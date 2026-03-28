रेस्टोरेंट ने वसूला 'LPG सरचार्ज' तो तुरंत घुमाएं यह नंबर, बैठे-बैठे मिनटों में हो जाएगी शिकायत, फिर होगा एक्शन!

LPG Surcharge Complaint: मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध के तनाव ने दुनिया भर में ऊर्जा संकट की आहट दे दी है. भारत में भी LPG सप्लाई को लेकर सरकार ने नियमों में कुछ बदलाव किए हैं. इसी बीच कुछ रेस्टोरेंट और फास्ट फूड कॉर्नर वाले कस्टमर से एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं. LPG सरचार्ज या गैस सप्लाई इश्यू के नाम पर यह अतिरिक्त वसूली की जा रही है. जिसकी शिकायत आप मिनटों में कर सकते हैं.
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LPG Surcharge Complaint: क्या आपने हाल-फिलहाल में ध्यान दिया है कि रेस्टोरेंट में आपके पसंदीदा खाने के बिल में खाने की कीमत के अलावा कुछ 'एक्स्ट्रा' पैसे भी जोड़े जा रहे हैं? बीते कुछ समय से मिडिल ईस्ट में चल रहे जंग के कारण एलपीजी सप्लाई को लेकर देशभर में लोग चिंतित हैं. इसी बीच कुछ रेस्टोरेंट और फास्ट फूड कॉर्नर सिलेंडर सप्लाई में समस्या बताकर जैसा पैसे लेना शुरू कर दिए हैं. अगर आपके साथ भी रेस्टोरेंट या किसी फूड कॉर्नर पर बिल में LPG सरचार्ज या कोई दूसरा चार्ज जोड़कर जेब ढीली कर रहे हैं तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं.
दरअसल देश में LPG सिलेंडर सप्लाई को लेकर किल्लत की अफवाह है. इसी कारण से फास्ट फूड कॉर्नर और रेस्टोरेंट ने अतिरिक्त पैसे लेना शुरू कर दिया है. इस तरह से लिए जा रहे अतिरिक्त चार्ज की शिकायत आप राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर कर सकते हैं. कंज्यूमर अफेयर्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स से ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है. ट्वीट में लिखा है बिल में LPG Charges अगर दिखे तो सावधान हो जाएं. साथ ही इसकी शिकायत करने के लिए एक व्हाट्सऐप नंबर पर जारी किया गया है.
एक्स पर कंज्यूमर अफेयर्स ने जो ट्वीट किए हैं उसमें एक फोटो लगी है. इसमें गैस सप्लाई इश्यू के नाम पर अतिरिक्त चार्ज के रूप में 3 रुपये जोड़ा गया है. सरकार ने साफ किया है कि अगर आपके बिल में LPG Charges जैसे कोई अतिरिक्त चार्ज दिखें तो सावधान हो जाएं. उपभोक्ताओं को सिर्फ निर्धारित टैक्स के अलावा कोई और राशि नहीं देनी चाहिए. अगर बिल में कोई संदिग्ध या छिपा हुआ चार्ज नजर आए तो तुरंत राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं.
Charged extra “LPG fees” on your bill? Not acceptable—pay only the menu price (plus taxes), and if you notice any such charges, get them removed or report it via NCH 1915 or e-Jagriti.
For more information click here: https://t.co/SEuvZwmcoO#JagoGrahakJago #LPGCharge… pic.twitter.com/rye6gK0z6a
— Consumer Affairs (@jagograhakjago)
तो अगर अब आप किसी रेस्टोरेंट या होटल में खाना खाने जाते हैं और बिल में LPG सप्लाई इश्यू के नाम पर अतिरिक्त पैसा जोड़ा हुआ दिखे तो इसे बिलकुल भी इग्नोर न करें और तुरंत शिकायत दर्ज करें. इसके लिए आपको किसी वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं है. आप सीधे अपने फोन पर 1915 नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं या फिर व्हाट्सऐप के जरिए भी इसकी जानकारी दे सकते हैं.
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रेस्टोरेंट बिल में अगर आप अतिरिक्त चार्ज दिखे तो आप व्हाट्सऐप नंबर 8800001915 पर भी मैसेज के जरिए शिकायत कर सकते हैं.
इसके लिए आपको नंबर पर सिर्फ एक Hi लिखना होगा.
इसके बाद चैट में दिए जा रहे ऑप्शन में से अपनी आवश्यकता के मुताबिक सिलेक्ट करते जाएं और इस तरह आप मैसेज के जरिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
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