अब हर घर बनेगा सिनेमा हॉल! मात्र ₹5,999 में खरीदें Acer और Thomson के धाकड़ Smart TVs, यहां मिल रही डील

साल की पहली बड़ी ऑनलाइन सेल Republic Day Sale 2026 शुरू हो चुकी है. Amazon और Flipkart जैसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर इस समय Smart TVs पर जबरदस्त ऑफर्स मिल रहे हैं. खास बात यह है कि इस सेल में Smart TV की शुरुआती कीमत ₹6,000 से भी कम रखी गई है. ऐसे ग्राहक जो कम बजट में अपने घर का एंटरटेनमेंट सिस्टम अपग्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए यह सही मौका है. इस बार कई पॉपुलर ब्रांड्स बजट सेगमेंट में Smart TVs ऑफर कर रहे हैं.

₹6,000 से कम में Thomson Alpha 24-Inch Smart TV

Flipkart Republic Day Sale के दौरान Thomson Alpha 24-इंच Smart TV को ₹5,999 की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकता है. इस TV की लिस्टेड कीमत ₹6,299 है, लेकिन सेल के तहत ₹300 का डिस्काउंट मिल रहा है. इस प्राइस रेंज में यह TV उन यूजर्स के लिए अच्छा ऑप्शन है, जो पहली बार Smart TV खरीदना चाहते हैं या छोटे कमरे के लिए TV ढूंढ रहे हैं. यह Smart TV Jio Tele OS पर चलता है और इसमें मॉडर्न बेजल-लेस डिजाइन दिया गया है, जो इसे प्रीमियम लुक देता है. कम कीमत के बावजूद इसमें स्मार्ट फीचर्स की कोई कमी नहीं रखी गई है.

बड़ा स्क्रीन चाहिए तो Thomson Alpha 32-Inch Smart TV

अगर आप थोड़ा बड़ा स्क्रीन साइज चाहते हैं, तो Thomson Alpha का 32-इंच Smart TV भी इस सेल में उपलब्ध है. Flipkart पर इसकी कीमत ₹8,499 रखी गई है. इस प्राइस पॉइंट पर 32-इंच का Smart TV मिलना इसे काफी वैल्यू-फॉर-मनी बनाता है. यह मॉडल उन लोगों के लिए बेहतर है, जो लिविंग रूम या बड़े बेडरूम के लिए बजट Smart TV खरीदना चाहते हैं, लेकिन ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते.

बजट में OLED टेक्नोलॉजी: Kodak 32-Inch OLED Smart TV

Kodak का 32-इंच OLED Smart TV भी Republic Day Sale 2026 में चर्चा में है. इसकी शुरुआती कीमत ₹8,499 है और इसके साथ ₹1,000 तक का बैंक डिस्काउंट भी मिल रहा है. बैंक ऑफर के बाद इसकी प्रभावी कीमत और कम हो जाती है. OLED डिस्प्ले आमतौर पर महंगे TVs में देखने को मिलता है, ऐसे में कम बजट में OLED टेक्नोलॉजी मिलना इस TV को खास बनाता है. बेहतर कलर और कॉन्ट्रास्ट चाहने वाले यूजर्स के लिए यह एक आकर्षक विकल्प है.

₹9,000 से कम में Acer 32-Inch Smart TV

Acer का 32-इंच Smart TV भी Republic Day Sale के दौरान Amazon पर शानदार डील के साथ उपलब्ध है. इसकी ओरिजिनल कीमत ₹9,999 थी, लेकिन सेल में यह ₹8,999 में मिल रहा है. इसके अलावा ₹1,000 का बैंक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, जिससे इसकी फाइनल कीमत और कम हो सकती है. Acer का यह Smart TV उन ग्राहकों के लिए अच्छा ऑप्शन है, जो भरोसेमंद ब्रांड के साथ बेहतर डिस्प्ले और स्मार्ट फीचर्स चाहते हैं.

Amazon और Flipkart से कहां खरीदें ये डील्स

ये सभी Smart TV ऑफर्स Amazon और Flipkart पर Republic Day Sale 2026 के तहत उपलब्ध हैं. अलग-अलग ब्रांड्स और साइज के ऑप्शन्स होने की वजह से ग्राहक अपने बजट और जरूरत के हिसाब से सही Smart TV चुन सकते हैं. हालांकि, स्टॉक और ऑफर्स सीमित समय के लिए हो सकते हैं.