Advertisement
trendingNow12943602
Hindi Newsटेक

लो भाई... आ गया इंसान का काम करने वाला Robot! पोछे से लेकर बर्तन तक, सबकुछ करेगा मिनटों में

AI Robot: टेक्नोलॉजी की दुनिया लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है. इसी क्रम में अब रोबोटिक्स दुनिया में एक बड़ी छलांग देखने को मिली है. अब ऐसे रोबोट्स तैयार हो गए हैं जो सिर्फ काम करने तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि इंसानों की तरह देखने, सुनने और समझने की क्षमता भी रखते हैं. घर के छोटे-मोटे काम हों या स्मार्ट फैसले लेने की जरूरत, ये रोबोट आपके लिए हर कदम पर मददगार साबित हो सकते हैं. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 01, 2025, 02:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लो भाई... आ गया इंसान का काम करने वाला Robot! पोछे से लेकर बर्तन तक, सबकुछ करेगा मिनटों में

AI Robot: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और रोबोटिक्स की दुनिया में एक और बड़ा कदम रखा गया है. अब एक ऐसा रोबॉट लॉन्च हो गया है जो सिर्फ काम करने वाला नहीं, बल्कि देखने, सुनने और समझने की क्षमता भी रखता है. ये रोबॉट घर के छोटे-मोटे कामों में हाथ बंटाने के साथ-साथ आपके वातावरण को समझकर आपके लिए स्मार्ट फैसले भी ले सकता है. टेक्नोलॉजी की इस नई छलांग से घरेलू रोबोटिक्स का दुनिया पूरी तरह से बदल सकती है.

टेक्नोलॉजी हर दिन इतना एडवांस होती जा रही है कि अब रोबॉट्स भी हमारे घरों में काम करने को तैयार हैं. चाहे किचन में सब्ज़ी काटनी हो, कपड़े अलग धुलने हों या कोई और घरेलू काम बिना गलती के करना हो अब बस रोबॉट सब कर देता है. यह सब संभव हुआ है Google DeepMind के नए मॉडल Gemini Robotics 1.5 की मदद से. इस तकनीक की सहायता से रोबॉट्स देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और उसी के अनुसार काम कर सकते हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह. आपको यह जानकार यकीन करने में थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन यह पूरी तरह से सच है.
 
जानिए कैसे करता है काम
यह सिस्टम दो अलग-अलग मॉडल पर काम करता है. info Q के मुताबिक पहला मॉडल Gemini Robotics-ER 1.5 है, जो रोबॉट को यह समझने में सहायता करता है कि इसमें क्या रखा हुआ है और उसे क्या करना चाहिए. उदाहरण के लिए अगर आप कहें कि लाल कपड़े राइट साइड वाले बॉक्स में रख दो तो यह मॉडल कैमरा, वीडियो या आवाज से मिले मैसेज को समझकर सही तरीके से काम करेगा. इसका मतलब यह है कि अब रोबॉट को हर काम के लिए अलग प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है. वह इंसानों की तरह सुनकर, देखकर काम कर सकता है.

ये भी पढे़ंः अनजान कॉल्स से अब खुद निपटेगा AI, भारत का पहला स्वदेशी कॉल असिस्टेंट तैयार

Add Zee News as a Preferred Source

info Q के मुताबिक दूसरा मॉडल Gemini Robotics 1.5 है, जिसे तकनीकी रूप से Vision-Language-Action (VLA) मॉडल कहा जाता है. यह रोबॉट की आंख, दिमाग और हाथ-पैर की तरह काम करता है. विजन यानी कैमरी की सहायता से यह आसपास की चीजों को देखता है. लैंग्वेज के जरिए इंसानी भाषा को समझता है और एक्शन के जरिए अपने शरीर को उसी हिसाब से कंट्रोल करता है. इस मॉडल की खासियत यह है कि इसे कई तरह के रोबॉट्स पर ट्रेनिंग दिया गया है. इसका फायदा यह है कि एक रोबॉट द्वारा किसी काम को सीखना दूसरे रोबॉट्स पर भी लागू हो जाता है.
 
