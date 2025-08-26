क्या ChatGPT जवाब देने के लिए करता है Google सर्च का इस्तेमाल? नई रिपोर्ट ने खोले कई बड़े राज

ChatGPT vs Google Search: गूगल (Google) की सर्च सर्विस को हमेशा दुनिया की सबसे भरोसेमंद और पॉपुलर टेक्नोलॉजी माना जाता रहा है. लेकिन 2022 के आखिर में OpenAI ने जब ChatGPT लॉन्च किया, तभी से गूगल की बादशाहत को चुनौती मिलने लगी. माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) का Bing AI, Perplexity जैसे नए AI सर्च टूल्स ने इस खतरे को और बढ़ा दिया. वहीं, जब OpenAI ने ChatGPT में सर्च कैपेबिलिटी जोड़ दी, तो यह और भी बड़ा मुद्दा बन गया.

सैम ऑल्टमैन का बयान

OpenAI के CEO Sam Altman ने हाल ही में The Verge से बातचीत में कहा कि अब वे खुद Google Search का इस्तेमाल नहीं करते. उनका कहना था, 'I legitimately cannot tell you the last time I did a Google search.' (“मुझे सच में याद नहीं कि मैंने आखिरी बार गूगल पर कब सर्च किया था.”) यह बयान सीधा गूगल की साख को चुनौती देता है.

असली खेल: Google डेटा का इस्तेमाल?

अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है. The Information की रिपोर्ट के मुताबिक, OpenAI असल में Google Search से डेटा स्क्रैप कर रहा है ताकि ChatGPT रियल-टाइम में न्यूज, स्पोर्ट्स और फाइनेंशियल मार्केट जैसे सवालों के जवाब दे सके. इसके लिए OpenAI ने SerpApi नाम की एक पेड वेब-स्क्रैपिंग सर्विस का इस्तेमाल किया. SerpApi रियल-टाइम सर्च रिजल्ट्स को डेवलपर्स तक पहुंचाती है. SerpApi के क्लाइंट्स में Meta, Apple और Perplexity जैसी दिग्गज कंपनियां भी शामिल हैं. पहले SerpApi की वेबसाइट पर OpenAI का नाम पब्लिकली लिखा था, लेकिन अब reportedly उसे हटा दिया गया है.

गूगल इंजीनियर का खुलासा

पूर्व गूगल इंजीनियर अभिषेक अय्यर ने भी दिखाया कि कैसे ChatGPT गूगल सर्च का इस्तेमाल कर रहा है. उन्होंने कुछ डमी वेब पेज बनाए जो सिर्फ गूगल की इंडेक्स में थे. जब उन्होंने ChatGPT से उन पेजों की जानकारी पूछी, तो चैटबॉट ने सही जवाब दिया. इससे साफ हुआ कि ChatGPT गूगल से डेटा एक्सेस कर रहा है.

गूगल ने किया था मना

रिपोर्ट्स के मुताबिक, OpenAI ने पहले गूगल से उसका सर्च इंडेक्स मांगा था, लेकिन गूगल ने साफ मना कर दिया. OpenAI की ओर से कहा गया कि ChatGPT की सर्च कैपेबिलिटी उसके अपने वेब क्रॉलर, Bing और कंटेंट पब्लिशर्स के लाइसेंस्ड डेटा से चलती है. लेकिन गूगल के एंटी-ट्रस्ट ट्रायल में ChatGPT हेड Nick Turley ने माना था कि उन्होंने गूगल से डेटा मांगा था. उन्होंने यह भी कहा था कि Microsoft Bing के रिजल्ट्स में “क्वालिटी इश्यूज” हैं और यह सिर्फ “शॉर्ट-टर्म सॉल्यूशन” है. Turley का कहना था, “अगर हमें Google के इंडेक्स का एक्सेस मिल जाता, तो हमारी सर्च क्वालिटी काफी तेजी से सुधर जाती.”

FAQs

Q1. क्या ChatGPT गूगल सर्च की जगह ले सकता है?

फिलहाल पूरी तरह नहीं, लेकिन यह तेजी से पॉपुलर हो रहा है.

Q2. क्या OpenAI ने Google से डेटा लिया है?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, OpenAI ने SerpApi के जरिए गूगल सर्च से डेटा स्क्रैप किया है.

Q3. क्या गूगल ने OpenAI को अपना सर्च इंडेक्स दिया था?

नहीं, गूगल ने OpenAI को मना कर दिया था.

Q4. क्या Microsoft Bing ChatGPT के लिए मददगार है?

हां, लेकिन OpenAI ने माना कि Bing में क्वालिटी इश्यूज हैं.