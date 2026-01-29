Advertisement
Apple-Google की नाक के नीचे चल रहा अवैध काम? रिपोर्ट में खुलासा, अब तक 70 करोड़ डाउनलोड; अभी भी मौजूद हैं न्यूडिटी ऐप्स!

AI Undress Apps Report: डिजिटल दौर में Apple और Google जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर यूजर्स आंख बंद करके भरोसा करते हैं लेकिन हाल ही में आई एक रिपोर्ट ने सबको हैरान कर दिया. रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सख्त नियमों और सुरक्षा दावों के बाद भी इन दोनों कंपनियों के ऐप स्टोर्स पर अब भी ऐसे AI ऐप्स मौजूद हैं जो आम तस्वीरों को अश्लील या न्यूड रूप में बदल सकते हैं. 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 29, 2026, 09:49 AM IST
AI Undress Apps Report: डिजिटल युग में जिसे हम सुरक्षित मानते हैं क्या वही हमारे प्राइवेसी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है? एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है जो दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों, Apple और Google के सुरक्षा दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं. स्मार्टफोन यूजर्स के लिए Apple App Store हो या फिर Google Play Store सबसे सुरक्षित प्लेटफॉर्म माना जाता है, लेकिन टेक जगत की नई रिपोर्ट ने इस भरोसे को झटका दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक Apple और Google की सख्त नीतियों के बाद भी उनके ऐप स्टोर्स पर अब भी ऐसे दर्जनों ऐप्स मौजूद हैं जो तस्वीरों को अश्लील या न्यूड रूप में बदल सकते हैं. हैरानी की बात यह है कि ये ऐप्स लंबे समय से डाउनलोड हो रहे हैं और कई बार बच्चों के लिए सुरक्षित भी बताए गए हैं. 

 Apple App Store और Google Play Store के बाबंदियों के दावे के बाद भी ऐप स्टोर पर ऐसे दर्जनों AI ऐप्स मौजूद हैं जो किसी भी महिला की नार्मल तस्वीर को मात्र कुछ ही सेकेंड में न्यूड फोटो में बदल सकत हैं. सबसे डरावनी और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन ऐप्स को करोड़ों बार डाउनलोड किया जा चुका है और कंपनियां इनसे मोटा मुनाफा भी कमा रही हैं. टेक ट्रांसपेरेंसी प्रोजेक्ट यानी TTP की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है. TTP की रिपोर्ट के अनुसार Apple के App Store और Google के Play Store पर ऐसे  दर्जनों ऐप्स मौजूद हैं जो AI की मदद से महिलाओं की तस्वीरों से डिजिटल तरीके से कपड़े हटा सकते हैं.

करोड़ों बार डाउनलोड और करोड़ों की कमाई
रिपोर्ट भी यह भी बताती है कि Google Play पर 55 और Apple App Store पर 47 ऐसे ऐप्स मिले हैं जो किसी भी नार्मल फोटो को न्यूड इमेज में बदल सकते हैं. हैरानी वाली बात यह है कि इन ऐप्स को अब तक 70.5 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है. इन ऐप्स ने लगभग 117 मिलियन डॉलर यानी करीब 970 करोड़ रुपये का रेवेन्यू जेनरेट किया है यानी इससे Apple और Google को भी पैसा कमीशन के रूप में मिला होगा.

नियमों की सरेआम धज्जियां
Apple और Google दोनों की गाइडलाइंस में यह साफ-साफ लिखा है कि उनके प्लेटफॉर्म पर न्यूड इमेज या आपत्तिजनक कंटेंट बनाने वाले ऐप्स की अनुमति नहीं है. लेकिन इसके बाद भी Nudify या Undress जैसे कीवर्ड सर्च करने पर ये ऐप्स आसानी से मिल रहे थे. रिपोर्ट में बताया गया है कि कुछ ऐप्स तो 9 साल के बच्चों के लिए भी सेफ बताए गए हैं जो अपने आप में एक बहुत ही गंभीर मामला है.

दबाव के बाद हुई कार्रवाई
रिपोर्ट सार्वजनिक होने और मीडिया के हस्तक्षेप के बाद दोनों कंपनियों ने इन ऐप्स पर एक्शन लिया है. Apple ने बताया कि उसने अपने ऐप स्टोर से 28 ऐप्स को हटा दिया है. वहीं Google ने भी समीक्षा के बाद 30 से ज्यादा ऐप्स को सस्पेंड और डिलीट किया है. हालांकि टेक जगत के जानकारों का कहना है कि यह कार्रवाई काफी नहीं है क्योंकि अब भी कई मिलते-जुलते ऐप्स स्टोर पर मौजूद हैं जो महिलाओं और प्राइवेसी के लिए बड़ा खतरा बने हुए हैं.

