कड़ाके की ठंड में मिलेगी राहत... ₹3,500 से भी कम में घर लाएं ब्रांडेड गीजर, Amazon-Flipkart पर मची लूट!

Amazon Flipkart Republic Day Sale 2026: कड़ाके की ठंड के बीच अगर आप अपने घर के लिए नया गीजर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए यह परफेक्ट टाइम हो सकता है. शॉपिंग प्लेटफार्म Amazon और Flipkart की Republic Day Sale शुरू हो गई है जिसमें Orient, Havells, Crompton और Haier जैसे बड़े ब्रांड्स के गीजर पर 60% तक का छूट मिल रहा है. सर्दियों में हर घर के लिए जरूरी गीजर पर शानदार ऑफर मिल रहा है. चाहे आप छोटे बाथरूम के लिए कॉम्पैक्ट गीजर की तलाश में हो या फिर फैमली के लिए बड़े 15L–25L मॉडल इस सेल में हर जरूरत का समाधान है. साथ ही ये स्मार्ट गीजर हैं जिनको आप मोबाइल से भी कंट्रोल कर सकते हैं.

Amazon और Flipkart ने अपनी Republic Day Sale की शुरुआत 17 जनवरी से कर दी है. इस सेल में डेलीयूज के जरूरी घरेलू सामानों पर बंपर छूट मिल रही है. इस सेल में वॉटर हीटर खरीदने वालों के लिए खास मौका है. आप अपनी जरूरत के मुताबिक Instant, Storage और Smart Geyser चुन सकते हैं. सबसे खास बात यह है कि इस बार Wi-Fi सपोर्ट वाले स्मार्ट गीजर भी बंपर छूट के साथ मिल रहे हैं जिन्हें मोबाइल ऐप के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है. कीमतों की बात की जाए तो बेसिक इंस्टेंट गीजर 3,500 रुपये से कम में मिल रहे हैं, वहीं प्रीमियम स्मार्ट मॉडल्स पर भी अच्छी-खासी कटौती दी जा रही है.

Amazon और Flipkart पर कई प्रोडक्ट्स के साथ चुनिंदा क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए भी अतिरिक्त कैशबैक भी मिल सकता है. इस सेल में फास्ट डिलीवरी का भी ऑप्शन मौजूद है.

Amazon और Flipkart पर छूट के साथ मिलने वाली गीजर की ये रही लिस्ट

Crompton Arno Neo 5L Instant का गीजर 58% की छूट के साथ ₹3,099 में मिल रहा है.

Havells Instanio 3L Instant का गीजर 44% की छूट के साथ ₹3,299 मिल रहा है.

Orient Electric Enamour Classic Pro 15L का गीजर 47% की छूट के साथ ₹5,299 में मिल रहा है.

Orient Electric Enamour Classic Pro 25L का गीजर 46% की छूट के साथ ₹5,699 में मिल रहा है.



Crompton Arno Neo 15L Storage का गीजर 48% की छूट के साथ ₹5,399 में मिल रहा है.



AO Smith 15L Storage (HSE-SHS-015) का गीजर 50% की छूट के साथ ₹6,499 में मिल रहा है.

Orient Electric Aquator Edge 25L का गीजर 54% की छूट के साथ ₹7,124 में मिल रहा है.

AO Smith 15L Vertical Water Heater का गीजर 36% की छूट के साथ ₹9,129 में मिल रहा है.

Haier 25L SD WiFi Smart Geyser का गीजर 37% की छूट के साथ ₹11,999 में मिल रहा है.



Republic Day Sale के ये ऑफर्स लिमटेड टाइम के लिए है. अगर आप सर्दियों में नया गीजर खरीदने की सोच रहे हैं, तो परफेक्ट टाइम हो सकता है.

