग आधे घंटे के लिए छोड़ दें. कुछ समय बाद पपड़ी अपने आप नरम होने लगेगी. इसके बाद रॉड को निकालकर ब्रश या स्क्रबर से अच्छी तरह साफ कर लें और फिर पानी से धो लें. इस प्रक्रिया के बाद रॉड पर जमा सफेद परत गायब हो जाएगी और रॉड बिल्कुल नई जैसी चमक उठेगी.

सफेद सिरका भी है बेहतरीन विकल्प
अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है, तो सिर्फ सफेद सिरके की मदद से भी रॉड की सफाई की जा सकती है. इसके लिए एक बर्तन में बराबर मात्रा में पानी और सफेद सिरका मिलाएं. अब रॉड के पपड़ी वाले हिस्से को इस घोल में लगभग एक घंटे के लिए डुबोकर छोड़ दें. सिरका धीरे-धीरे खनिज जमावट को ढीला कर देता है और परत अपने आप निकलने लगती है.

एक घंटे बाद रॉड को बाहर निकालें और स्क्रबर की मदद से हल्के हाथों से रगड़कर सफाई कर लें. फिर इसे साफ पानी से धो दें. इस तरीके से भी रॉड पर जमा पपड़ी आसानी से निकल जाती है और रॉड बिल्कुल नए जैसे चमकने लगती है.

नियमित सफाई से बढ़ेगी रॉड की उम्र
इमर्शन रॉड की उम्र बढ़ाने के लिए जरूरी है कि आप इसकी सफाई नियमित रूप से करते रहें. अगर पानी हार्ड है, यानी उसमें खनिज ज्यादा हैं, तो रॉड पर पपड़ी जल्दी जमा हो सकती है. इसलिए हर कुछ हफ्तों में सिरका या हल्के घरेलू घोल से रॉड को साफ करते रहना बेहतर है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

Immersion Rodcleaning tipshow to clean immersion rod

Trending news

'TMC बाबरी मस्जिद नहीं, बांग्लादेश का शिलान्यास करेगी', हुमायूं कबीर बयान देकर फंसे?
Humayun Kabir
'TMC बाबरी मस्जिद नहीं, बांग्लादेश का शिलान्यास करेगी', हुमायूं कबीर बयान देकर फंसे?
42 साल बाद फिर नेली नरसंहार की कहानी याद आई, असम के ब्‍लैक चैप्‍टर की खुल रही परतें
Nellie Massacre
42 साल बाद फिर नेली नरसंहार की कहानी याद आई, असम के ब्‍लैक चैप्‍टर की खुल रही परतें
ये है भारतीय संविधान का सबसे ताकतवर आर्टिकल, जानें क्या है इसकी शक्तियां
Constitution day 2025
ये है भारतीय संविधान का सबसे ताकतवर आर्टिकल, जानें क्या है इसकी शक्तियां
राम का झंडा लहराया बाबर गैंग घबराया, बंगाल में शुरू कर दी मंदिर-मस्जिद की रेस
DNA
राम का झंडा लहराया बाबर गैंग घबराया, बंगाल में शुरू कर दी मंदिर-मस्जिद की रेस
'अहमदाबाद ही क्यों?', T20 वर्ल्ड कप फाइनल के वेन्यू पर बिफरे ठाकरे; उठाए ये सवाल?
T20 World Cup
'अहमदाबाद ही क्यों?', T20 वर्ल्ड कप फाइनल के वेन्यू पर बिफरे ठाकरे; उठाए ये सवाल?
उमर के पास था बम बनाने का सूटकेस, दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी की खतरनाक साजिश का खुलासा
Delhi blast
उमर के पास था बम बनाने का सूटकेस, दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी की खतरनाक साजिश का खुलासा
X के नए लोकेशन फीचर से खुली एंटी इंडिया हैंडल्स की पोल, भाजपा ने उठाए सवाल
X Location Feature
X के नए लोकेशन फीचर से खुली एंटी इंडिया हैंडल्स की पोल, भाजपा ने उठाए सवाल
'नाम में कटौती होगी तो यह आग से खिलवाड़ होगा...', SIR पर ममता के मंत्री ने दी धमकी
Bengal SIR
'नाम में कटौती होगी तो यह आग से खिलवाड़ होगा...', SIR पर ममता के मंत्री ने दी धमकी
बंगाल की खाड़ी में ऐसा क्या करने वाला है भारत? 14000 KM के लिए जारी कर दिया NOTAM
NOTAM
बंगाल की खाड़ी में ऐसा क्या करने वाला है भारत? 14000 KM के लिए जारी कर दिया NOTAM
कब दस्तक देगा साइक्लोन सेन्यार? चक्रवाती तूफान को लेकर अटकी सांसें, यहां होगी बारिश
Weather
कब दस्तक देगा साइक्लोन सेन्यार? चक्रवाती तूफान को लेकर अटकी सांसें, यहां होगी बारिश