गलती की संभावना होती है बहुत कम
डीपमाइंड के कनिष्क राव के मुताबिक यह मॉडल अब पहले की तुलना में कहीं ज्यादा समझदार हो गया है. यह सिर्फ हमारी बातों को मानने तक सीमित नहीं है बल्कि यह खुद ही समझ लेता है कि किस काम को कैसे करना है. घर के कामों के साथ ही यह सुरक्षा और भरोसेमंदी पर भी खरा उतरता है. डीपमाइंड ने इस मॉडल को इस तरह तैयार किया है कि यह किसी भी स्थिति में सुरक्षित तरीके से काम करे और गलती की संभावना न के बराबर हो.

ये भी पढे़ंः WhatsApp छोड़िए... Arattai App के ये 5 फीचर्स जानेंगे तो तुरंत कर लेंगे डाउनलोड

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Artificial Intelligenceai robotGemini Robotics 1.5

Trending news

यह भिवंडी है, मराठी बोलने की क्या जरूरत...अबू आसिम के बयान पर महाराष्ट्र में विवाद
Abu Asim Azmi
यह भिवंडी है, मराठी बोलने की क्या जरूरत...अबू आसिम के बयान पर महाराष्ट्र में विवाद
खरगे को डॉक्टरों ने पेसमेकर लगवाने की दी सलाह...बेटे ने क्या दी हेल्‍थ अपडेट?
Mallikarjun Kharge
खरगे को डॉक्टरों ने पेसमेकर लगवाने की दी सलाह...बेटे ने क्या दी हेल्‍थ अपडेट?
तहरीक-ए-हुर्रियत पर पाबंदी के बाद एक और बड़ा एक्शन, पुलिस ने सील किया हेडक्वॉर्टर
Badgam
तहरीक-ए-हुर्रियत पर पाबंदी के बाद एक और बड़ा एक्शन, पुलिस ने सील किया हेडक्वॉर्टर
सेना की ताकत के पीछे वित्तीय अनुशासन का होना जरूरी: राजनाथ सिंह
rajnath singh defense Minister
सेना की ताकत के पीछे वित्तीय अनुशासन का होना जरूरी: राजनाथ सिंह
हिमाचल के इस कस्बे में आजतक है रावण का खौफ, कोई नहीं मनाता दशहरा
Vijayadashmi 2025
हिमाचल के इस कस्बे में आजतक है रावण का खौफ, कोई नहीं मनाता दशहरा
RSS @100: नेहरू कनेक्शन से पीएम मोदी ने मुंह बंद कराया, फिर भी कांग्रेस ने कर दी 'गद
RSS 100 Years
RSS @100: नेहरू कनेक्शन से पीएम मोदी ने मुंह बंद कराया, फिर भी कांग्रेस ने कर दी 'गद
ऑनलाइन धड़ल्ले से बिकते हैं धूम्रपान से जुड़े उत्पाद, NHRC ने जताई चिंता
Smoking Products
ऑनलाइन धड़ल्ले से बिकते हैं धूम्रपान से जुड़े उत्पाद, NHRC ने जताई चिंता
'ये ख्वाब देखने का मुझे शौक...,' PM बनना चाहते हैं ओवैसी? जुबान से निकले अरमान
Asaduddin Owaisi
'ये ख्वाब देखने का मुझे शौक...,' PM बनना चाहते हैं ओवैसी? जुबान से निकले अरमान
श्रीनगर में राष्ट्रगान का अपमान? 15 लोगों को किया गिरफ्तार, पकड़े जाने पर दी यह सफाई
Srinagar
श्रीनगर में राष्ट्रगान का अपमान? 15 लोगों को किया गिरफ्तार, पकड़े जाने पर दी यह सफाई
गरबा खेल रहे लोगों पर फेंका अंडा, मीरा रोड सोसायटी में बवाल, निवासी मोहसिन खान पर शक
Mira Road Garba Controversy
गरबा खेल रहे लोगों पर फेंका अंडा, मीरा रोड सोसायटी में बवाल, निवासी मोहसिन खान पर शक
;