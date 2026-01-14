Advertisement
trendingNow13074209
Hindi Newsटेकसस्ते में थिएटर का मजा! Haier ने लॉन्च किया धांसू 4K Google TV, फीचर्स देख कहेंगे- यही तो चाहिए था; कीमत भी सिर्फ...

सस्ते में थिएटर का मजा! Haier ने लॉन्च किया धांसू 4K Google TV, फीचर्स देख कहेंगे- यही तो चाहिए था; कीमत भी सिर्फ...

Haier H5E Series 4K TV: अगर आप इस रिपब्लिक डे सेल में अपने लिविंग रूम को अपग्रेड करना चाह रहे हैं और बजट भी कम है तो Haier का नया धमाका आपकी मुश्किल दूर कर सकता है. Haier ने अपनी प्रीमियम H5E 4K Google TV सीरीज को Flipkart पर लॉन्च कर दिया है. इस सीरीज में 43 इंच से लेकर 65 इंच तक के ऑप्शन मौजूद हैं जो सीधे तौर पर बड़े ब्रांड्स को कड़ी टक्कर दे रहे हैं.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 14, 2026, 04:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सस्ते में थिएटर का मजा! Haier ने लॉन्च किया धांसू 4K Google TV, फीचर्स देख कहेंगे- यही तो चाहिए था; कीमत भी सिर्फ...

Republic Day Sale Offer: अगर आप नई स्मार्ट टीवी खरीदना चाहते हैं और बजट समस्या बन रहा है तो अब परेशान होने की बात नहीं है. दिग्गज टेक ब्रांड Haier ने कम बजट में स्मार्ट टीवी खरीदने वाले लोगों की बड़ी परेशानी दूर कर दी है. न सिर्फ कम बजट बल्कि Haier के नए स्मार्ट टीवी में यूजर्स को फीचर्स भी भर-भर के मिल रहे हैं. भारतीय स्मार्ट टीवी मार्केट में Haier ने अपनी लेटेस्ट H5E Series 4K Google TV लॉन्च कर दिया है. इस सीरीज में कम बजट में ज्यादा फीचर्स वाली स्मार्ट टीवी को लाया गया है जो यूजर्स की जरूरत के मुताबिक फिट बैठती हैं. इस नई सीरीज को आप Flipkart के माध्यम से खरीद सकते हैं. आइए जानते हैं Haier की इस नई सीरीज के बारे में विस्तार से.

पहले जान लीजिए कीमत
Haier की नई स्मार्ट टीवी सीरीज में Haier H5E सीरीज को चार अलग-अलग स्क्रीन साइज में मार्केट में पेश किया गया है, जिससे कम बजट वाले भी इस नई सीरीज को खरीद सकें और घर में ही थिएटर जैसा एक्सपीरियंस ले सकें. Haier H5E सीरीज के 43-इंच स्मार्ट टीवी की कीमत ₹25,990 है, तो वहीं 50-इंच की ₹32,990, 55-इंच की ₹38,990 और 65-इंच वाली स्मार्ट टीवी की कीमत ₹57,990 है. इसे आप फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं. इसके साथ ही गणतंत्र दिवस (Republic Day Sale) के दौरान बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज डील्स के साथ इन्हें और भी कम कीमत के साथ खरीदा जा सकता है.

डिस्प्ले और पिक्चर क्वालिटी 
Haier ने अपनी नई स्मार्ट टीवी सीरीज में Basics Done Right यानी बुनियादी चीजों को परफेक्ट करने वाला फॉर्मूला अपनाया है. इसमें 4K Ultra HD रेजोल्यूशन के साथ HDR10 का सपोर्ट मिलता है जो कलर्स को वाइब्रेंट और डार्क सीन्स में बारीकियां दिखाने में सहायता करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

अगर आप क्रिकेट के दीवानें हैं या फिर एक्शन फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो आपके लिए इसमें MEMC यानी Motion Estimation, Motion Compensation टेक्नोलॉजी दी गई है. यह फीचर फास्ट-मूविंग विजुअल्स में ब्लर को कम कर करता है, जिससे वीडियो काफी स्मूथ दिखाई देता है. साथ ही, 178-डिग्री वाइड व्यूइंग एंगल के कारण से कमरे के किसी भी कोने से टीवी देखने पर पिक्चर क्वालिटी खराब नहीं होती.

