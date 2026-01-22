Republic Day 2026: अब दिल्ली पुलिस पहनेगी 'Iron Man' वाला चश्मा! मिनटों में पकड़ आएगा अपराधी, जानिए कैसे करेगा काम

Republic Day 2026 से पहले दिल्ली पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह टेक्नोलॉजी-ड्रिवन बनाने की तैयारी में है. इस बार परेड और उससे जुड़े इलाकों में सिर्फ पुलिस बल ही नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस स्मार्ट ग्लासेस भी तैनात किए जाएंगे. ये स्मार्ट ग्लासेस निगरानी के तरीके को पूरी तरह बदलने वाले हैं और पहली बार दिल्ली पुलिस किसी राष्ट्रीय आयोजन में इस तरह की वियरेबल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने जा रही है.

स्मार्ट ग्लासेस क्या हैं और क्यों हैं खास

AI-enabled स्मार्ट ग्लासेस दिखने में नॉर्मल ग्लासेस है, लेकिन इसके अंदर बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी छिपी है. इन ग्लासेस में इन-बिल्ट कैमरा लगा है, जो सामने मौजूद लोगों के चेहरों को रियल-टाइम में स्कैन करता है. यह कैमरा सीधे एक मोबाइल ऐप और लोकल डेटाबेस से जुड़ा रहता है, जिससे संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कुछ ही सेकंड में हो सकती है. यही वजह है कि इन्हें पारंपरिक CCTV सिस्टम से कहीं ज्यादा असरदार माना जा रहा है.

फेस रिकग्निशन सिस्टम की असली ताकत

इन स्मार्ट ग्लासेस की सबसे बड़ी खासियत है इनका एडवांस फेस रिकग्निशन सिस्टम. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, इन सिस्टम्स में कई एल्गोरिदम डाले गए हैं, जो किसी व्यक्ति की पहचान उसके मौजूदा लुक से नहीं, बल्कि चेहरे की मूल संरचना से करते हैं. अगर कोई वांछित अपराधी मेकअप, मास्क, टोपी, दाढ़ी या चश्मे के जरिए पहचान छिपाने की कोशिश करता है, तब भी सिस्टम उसे पहचान सकता है. यहां तक कि 20 साल पुरानी फोटो के आधार पर भी पहचान संभव है.

Add Zee News as a Preferred Source

रियल-टाइम अलर्ट से तुरंत एक्शन

स्मार्ट ग्लासेस लगभग 65 हजार अपराधियों के डेटाबेस से जुड़े होंगे. जैसे ही कोई व्यक्ति इस डेटाबेस से मैच करता है, ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मी को तुरंत अलर्ट मिल जाता है. इससे किसी भी संदिग्ध को भीड़ में घुलने-मिलने से पहले ही रोका जा सकता है. यह फीचर भीड़भाड़ वाले आयोजनों में पुलिस की प्रतिक्रिया को तेज और सटीक बनाता है.

थर्मल स्कैनिंग से छिपे खतरे भी होंगे बेनकाब

इन स्मार्ट ग्लासेस में सिर्फ कैमरा और फेस रिकग्निशन ही नहीं, बल्कि थर्मल स्कैनिंग टेक्नोलॉजी भी शामिल है. इसकी मदद से किसी व्यक्ति के पास छिपे हथियार या संदिग्ध वस्तुओं की पहचान की जा सकती है. यानी अगर कोई व्यक्ति कपड़ों के अंदर कुछ छिपाकर ले जा रहा है, तो भी यह सिस्टम असामान्य थर्मल सिग्नेचर के जरिए अलर्ट दे सकता है. यह फीचर सुरक्षा को एक अतिरिक्त और अहम लेयर देता है.

बिना इंटरनेट के भी पूरी तरह सुरक्षित सिस्टम

डेटा सिक्योरिटी को लेकर दिल्ली पुलिस ने खास सावधानी बरती है. ये स्मार्ट ग्लासेस और फेस रिकग्निशन कैमरे इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होंगे. हर डिवाइस में अपना एनक्रिप्टेड लोकल डेटाबेस होगा, जो मोबाइल फोन के जरिए स्मार्ट ग्लासेस से जुड़ा रहेगा. इससे डेटा लीक या साइबर अटैक का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पूरी तरह नियंत्रित रहता है.

बड़े पैमाने पर सुरक्षा का हिस्सा बनेंगे स्मार्ट ग्लासेस

स्मार्ट ग्लासेस सिर्फ एक गैजेट नहीं, बल्कि पूरे सुरक्षा इकोसिस्टम का हिस्सा होंगे. गणतंत्र दिवस के मौके पर नई दिल्ली जिले में ही करीब 10 हजार पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे. इसके साथ 3,000 से ज्यादा CCTV कैमरे, 30 से अधिक कंट्रोल रूम और पैदल यात्रियों व वाहनों के लिए तीन-स्तरीय चेकिंग सिस्टम लागू होगा. इन सबके बीच स्मार्ट ग्लासेस पुलिसकर्मियों की आंख और दिमाग दोनों की तरह काम करेंगे.

भविष्य की पुलिसिंग की झलक

AI-enabled स्मार्ट ग्लासेस यह दिखाते हैं कि भारत में पुलिसिंग अब धीरे-धीरे भविष्य की ओर बढ़ रही है. यह टेक्नोलॉजी न सिर्फ गणतंत्र दिवस जैसे बड़े आयोजनों को सुरक्षित बनाएगी, बल्कि आने वाले समय में आम कानून-व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव ला सकती है.