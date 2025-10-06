Advertisement
Richest Youtuber: ये शख्स बना 665 करोड़ रुपये की कमाई करने वाला देश का सबसे अमीर यूट्यूबर, फीके पड़े भुवन बाम, सौरभ जोशी और समय रैना

Richest Youtuber: यूट्यूब की दुनिया आज काफी बड़ी हो चुकी है. लगभग हर दूसरा शख्स आज यूट्यूब पर एक्टिव हो चुका है. ऐसे में अब उस शख्स का नाम सामने आया है जो देश का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला यूट्यूबर बना है.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Oct 06, 2025, 04:27 PM IST
Richest Youtuber: भारत में डिजिटल कंटेंट बनाने वालों की दुनिया इन दिनों जबरदस्त स्पीड से आगे बढ़ रही है. खासतौर पर यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर कंटेंट क्रिएशन अब करोड़ों रुपये का कारोबार बन चुका है. कई लोग ऐसे हैं जो अपनी फुल टाइम नौकरियां छोड़कर कंटेंट क्रिएटर बन रहे हैं. वहीं, अब उन यूट्यूबर्स की लिस्ट सामने आई है जिन्होंने सिर्फ यूट्यूब से ही सबसे ज्यादा कमाई है. Tech Informer की रिपोर्ट के मुताबिक, कॉमेडियन तन्मय भट्ट देश में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले यूट्यूबर बन गए हैं.

जानें कितनी है तन्मय भट्ट की नेटवर्थ
तन्मय इस डिजिटल दौर के सबसे सफल चेहरों में से एक हैं. उनकी कुल अनुमानित संपत्ति करीब 665 करोड़ रुपये बताई जा रही है. तन्मय अपनी मजेदार कॉमेडी, पॉडकास्ट और दूसरे क्रिएटर्स के साथ किए गए कोलैब्स के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, बल्कि डिजिटल मीडिया को एक मजबूत बिजनेस मॉडल में बदलने में भी बड़ी भूमिका निभाई है.

तन्मय के बाद ये यूट्यूबर्स भी शामिल 
तन्मय भट्ट के बाद भारत के टॉप डिजिटल क्रिएटर्स की लिस्ट में दूसरा नाम आता है गौरव चौधरी का, जिन्हें लोग उनके टेक रिव्यू चैनल Technical Guruji के लिए जानते हैं. उनकी कुल संपत्ति करीब 356 करोड़ रुपये मानी जाती है. तीसरे स्थान पर हैं समय रैना, जो स्टैंडअप कॉमेडी के साथ-साथ शतरंज स्ट्रीमिंग के लिए भी मशहूर हैं. उनकी नेटवर्थ लगभग 140 करोड़ रुपये है. चौथे पायदान पर आते हैं अजेय नागर, जिन्हें इंटरनेट पर 'कैरीमिनाटी' के नाम से जाना जाता है. उनकी कमाई करीब 131 करोड़ रुपये है.

इन यूट्यूबर्स को भी मिली टॉप 10 में जगह
भारत के टॉप 10 यूट्यूबर्स की लिस्ट में कई और मशहूर नाम शामिल हैं, जिन्होंने अलग-अलग कंटेंट कैटेगरी में अपनी खास पहचान बनाई है. इनमें भुवन बम का भी शामिल है, जो अपने ह्यूमर और एक्टिंग से लोगों का दिल जीत चुके हैं. उनकी कुल संपत्ति करीब 122 करोड़ रुपये है. वहीं देसी अंदाज में वीडियो बनाने वाले अमित भड़ाना की नेट वर्थ 80 करोड़ रुपये के आसपास है. रोस्ट और रिएक्शन वीडियो के लिए मशहूर ट्रिगर्ड इंसान 65 करोड़ रुपये की कमाई है. पॉलिटिकल और सोशल एनालिसिस करने वाले ध्रुव राठी की संपत्ति 60 करोड़ रुपये बताई जाती है. हेल्थ, मोटिवेशन और लाइफस्टाइल पर बात करने वाले रणवीर अल्लाहबादिया की नेटवर्थ 58 करोड़ रुपये है. व्लॉगिंग के जरिए परिवार और रोजमर्रा की जिंदगी को दिखाने वाले सौरव जोशी भी 50 करोड़ रुपये की कमाई के साथ इस टॉप लिस्ट में शामिल हैं.

बदल चुकी है एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की तस्वीर
आज डिजिटल कंटेंट क्रिएशन ने एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की तस्वीर ही बदल दी है. आज के क्रिएटर सिर्फ यूट्यूब या सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर ही नहीं, बल्कि Ads, ब्रांड पार्टनरशिप, लाइव शो, मर्चेंडाइज बेचने और कई दूसरे ऑनलाइन तरीकों से भी अच्छी-खासी कमाई कर रहे हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में डिजिटल इन्फ्लुएंसर का बाजार 2026 तक 3,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का हो सकता है. यह आंकड़ा इस इंडस्ट्री की बढ़ती लोकप्रियता और आर्थिक मजबूती को साफतौर पर दिखाता है.

