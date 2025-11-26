मोम की तरह पिघल जाएगी इमर्शन रॉड की सफेद परत! बस ऊपर डाल दें किचन की ये 2 चीजें

सर्दी शुरू होते ही ज्यादातर घरों में नहाने और कामकाज के लिए गर्म पानी की जरूरत बढ़ जाती है. कई लोग गीजर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत से घर आज भी पानी गर्म करने के लिए इमर्शन रॉड पर निर्भर रहते हैं. यह गीजर की तुलना में सस्ता पड़ता है और बिजली भी कम खर्च होती है. लेकिन लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर इमर्शन रॉड पर सफेद परत जमने लगती है, जिससे पानी गर्म होने में समय लगता है और रॉड की परफॉर्मेंस भी कम हो जाती है.

सफेद परत जमने की वजह क्या है

इमर्शन रॉड पर जो सफेद परत जमती है, वह दरअसल पानी में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम के कणों की होती है. पानी जब गर्म होता है तो ये खनिज रॉड पर चिपककर एक पपड़ी जैसी लेयर बना देते हैं. यह लेयर न सिर्फ देखने में गंदी लगती है, बल्कि रॉड की हीटिंग क्षमता पर भी असर डालती है. समय के साथ यह परत मोटी होती जाती है और रॉड को ज्यादा समय तक पानी में छोड़ना पड़ता है ताकि पानी ठीक से गर्म हो सके.

रॉड को फेंकने से पहले जरूर आजमाएं ये घरेलू उपाय

अक्सर लोग रॉड पर जमा यह सफेद परत देखकर सोचते हैं कि रॉड खराब हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता. यह परत घर पर ही बेहद आसानी से हटाई जा सकती है. आज हम आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बता रहे हैं जिसकी मदद से आपकी पुरानी इमर्शन रॉड भी बिल्कुल नई जैसी चमक जाएगी और पहले जैसा परफॉर्म करना शुरू कर देगी.

सिरका और बेकिंग सोडा से रॉड की डीप क्लीनिंग

इमर्शन रॉड की सफेद परत हटाने के लिए सिरका और बेकिंग सोडा का कॉम्बिनेशन सबसे असरदार माना जाता है. इसके लिए एक बाल्टी या टब में पानी भर लें. अब इसमें एक कप सिरका और दो से तीन चम्मच बेकिंग सोडा डालकर अच्छी तरह मिला दें. यह मिश्रण रॉड की पपड़ी को ढीला करने में मदद करता है.

अब रॉड के उस हिस्से को जिसमें सफेद परत जमा है, इस घोल में डुबोकर लगभग आधे घंटे के लिए छोड़ दें. कुछ समय बाद पपड़ी अपने आप नरम होने लगेगी. इसके बाद रॉड को निकालकर ब्रश या स्क्रबर से अच्छी तरह साफ कर लें और फिर पानी से धो लें. इस प्रक्रिया के बाद रॉड पर जमा सफेद परत गायब हो जाएगी और रॉड बिल्कुल नई जैसी चमक उठेगी.

सफेद सिरका भी है बेहतरीन विकल्प

अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है, तो सिर्फ सफेद सिरके की मदद से भी रॉड की सफाई की जा सकती है. इसके लिए एक बर्तन में बराबर मात्रा में पानी और सफेद सिरका मिलाएं. अब रॉड के पपड़ी वाले हिस्से को इस घोल में लगभग एक घंटे के लिए डुबोकर छोड़ दें. सिरका धीरे-धीरे खनिज जमावट को ढीला कर देता है और परत अपने आप निकलने लगती है.

एक घंटे बाद रॉड को बाहर निकालें और स्क्रबर की मदद से हल्के हाथों से रगड़कर सफाई कर लें. फिर इसे साफ पानी से धो दें. इस तरीके से भी रॉड पर जमा पपड़ी आसानी से निकल जाती है और रॉड बिल्कुल नए जैसे चमकने लगती है.

नियमित सफाई से बढ़ेगी रॉड की उम्र

इमर्शन रॉड की उम्र बढ़ाने के लिए जरूरी है कि आप इसकी सफाई नियमित रूप से करते रहें. अगर पानी हार्ड है, यानी उसमें खनिज ज्यादा हैं, तो रॉड पर पपड़ी जल्दी जमा हो सकती है. इसलिए हर कुछ हफ्तों में सिरका या हल्के घरेलू घोल से रॉड को साफ करते रहना बेहतर है.