कौन हैं भारतीय मूल के ऋत्वेद गिरीश? जिन्होंने 10 साल पुराने 'खटारा' कैमरे से जीता इंटरनेशनल अवॉर्ड, बड़े-बड़े धुरंधर रह गए दंग!

Rithved Girish Photography Award: आज के समय में जहां लोग महंगे कैमरे और लेटेस्ट गैजेट्स के पीछे भागते हैं, वहीं एक भारतीय टीनएजर ने यह साबित कर दिया कि असली ताकत मशीन में नहीं, नजर और मेहनत में होती है. 14 साल के ऋत्वेद गिरीश (Rithved Girish) ने दुनिया के बड़े क्लोज-अप फोटोग्राफी अवॉर्ड में बाजी मारकर सबको चौंका दिया है. सबसे खास बात यह है कि उन्होंने यह कारनामा किसी हाई-टेक कैमरे से नहीं, बल्कि करीब 10 साल पुराने कैमरे से किया है. ऋत्वेद के इस कारनामे को देखकर आप कह सकते हैं कि बेहतरीन फोटोग्राफी के लिए लाखों रुपये का कैमरा और महंगे तामझाम वाले लेंस जरूरी नहीं हैं.

कौन हैं ऋत्वेद गिरीश?

ऋत्वेद गिरीश कोई साधारण लड़का नहीं हैं, बल्कि इस समय फोटोग्राफी की दुनिया के उभरते हुए सितारे हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी एक तस्वीर से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है. ऋत्वेद मात्र 14 साल के हैं. वह मूल रूप से भारत के केरल के रहने वाले हैं. लेकिन इस समय वह अपने परिवार के साथ दुबई (UAE) में रहते हैं और वहां 'GEMS Our Own Indian School' में पढ़ाई करते हैं. उन्हें हाल ही में 'यंग क्लोज-अप फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2026' (Young CUPOTY) का विजेता चुना गया है. उनकी अवॉर्ड विनिंग फोटो का नाम 'गार्जियंस ऑफ द हाइव' (Guardians of the Hive) है.

पुराने कैमरे का कमाल

ऋत्वेद ने इस फोटो को खींचने के लिए Canon EOS 700D कैमरे का इस्तेमाल किया था. आपको बता दें कि यह कैमरा करीब एक दशक पुराना है और आज के दौर के मिररलेस कैमरों के सामने काफी पीछे माना जाता है. लेकिन ऋत्वेद ने साबित कर दिया कि फोटोग्राफी किसी बड़े कैमरे की मोहताज नहीं है.

मधुमक्खियों की अनोखी दुनिया

जिस तस्वीर ने उन्हें यह सम्मान दिलाया, उसमें छोटी-सी बिना डंक वाली मधुमक्खियां अपने छत्ते की रखवाली करती नजर आ रही हैं. इस क्लोज-अप शॉट में उनका अनुशासन, एकजुटता और प्रकृति के साथ उनका संतुलन साफ दिखाई देता है. आमतौर पर हम इन छोटे जीवों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन इस तस्वीर ने उनकी अनदेखी दुनिया को बड़े मंच पर ला खड़ा किया है.

घंटों का इंतजार, तब मिली सही तस्वीर

ऋत्वेद ने बताया कि इस फोटो के लिए उन्हें काफी समय तक इंतजार करना पड़ा. मधुमक्खियों को बिना परेशान किए सही एंगल और सही रोशनी का इंतजार करना आसान नहीं था. कई बार कोशिश नाकाम हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. आखिरकार वही एक सही पल उनकी जिंदगी बदल गया.

छोटी उम्र, बड़ा मुकाम

कम उम्र में इतना बड़ा अंतरराष्ट्रीय अवॉर्ड जीतना आसान बात नहीं है. ऋत्वेद पढ़ाई के साथ-साथ प्रकृति और वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी में गहरी रुचि रखते हैं. उन्होंने लॉकडाउन के दौरान फोटोग्राफी शुरू की थी. धीरे-धीरे यह शौक जुनून बन गया और आज वही जुनून उन्हें दुनिया के मंच तक ले आया.

क्यों खास है यह जीत?

क्लोज-अप फोटोग्राफर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में दुनिया भर से हजारों एंट्री आती हैं. इसमें माइक्रो वर्ल्ड को दिखाने की चुनौती होती है. एक भारतीय बच्चे का इतने सीमित संसाधनों के साथ शीर्ष पर पहुंचना उन सभी उभरते कलाकारों के लिए प्रेरणा है, जो बजट की कमी के कारण अपने सपने पीछे छोड़ देते हैं. ऋत्वेद की कहानी उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो सोचते हैं कि बिना महंगे साधनों के कुछ बड़ा नहीं किया जा सकता.

