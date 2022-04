Rent an AC: 915 रुपये में गर्मी को दूर भगाएं! इन प्लेटफॉर्म्स से घर लाएं AC

Rent an AC at Low Cost from these Platforms: गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है और ऐसे में हर घर में एसी (AC) और कूलर की जरूरत पड़ रही है. आज हम आपको कुछ ऐसे मोबाइल ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताने जा रहे हैं जहां से आप बेहद सस्ते में एसी रेंट कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि ये प्लेटफॉर्म्स कौनसे हैं और आप कितनी कीमत में यहां से एसी ले सकते हैं..

FairRent

इस प्लेटफॉर्म पर आपको एसी के कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जिसमें विंडो एसी और स्प्लिट एसी, सभी शामिल होंगे. आपको बता दें कि इस प्लेटफॉर्म से आप 0.75 टन के विंडो एसी को 915 रुपये प्रति माह के हिसाब से किराए पर ले सकेंगे और एक टीन के स्प्लिट एसी को आपको 1,375 रुपये प्रति माह के हिसाब से लेना होगा. यहां आपको फ्री इंस्टॉलेशन मिलता है और एसी के साथ आने वाले स्टेबिलाइजर के लिए भी आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने होंगे. रेंट में इंस्टॉलेशन और मेन्टेनेंस जैसे खर्चे शामिल हैं.

RentMojo

ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप मेज-कुर्सी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तक, सभी कुछ रेंट पर ले सकते हैं. इसे मोबाइल ऐप और वेबसाइट, दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है और ये प्लेटफॉर्म एंड्रॉयड और iOS, दोनों तरह के यूजर्स के लिए है. RentMojo से आप एक टन के एसी को केवल 1,219 रुपये की मासिक कीमत पर किराए पर ले सकते हैं जिसमें रीलोकेशन, अपग्रेड, इंस्टॉलेशन और मेन्टेनेंस सब शामिल है. दिल्ली, मुंबई, नोएडा, गुड़गाँव, चेन्नई, कोलकाता और बेंगलुरू जैसे सभी बड़े शहरों में ये सेवा उपलब्ध है.

CityFurnish

CityFurnish भी फर्नीचर और अप्लाइएन्सेज की शानदार रेंटल सर्विस है जो हैदराबाद, बेंगलुरू, मुंबई, दिल्ली और नोएडा जैसे शहरों में उपलब्ध है. यहां आपको केवल एक 1.5 टन का विंडो एसी मिलेगा जिसे आप 1,569 रुपये प्रति महीने के हिसाब से किराए पर ले सकते हैं. इंस्टॉलेशन के पैसे यहां आपको अलग से देने होंगे और एसी को किराए पर लेते समय एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा जिसे आप बाद में वापस ले सकते हैं.