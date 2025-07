इंस्टाग्राम पर फेक अकाउंट पर करें पलटवार; अब खुलेगी स्कैमर्स की पोल, इन आसान तरीकों से करें खुद की हिफाजत

How to Report & Prevent from Fake Profiles: आजकल फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नकली पहचान बनाना एक गंभीर समस्या हो गई है. चाहे फ्रॉड हो, हैरेसमेंट, फेक अकाउंट बनाना या फिर कोई गलत शरारत करके किसी को मानसिक तनाव, इज्जत या आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं. इसमें आपका नाम, फोटो और झूठे कंटेंट का इस्तेमाल करके आपके फॉलोअर्स को धोखा देना, ठेस पहुंचाना, गलत सूचना फैलाना या फिर ठगने के लिए कर सकते हैं. ऐसे मामले में फेक अकाउंट की रिपोर्ट कैसे करें और दूसरों को समय पर अलर्ट करने की जानकारी दी गई है.

कैसे करें नकली इंस्टाग्राम अकाउंट की रिपोर्ट

1. कन्फर्म करें कि अकाउंट आपकी नकल कर रहा है

कोई भी कदम उठाने से पहले, सही से जांच करें कि अकाउंट असल में आपका अकाउंट होने का दिखावा कर रहा है. कुछ पैरोडी अकाउंट या फैन अगर बता दें कि वे असली नहीं है तो इंस्टाग्राम के नियमों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा. असल में नकल तब मानी जाएगी

• जब आपका पूरा नाम, निजी जानकारी और फोटो बिना आपकी इजाजत के इस्तेमाल हो.

• स्कैम या हेरफेर के लिए आपके नाम से मैसेज भेज रहे हों.

• पैसे, पर्सनल जानकारी या ओटीपी मांगा जाए.

• आपके बारे में झूठी बाते करके छवि खराब कर रहे हों.

टिप्स: प्रोफाइल, पोस्ट, मैसेज और यूजर के नाम का स्क्रीनशॉट लेकर रखें. प्रोफाइल का URLs सेव करके रखें जो रिपोर्ट फाइल और कानूनी शिकायत करने में जरूरी होगा.

2. इंस्टाग्राम पर रिपोर्ट करें

इंटाग्राम पर फेक अकाउंट के लिए अलग से रिपोर्ट करने का सिस्टम है जो ऐप और ब्राउजर दोनों पर उपलब्ध है. इंस्टाग्राम ऐप से ऐसे करें रिपोर्ट:

• नकली प्रोफाइल पर जाएं

• ऊपर दाई तरफ तीन बिंदु वाले आइकन पर क्लिक करें

• Report के ऑप्शन पर जाएं, फिर Report Account चुनें और It's pretending to be someone else पर टैप करें.

• 'Me' या 'Someone I Know' के ऑप्शन को चुनें

• प्रॉम्प्ट फॉलो करें और सब्मिट कर दें.

वेब फॉर्म से रिपोर्ट करें: (नॉन-यूजर और गंभीर मामलों के लिए)

• एक वैध सरकारी आईडी (जैसे आधार कार्ड, लाइसेंस, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि) अपनी पहचान वेरिफाई करने के लिए अपलोड करें.

• इंस्टाग्राम पर आमतौर पर कुछ ही दिनों में नकली अकाउंट के दावे की जांच हो जाती है, लेकिन जवाब आने का समय अलग हो सकता है.

3. अपने फॉलोअर्स को धोखाधड़ी से बचाने के लिए अलर्ट करें

फेक अकाउंट ज्यादातर आपके आसपास के लोगों को ही निशाना बनाता है. किसी नुकसान से बचाने के लिए अपने परिवार, दोस्तों और फॉलोअर्स को तुरंत इसकी जानकारी दें. साथ ही अपने करीबी लोगों को भी अकाउंट की रिपोर्ट करने के लिए कहें, ज्यादा रिपोर्ट करने से अकाउंट को जल्दी हटाया जाता है.

4. Instagram Help से शिकायत करें

अगर रिपोर्ट करने के बाद भी फेक अकाउंट एक्टिव है तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करके शिकायत करें:

• फेक अकाउंट की रिपोर्ट इंस्टाग्राम और वेब पर दोबारा करें.

• इंस्टाग्राम के Help Centre की मदद लें, https://help.instagram.com

• @Instagram या X(Twitter) पर @Creators या Threads पर टैग और DM करें.

• वेरिफाइड या बिजनेस अकाउंट के लिए अपने मेटा बिजनेस सूट डैशबोर्ड पर Contact Meta Business Support Via पर जाएं.

5. धोखाधड़ी और उत्पीड़न के मामले में कानूनी कार्रवाई कैसे करें?

• भारत में साइबर क्राइम के लिए https://cybercrime.gov.in की मदद लें.

• IT Act 2000 के सेक्शन 66D का इस्तेमाल करें, जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करके गलत पहचान को अपराध बनाता है.

• अपने नजदीकी Cybercrime Cell और Police Station में एफआईआर दर्ज करें.

• जरूरत पड़ने पर टेकडाउन ऑडर्स और कानूनी नोटिस से जुड़ी जानकारी के लिए साइबर कानून एडवोकेट की मदद लें.

• सारे सबूत तैयार रखें जैसे स्क्रीनशॉट, रिपोर्ट किए गए मैसेज, लिंक्स और आपका आईडी प्रूफ.

6. अगर कोई नाबालिक इसका शिकार हो जाए तो?

• माता-पिता या अभिभावक बच्चे की तरफ से रिपोर्ट करें.

• बच्चे की सुरक्षा और सेफ्टी चिंताओं को लेकर इंस्टाग्राम तेजी से कार्रवाई कर सकता है.

कैसे बचें नकली पहचान के फ्रॉड से?

• Two Factor Authentication (2FA) को ऑन करें.

• अपनी प्रॉफाइल को प्राइवेट रखें, फोटो, फॉलोअर्स और पर्सनल कंटेंट पर लिमिट लगाएं

• अपने पर्सनल डाटा को ज्यादा शेयर ना करें जैसे मोबाइल नंबर, लोकेशन और जन्मदिन.

• समय-समय पर अपना नां और यूजरनेम सर्च करते रहें ताकि डुप्लिकेट अकाउंट का पता लगा सकें.

• अपनी फोटो पर वॉटरमार्क का इस्तेमाल करें, इससे आपकी फोटो का गलत उपयोग और नकल करने पर आसानी से टपकड़ सकते हैं.