ये भी पढे़ंः न सब्सक्रिप्शन, न पैसा... Musk ने ईरान के बागियों को दिया ऐसा तोहफा कि हिल गई सरकार

सॉफ्टवेयर और परफॉर्मेंस
Haier टीवी की यह सीरीज Google TV प्लेटफॉर्म पर काम करती है और इसका इंटरफेस काफी यूजर-फ्रेंडली है. इस सीरीज में आपको For You रिकमेंडेशन, वॉचलिस्ट और बच्चों के लिए खास किड्स मोड मिलता है. टीवी को लैग-फ्री बनाने के लिए कंपनी ने इसमें 2GB RAM और 32GB इंटरनल स्टोरेज देती है जो इस बजट में परफेक्ट है. अगर बात करें साउंड और कनेक्टिविटी की तो इसमें 20W के स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं जो Dolby Audio सपोर्ट के साथ आते हैं. कनेक्टिविटी के मामले में Haier ने कोई कमी नहीं की है. इसमें 4 HDMI पोर्ट्स, 2 USB पोर्ट्स, डुअल-बैंड वाई-फाई और ब्लूटूथ 5.1 जैसे फीचर्स मिलते हैं जो गेमिंग कंसोल और साउंडबार कनेक्ट करने के लिए परफेक्ट हैं.

ये भी पढे़ंः Tata Punch का इंजन है 118 घोड़ों जितना ताकतवर! जानिए क्या है Turbocharged Engine

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Republic Day Sale OfferHaier H5E Flipkart Offer

Trending news

'भविष्य में MVA या उद्धव ठाकरे की जरूरत नहीं पड़ेगी', राज ठाकरे पर फडणवीस का पलटवार
maharashtra news in hindi
'भविष्य में MVA या उद्धव ठाकरे की जरूरत नहीं पड़ेगी', राज ठाकरे पर फडणवीस का पलटवार
'उत्तर भारत की लड़कियों को...', DMK सांसद के विवादित बयान से बढ़ा सियासी पारा
Tamil Nadu
'उत्तर भारत की लड़कियों को...', DMK सांसद के विवादित बयान से बढ़ा सियासी पारा
'तो सत्ता से बाहर न होती कांग्रेस...', मदनी ने बोला तीखा हमला, कही बड़ी बात
Arshad Madani
'तो सत्ता से बाहर न होती कांग्रेस...', मदनी ने बोला तीखा हमला, कही बड़ी बात
पांच रुपये के स्नैक ने छीनी मासूम की आंखों की रोशनी, ओडिशा से आई झकझोर देने वाली खबर
Snack Packet Toy Blast
पांच रुपये के स्नैक ने छीनी मासूम की आंखों की रोशनी, ओडिशा से आई झकझोर देने वाली खबर
2% में दिखा कांग्रेस को स्कोप, असम में हिमंता की लहर रोकेगी प्रियंका की 'दीवार'?
Assam news
2% में दिखा कांग्रेस को स्कोप, असम में हिमंता की लहर रोकेगी प्रियंका की 'दीवार'?
गलत कनेक्शन का शक, EC ने भेजा 6 से ज्यादा 'भाई-बहन' वाले वोटर्स को नोटिस
Bengal SIR
गलत कनेक्शन का शक, EC ने भेजा 6 से ज्यादा 'भाई-बहन' वाले वोटर्स को नोटिस
कर्नाटक में बस-कार की भीषण टक्कर, 9 और 15 साल के बच्चों समेत तीन की जान गई
Karnataka road accident
कर्नाटक में बस-कार की भीषण टक्कर, 9 और 15 साल के बच्चों समेत तीन की जान गई
तो 'विजय' तय करेंगे कांग्रेस का रुख, 'जन नायकन' पर उमड़ा राहुल गांधी का प्यार
thalapathy vijay
तो 'विजय' तय करेंगे कांग्रेस का रुख, 'जन नायकन' पर उमड़ा राहुल गांधी का प्यार
CBI समन और सियासी दबाव के बीच विजय का बड़ा ऐलान- 'कुछ भी हो जाए, BJP से समझौता नहीं'
Actor Vijay
CBI समन और सियासी दबाव के बीच विजय का बड़ा ऐलान- 'कुछ भी हो जाए, BJP से समझौता नहीं'
मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू पर बोले PM, त्योहारों को बताया भारत की ताकत का राज
PM Modi festival letter
मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू पर बोले PM, त्योहारों को बताया भारत की ताकत का राज