सस्ते में थिएटर का मजा! Haier ने लॉन्च किया धांसू 4K Google TV, फीचर्स देख कहेंगे- यही तो चाहिए था; कीमत भी सिर्फ...

Republic Day Sale Offer: अगर आप नई स्मार्ट टीवी खरीदना चाहते हैं और बजट समस्या बन रहा है तो अब परेशान होने की बात नहीं है. दिग्गज टेक ब्रांड Haier ने कम बजट में स्मार्ट टीवी खरीदने वाले लोगों की बड़ी परेशानी दूर कर दी है. न सिर्फ कम बजट बल्कि Haier के नए स्मार्ट टीवी में यूजर्स को फीचर्स भी भर-भर के मिल रहे हैं. भारतीय स्मार्ट टीवी मार्केट में Haier ने अपनी लेटेस्ट H5E Series 4K Google TV लॉन्च कर दिया है. इस सीरीज में कम बजट में ज्यादा फीचर्स वाली स्मार्ट टीवी को लाया गया है जो यूजर्स की जरूरत के मुताबिक फिट बैठती हैं. इस नई सीरीज को आप Flipkart के माध्यम से खरीद सकते हैं. आइए जानते हैं Haier की इस नई सीरीज के बारे में विस्तार से.

पहले जान लीजिए कीमत

Haier की नई स्मार्ट टीवी सीरीज में Haier H5E सीरीज को चार अलग-अलग स्क्रीन साइज में मार्केट में पेश किया गया है, जिससे कम बजट वाले भी इस नई सीरीज को खरीद सकें और घर में ही थिएटर जैसा एक्सपीरियंस ले सकें. Haier H5E सीरीज के 43-इंच स्मार्ट टीवी की कीमत ₹25,990 है, तो वहीं 50-इंच की ₹32,990, 55-इंच की ₹38,990 और 65-इंच वाली स्मार्ट टीवी की कीमत ₹57,990 है. इसे आप फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं. इसके साथ ही गणतंत्र दिवस (Republic Day Sale) के दौरान बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज डील्स के साथ इन्हें और भी कम कीमत के साथ खरीदा जा सकता है.

डिस्प्ले और पिक्चर क्वालिटी

Haier ने अपनी नई स्मार्ट टीवी सीरीज में Basics Done Right यानी बुनियादी चीजों को परफेक्ट करने वाला फॉर्मूला अपनाया है. इसमें 4K Ultra HD रेजोल्यूशन के साथ HDR10 का सपोर्ट मिलता है जो कलर्स को वाइब्रेंट और डार्क सीन्स में बारीकियां दिखाने में सहायता करता है.

अगर आप क्रिकेट के दीवानें हैं या फिर एक्शन फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो आपके लिए इसमें MEMC यानी Motion Estimation, Motion Compensation टेक्नोलॉजी दी गई है. यह फीचर फास्ट-मूविंग विजुअल्स में ब्लर को कम कर करता है, जिससे वीडियो काफी स्मूथ दिखाई देता है. साथ ही, 178-डिग्री वाइड व्यूइंग एंगल के कारण से कमरे के किसी भी कोने से टीवी देखने पर पिक्चर क्वालिटी खराब नहीं होती.

सॉफ्टवेयर और परफॉर्मेंस

Haier टीवी की यह सीरीज Google TV प्लेटफॉर्म पर काम करती है और इसका इंटरफेस काफी यूजर-फ्रेंडली है. इस सीरीज में आपको For You रिकमेंडेशन, वॉचलिस्ट और बच्चों के लिए खास किड्स मोड मिलता है. टीवी को लैग-फ्री बनाने के लिए कंपनी ने इसमें 2GB RAM और 32GB इंटरनल स्टोरेज देती है जो इस बजट में परफेक्ट है. अगर बात करें साउंड और कनेक्टिविटी की तो इसमें 20W के स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं जो Dolby Audio सपोर्ट के साथ आते हैं. कनेक्टिविटी के मामले में Haier ने कोई कमी नहीं की है. इसमें 4 HDMI पोर्ट्स, 2 USB पोर्ट्स, डुअल-बैंड वाई-फाई और ब्लूटूथ 5.1 जैसे फीचर्स मिलते हैं जो गेमिंग कंसोल और साउंडबार कनेक्ट करने के लिए परफेक्ट हैं.

