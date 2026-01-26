टेक एक्सपर्ट्स के बाद पोप लियो ने AI को लेकर दी बड़ी चेतावनी, AI साइकोसिस को बताया खतरनाक, जानिए क्या है ये बीमारी

What is AI Psychosis: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की बढ़ती ताकत अब सिर्फ टेक एक्सपर्ट्स तक ही सीमित नहीं रही. दुनिया भर में माने जाने वाले पोप लियो ने भी AI को लेकर बड़ी चेतानवी दे दी है. चैटबॉट्स और स्मार्ट मशीनों के बढ़ते प्रभाव को लेकर पोप ने चेतावनी देते हुए कहा कि टेक्नोलॉजी अगल बेलगाम हुई तो यह इंसानी जज्बातों, सोच और फैसलों को प्रभावित कर सकती है. पोप का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब AI आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है.

रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप लियो XIV ने चेतावनी जारी की है. उन्होंने विशेष रूप से उन अत्यधिक प्यार जताने वाले एआई चैटबॉट्स को लेकर चिंता जाहिए की है जो इंसानों के साथ भावनात्मक संबंध बना रहे हैं. पोप ने सरकारों से अपील की है कि वे इन बॉट्स को कंट्रोल करने के लिए सख्त नियम बनाएं जिससे AI साइकोसिस जैसी मानसिक बीमारियों को फैलने से रोका जा सके.

फर्क करना होता जा रहा मुश्किल

एआई के खतरे को लेकर जारी किए अपने संदेश में पोप ने कहा कि आज यह पहचानना मुश्किल होता जा रहा है कि हम किसी इंसान से बात कर रहे हैं या किसी वर्चुअल इन्फ्लुएंसर से. उन्होंने लोगों को सावधान किया कि एआई चैटबॉट्स न केवल हर समय उपलब्ध रहते हैं बल्कि वे इतने लगाव वाले होते हैं कि धीरे-धीरे इंसान के भावनात्मक दायरे पर कब्जा कर लेते हैं.

क्या है AI साइकोसिस?

AI के बढ़ते इस्तेमाल के साथ रिसर्चर्स ने एक शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया है AI साइकोसिस. यह शब्द उस स्थिति को दर्शाता है जहां कोई यूजर एआई चैटबॉट के साथ इतने लंबे समय तक समय बिताता है कि वह AI और वास्तविकता के बीच का अंतर भी भूल जाता है. हाल ही में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां युवाओं ने एआई बॉट्स के साथ बातचीत के बाद सुसाइड जैसा कदम उठाया.

OpenAI के चौंकाने वाले आंकड़े

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार OpenAI के एक रिसर्च में पता चला है कि ChatGPT के लगभग 10 लाख से ज्यादा यूजर्स मेंटल हेल्थ जैसी समस्या या आत्महत्या के विचारों के लक्षण दिखा चुके हैं. इसको लेकर भी पोप ने भावनाओं ही नहीं, बल्कि सूचना की शुद्धता पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि एआई द्वारा तैयार की गई सामग्री और इंसानों विशेषकर पत्रकारों द्वारा लिखी गई खबरों के बीच अंतर साफ पता होना चाहिए.उन्होंने यह भी कहा कि एआई बहुत ही तेजी से इंसान की सोचने और कुछ नया रचने की क्षमता कमजोर कर खत्म कर रही है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिसंबर 2025 में उन्होंने उन माता-पिता से भी मुलाकात की थी जिन्होंने एआई के कारण अपना बच्चा खोया था.

