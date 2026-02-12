OpenAI में 'बगावत'! विज्ञापनों के विरोध में महिला साइंटिस्ट ने छोड़ी नौकरी, कहा- यूजर्स के साथ होने वाला है बड़ा खेल

OpenAI इन दिनों एक नए विवाद में घिर गई है. कंपनी ने ChatGPT में विज्ञापन (Ads) टेस्ट करना शुरू किया है, और इसी फैसले से नाराज होकर एक पूर्व रिसर्चर ने नौकरी छोड़ दी. अर्थशास्त्री और कवि Zoë Hitzig, जो पिछले दो साल से OpenAI में काम कर रही थीं, उन्होंने कहा कि कंपनी वही गलती दोहरा रही है जो कभी Facebook ने की थी. उनके मुताबिक, विज्ञापन जोड़ना सिर्फ बिजनेस फैसला नहीं है, बल्कि यूजर्स की प्राइवेसी और भरोसे से जुड़ा बड़ा मुद्दा है.

इस्तीफे के पीछे क्या है वजह

Zoë Hitzig ने एक लेख में बताया कि जिस दिन OpenAI ने ChatGPT में विज्ञापन टेस्टिंग शुरू की, उसी दिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया. उन्होंने साफ किया कि उन्हें विज्ञापनों से व्यक्तिगत तौर पर दिक्कत नहीं है, लेकिन ChatGPT जैसे प्लेटफॉर्म पर Ads लाना खतरनाक हो सकता है. उनका कहना है कि यह सोशल मीडिया से अलग है, क्योंकि यहां लोग अपनी बहुत निजी बातें शेयर करते हैं.

ChatGPT से लोग करते हैं निजी बातें

Hitzig के मुताबिक, यूजर्स ChatGPT से मेडिकल समस्याएं, रिश्तों की परेशानियां, मानसिक तनाव और यहां तक कि धार्मिक विश्वास जैसी बेहद निजी बातें भी शेयर करते हैं. लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे एक निष्पक्ष टूल से बात कर रहे हैं, जिसका कोई छुपा एजेंडा नहीं है. उन्होंने इस डेटा को “मानव ईमानदारी का अनोखा आर्काइव” कहा. यही वजह है कि अगर इस डेटा के आधार पर विज्ञापन दिखाए गए, तो यह भरोसे को तोड़ सकता है.

Facebook से की तुलना

उन्होंने OpenAI की तुलना Facebook से की. Facebook ने भी शुरुआत में यूजर्स को डेटा कंट्रोल देने का वादा किया था, लेकिन समय के साथ वे वादे कमजोर पड़ गए. बाद में जांच में पता चला कि कई प्राइवेसी बदलाव यूजर्स के फायदे के बजाय कंपनी के फायदे के लिए थे. Hitzig को डर है कि OpenAI भी धीरे-धीरे उसी रास्ते पर जा सकता है, जहां मुनाफा यूजर्स की प्राइवेसी से ज्यादा अहम हो जाएगा.

OpenAI का क्या कहना है

OpenAI ने कहा है कि विज्ञापन साफ तौर पर लेबल किए जाएंगे और वे ChatGPT के जवाबों को प्रभावित नहीं करेंगे. कंपनी का दावा है कि एडवर्टाइजर्स को यूजर्स की निजी चैट डेटा नहीं दिया जाएगा. साथ ही, हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य या राजनीति जैसे संवेदनशील विषयों के पास Ads नहीं दिखाए जाएंगे.

फिर भी क्यों है चिंता

हालांकि, टेस्टिंग के दौरान पर्सनलाइजेशन डिफॉल्ट रूप से ऑन है. इसका मतलब है कि यूजर की पिछली बातचीत और एक्टिविटी के आधार पर Ads चुने जा सकते हैं. यही बात Hitzig और कई एक्सपर्ट्स को परेशान कर रही है. उन्हें डर है कि धीरे-धीरे बिजनेस प्रेशर के कारण कंपनी के फैसले बदल सकते हैं.

इंडस्ट्री में भी छिड़ी बहस

AI इंडस्ट्री में भी इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई है. Anthropic जैसी दूसरी कंपनी ने साफ कहा है कि उसका चैटबॉट Claude हमेशा ad-free रहेगा. उन्होंने तो यहां तक कहा कि AI में Ads यूजर्स को असहज कर सकते हैं. वहीं OpenAI के CEO Sam Altman का तर्क है कि विज्ञापन से AI को ज्यादा लोगों तक सस्ता या मुफ्त पहुंचाया जा सकता है.

क्या हो सकते हैं दूसरे रास्ते

Hitzig का मानना है कि सिर्फ “Ads या No Ads” ही विकल्प नहीं है. उन्होंने सुझाव दिया कि बड़ी कंपनियां या बिजनेस यूजर्स सब्सिडी दें, जिससे आम यूजर्स को मुफ्त एक्सेस मिल सके. साथ ही, यूजर डेटा के इस्तेमाल पर नजर रखने के लिए स्वतंत्र निगरानी बोर्ड बनाए जा सकते हैं.

भविष्य को लेकर चेतावनी

अपने लेख के अंत में उन्होंने चेतावनी दी कि सबसे बड़ा खतरा यह है कि AI सिस्टम यूजर्स को बिना बताए प्रभावित करने लगे, या फिर केवल उन्हीं लोगों के लिए काम करे जो पैसे दे सकते हैं. उनका इस्तीफा ऐसे समय आया है जब कई AI रिसर्चर मुनाफा-आधारित मॉडल से असहज होकर कंपनियां छोड़ रहे हैं.