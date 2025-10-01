लो भाई... आ गया इंसान का काम करने वाला Robot! पोछे से लेकर बर्तन तक, सबकुछ करेगा मिनटों में

AI Robot: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और रोबोटिक्स की दुनिया में एक और बड़ा कदम रखा गया है. अब एक ऐसा रोबॉट लॉन्च हो गया है जो सिर्फ काम करने वाला नहीं, बल्कि देखने, सुनने और समझने की क्षमता भी रखता है. ये रोबॉट घर के छोटे-मोटे कामों में हाथ बंटाने के साथ-साथ आपके वातावरण को समझकर आपके लिए स्मार्ट फैसले भी ले सकता है. टेक्नोलॉजी की इस नई छलांग से घरेलू रोबोटिक्स का दुनिया पूरी तरह से बदल सकती है.

टेक्नोलॉजी हर दिन इतना एडवांस होती जा रही है कि अब रोबॉट्स भी हमारे घरों में काम करने को तैयार हैं. चाहे किचन में सब्ज़ी काटनी हो, कपड़े अलग धुलने हों या कोई और घरेलू काम बिना गलती के करना हो अब बस रोबॉट सब कर देता है. यह सब संभव हुआ है Google DeepMind के नए मॉडल Gemini Robotics 1.5 की मदद से. इस तकनीक की सहायता से रोबॉट्स देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और उसी के अनुसार काम कर सकते हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह. आपको यह जानकार यकीन करने में थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन यह पूरी तरह से सच है.



जानिए कैसे करता है काम

यह सिस्टम दो अलग-अलग मॉडल पर काम करता है. info Q के मुताबिक पहला मॉडल Gemini Robotics-ER 1.5 है, जो रोबॉट को यह समझने में सहायता करता है कि इसमें क्या रखा हुआ है और उसे क्या करना चाहिए. उदाहरण के लिए अगर आप कहें कि लाल कपड़े राइट साइड वाले बॉक्स में रख दो तो यह मॉडल कैमरा, वीडियो या आवाज से मिले मैसेज को समझकर सही तरीके से काम करेगा. इसका मतलब यह है कि अब रोबॉट को हर काम के लिए अलग प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है. वह इंसानों की तरह सुनकर, देखकर काम कर सकता है.

ये भी पढे़ंः अनजान कॉल्स से अब खुद निपटेगा AI, भारत का पहला स्वदेशी कॉल असिस्टेंट तैयार

Add Zee News as a Preferred Source

info Q के मुताबिक दूसरा मॉडल Gemini Robotics 1.5 है, जिसे तकनीकी रूप से Vision-Language-Action (VLA) मॉडल कहा जाता है. यह रोबॉट की आंख, दिमाग और हाथ-पैर की तरह काम करता है. विजन यानी कैमरी की सहायता से यह आसपास की चीजों को देखता है. लैंग्वेज के जरिए इंसानी भाषा को समझता है और एक्शन के जरिए अपने शरीर को उसी हिसाब से कंट्रोल करता है. इस मॉडल की खासियत यह है कि इसे कई तरह के रोबॉट्स पर ट्रेनिंग दिया गया है. इसका फायदा यह है कि एक रोबॉट द्वारा किसी काम को सीखना दूसरे रोबॉट्स पर भी लागू हो जाता है.



गलती की संभावना होती है बहुत कम

डीपमाइंड के कनिष्क राव के मुताबिक यह मॉडल अब पहले की तुलना में कहीं ज्यादा समझदार हो गया है. यह सिर्फ हमारी बातों को मानने तक सीमित नहीं है बल्कि यह खुद ही समझ लेता है कि किस काम को कैसे करना है. घर के कामों के साथ ही यह सुरक्षा और भरोसेमंदी पर भी खरा उतरता है. डीपमाइंड ने इस मॉडल को इस तरह तैयार किया है कि यह किसी भी स्थिति में सुरक्षित तरीके से काम करे और गलती की संभावना न के बराबर हो.

ये भी पढे़ंः WhatsApp छोड़िए... Arattai App के ये 5 फीचर्स जानेंगे तो तुरंत कर लेंगे डाउनलोड