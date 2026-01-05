Republic Day Parade 2026: कैसे और कहां बुक करें टिकट? जानिए कीमत से लेकर पूरा प्रोसेस

Advertisement
Republic Day Online Ticket Booking: अगर अप दिल्ली में 26 जनवरी को आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस परेड और बीटिंग रिट्रीट समारोह को देखने जाना चाहते हैं, तो आप यहां से ऑनलाइन और ऑनलाइन टिकट बुक करने के स्टेप्स देख सकते हैं. टिकटों की बुकिंग आज यानी 5 जनवरी से शुरू हो रही है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jan 05, 2026, 07:06 AM IST
Republic Day Online Ticket Booking: अगर आप 26 जनवरी को होने वाली गणतंत्र दिवस परेड और 29 जनवरी को होने वाले बीटिंग रिट्रीट समारोह में शामिल होना चाहते हैं, तो आपके लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा आज यानी 5 जनवरी से शुरू हो रही है. यहां हम आपको ऑनलाइन टिकट बुक करने के आसान तरीकों के बारे में जानकारी दे रहे हैं. इन स्टेप्स की मदद से आप घर बैठे ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं. हलांकि इस सेरेमनी का टिकट ऑफलाइन  भी उपलाब्ध हैं.

रिपब्लिक डे परेड टिकट की कीमत
आपको बता दें कि 26 जनवरी 2026 को भारत के गणतंत्र दिवस के 76 साल पूरे हो रहे हैं. ऐसे में हर बार की तरह इस बार भी रिपब्लिक डे परेड का आयोजन किया जा रहा है. इसके बाद 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट का आयोजन किया जाएगा. रिपब्लिक डे परेड में कई लोग शामिल होते हैं. इसके लिए सरकार दो तरह के टिकट कैटेगरी रखती है. पहली कैटेगरी का टिकट आपको 100 रुपये कीमत में मिलेगा, तो वहीं दूसरी कैटेगरी के टिकट की कीमत 20 होती है. इसके साथ बीटिंग रिट्रीट के लिए टिकट की कीमत 100 रुपये और बीटिंग रिट्रीट फुल ड्रेस रिहर्सल के लिए टिकट 20 रुपये होती हैं. आप इस आयोजन का टिकट 5 जनवरी सुबह 9 बजे से ऑफलाइन और ऑनलाइन तरीके से खरीद सकते हैं. 

ऑनलाइन कैसे बुक करें टिकट?
स्टेप 1. सबसे पहले आपको रक्षा मंत्रालय की आमंत्रण वेबसाइट (aamantran.mod.gov.in) पर जाना होगा.
स्टेप 2. यहां इवेंट्स की लिस्ट में से रिपब्लिक डे परेड का ऑप्शन सेलेक्‍ट करें
स्टेप 3. अगर यहां आप पहले बार लॉगिन कर रहे हैं तो आप New User Ragistration पर जाएं
स्टेप 4. अब आपको अपना नाम, ईमेल-आईडी, मोबाइल नंबर भर कर कैप्चा फिल करना होगा. 
स्टेप 5. इसके बाद आप रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करें
स्टेप 6. OTP डालने के बाद आपके सामने Add Guest का ऑप्शन आ जाएगा. इसमें आपको नाम, DoB, आई़डी प्रूफ के साथ अन्य डिटेल्स भरनी और आईडी की फोटो भी अपलोड करनी होगी. ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपके आईडी प्रूफ पर कंप्लीट ऐड्रेस होना जरूरी है. पहले से बने यूजर्स के लिए यह प्रक्रिया अनिवार्य नहीं है.
स्टेप 7. इसके बाद आप Save Guest पर क्लिक करें
स्टेप 8. अब आपके सामने रिपब्लिक डे परेड और बीटिंग रिट्रीट टिकट बुकिंग का ऑप्शन होगा. इसको आप अपने अनुसार चुन सकते हैं. 
स्टेप 9. इसके बाद आपको अपने टिकट का ऑनलाइन पेमेंट करना होगा. 

ऑफलाइन यहां मिल रहा टिकट
अगर आपको 26 जनवरी के समारोह का टिकट ऑफलाइन लेना है तो इसे आप दिल्ली के छह स्थानों पर बूथ/काउंटर से खरीद सकते हैं. इन स्थानों में सेना भवन, शास्त्री भवन, जंतर मंतर, संसद भवन, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, और कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन का नाम हैं. इन सभी जगहों से आप 5 जनवरी से 14 जनवरी तक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक टिकट खरीद सकते हैं. ऑफलाइन टिकट खरीदने के लिए ओरिजिनल फोटो आईडी कार्ड दिखाना होगा. इसमें आप आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट के साथ केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी आईडी कार्ड का उपयोग कर सकते हैं.

