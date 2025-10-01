Advertisement
ये है दुनिया की सबसे अजब-गजब घंटी! पहचान लेती है मालिक को, मेहमानों से खुद करती है बातें

इस बार कंपनी ने 2K और 4K क्वालिटी वाले नए कैमरे और डोरबेल्स पेश किए हैं, जिनमें ऐसे AI फीचर्स जोड़े गए हैं जो न केवल घर की सुरक्षा बढ़ाते हैं, बल्कि आपके रोजमर्रा के अनुभव को भी आसान बना देते हैं.

 

Oct 01, 2025
Ring ने अपने सुरक्षा उपकरणों की नई रेंज लॉन्च की है, जो अब पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और एडवांस हो गई है. इस बार कंपनी ने 2K और 4K क्वालिटी वाले नए कैमरे और डोरबेल्स पेश किए हैं, जिनमें ऐसे AI फीचर्स जोड़े गए हैं जो न केवल घर की सुरक्षा बढ़ाते हैं, बल्कि आपके रोजमर्रा के अनुभव को भी आसान बना देते हैं.

Ring के कैमरे अब खोए हुए पालतू जानवर भी ढूंढेंगे?
सबसे दिलचस्प फीचर है – Search Party. अगर आपके पड़ोस में कोई अपना कुत्ता खो देता है, तो आस-पास लगे Ring कैमरे उसे ढूंढने में मदद करेंगे. कैमरों में लगी AI तकनीक खोए हुए कुत्तों को पहचानकर उनके मालिक को फोटो और वीडियो के साथ अलर्ट भेजती है. मालिक चाहें तो ये जानकारी अपने पड़ोसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं. जल्द ही यह सुविधा बिल्लियों और अन्य पालतू जानवरों के लिए भी उपलब्ध होगी.

4K वीडियो, 10x जूम और नाइट मोड- अब हर चीज दिखेगी साफ-साफ!
Ring ने अपने नए Retinal 4K Vision कैमरों के साथ वीडियो क्वालिटी में जबरदस्त सुधार किया है. अब आपको मिलेगा 10x जूम, बेहतर लो-लाइट परफॉर्मेंस और वीडियो जो एकदम इंसानी आंखों जैसा नजर आता है. यह तकनीक आपको छोटे से छोटे डिटेल्स भी साफ देखने की सुविधा देती है.

Retinal 4K Vision अब उपलब्ध है इन डिवाइसेज में:

Wired Doorbell Pro

Spotlight Cam Pro

Floodlight Cam Pro

Outdoor Cam Pro

और इनके Power over Ethernet (PoE) मॉडल्स

साथ ही, Indoor Cam Plus और Wired Doorbell Plus में Retinal 2K Vision दिया गया है, जो हाई-क्वालिटी वीडियो और पिक्सल डेंसिटी बढ़ाता है.

क्या अब Alexa आपके दरवाजे की रिसेप्शनिस्ट बन गई है?
Alexa+ Greetings फीचर आपके दरवाजे पर आई Alexa को एक स्मार्ट रिसेप्शनिस्ट बना देता है. अब वह आपके विजिटर्स से बात कर सकती है, डिलीवरी संभाल सकती है और आपको हर अपडेट दे सकती है – वो भी बिना आपको परेशान किए.

Familiar Faces: अपने ही लोगों की पहचान से बचे बार-बार के नोटिफिकेशन से
अब Ring कैमरे पहचान सकेंगे कि आपके घर के आसपास कौन-कौन आता है. Familiar Faces फीचर की मदद से आपके करीबी लोग कैमरे में सेव हो जाते हैं, जिससे अनावश्यक नोटिफिकेशन नहीं आते और आप केवल जरूरी अलर्ट ही देखते हैं.

कीमत और उपलब्धता क्या है?
ये नए कैमरे अभी प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध हैं:
Wired Doorbell Pro – $249.99
Wired Doorbell Plus – $179.99
Outdoor Cam Pro – $199.99 (PoE – $299.98)
Spotlight Cam Pro – $249.99 (PoE – $349.98)
Floodlight Cam Pro – $279.99
Indoor Cam Plus – $59.99
Wired Doorbell Elite – $499.99

Search Party फीचर नवंबर में आएगा, और Alexa+ Greetings व Familiar Faces दिसंबर में लॉन्च होंगे.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

