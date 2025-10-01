Nano Banana छोड़िए... ChatGPT लाया सुपरहीरो AI टूल', यहां देखिए कैसे बनाएं 3D इमेज

ChatGPT Superhero Portraits: बीते कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर Nano Banana फीचर का जादू छाया हुआ था. हर कोई अपनी इमेज को 3D मॉडल या अलग-अलग अवतारों में बदलकर पोस्ट कर रहा था. लेकिन अब AI इमेज जनरेशन के इस मैदान में एक बड़ा खिलाड़ी उतर चुका है! ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI ने अपने चैटबॉट में एक धमाकेदार फीचर जोड़ा है, जिसका नाम है AI एक्शन पोर्ट्रेट्स. आइए जानते हैं पूरी डिटेल्स.
ChatGPT Superhero Portraits: इस फेस्टिव सीजन में गूगल के Gemini AI ऐप का Nano Banana फीचर खूब चर्चा में रहा. बहुत से लोग अपनी इमेज को 3डी इमेज बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. लेकिन अब ChatGPT इस मैदान में आ गया है. ChatGPT की मदर कंपनी OpenAI ने भी एक नया AI ट्रेंड शुरू किया है जिसमें लोग अपना सुपरहीरो जैसा मॉडल बना रहे हैं. कंपनी ने AI की मदद से सुपरहीरो-स्टाइल एक्शन पोर्ट्रेट्स बनाने का फीचर लॉन्च किया है. इस नए फीचर से आप अपनी फोटो को हीरो की तरह 3D एक्शन पोर्ट्रेट में बदल सकते हैं और अपनी पसंद के सुपरहीरो स्टाइल में कस्टमाइज कर सकते हैं. आइए इसका पूरा प्रोसेस आज के इस आर्टिकल में जानते हैं..
OpenAI ने अपने चैटबॉट ChatGPT में AI Action Portrait Images नाम का नया फीचर जोड़ दिया है. अब यूजर्स अपनी फोटो को सुपरहीरो जैसी स्टाइलिश और 3D पोर्ट्रेट में बदल सकते हैं. यह फीचर सिर्फ कोई नार्मल फिल्टर नहीं है बल्कि जनरेटिव AI की मदद से काम करता है. इसके जरिए आप पोर्ट्रेट में अपने पसंद के कस्टम कॉस्ट्यूम, सुपरहीरो का नाम और साइडकिक भी जोड़ सकते हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि यह फीचर ChatGPT के मल्टीमॉडल सिस्टम में सीधे काम करता है.
AI Action Portrait बनाना बहुत ही आसान है. इसके लिए सबसे पहले ChatGPT में अपनी फोटो अपलोड करें. इसके बाद अपने सुपरहीरो कैरेक्टर का प्रॉम्प्ट डालें, जैसे नाम, कॉस्ट्यूम, थीम या कोई खास डिजाइन. इसके बाद ChatGPT 3D स्टाइल एक्शन पोर्ट्रेट बना देगा जो वर्चुअल बॉक्स में दिखेगा. अगर चाहें तो प्रॉम्प्ट बदलकर या एडिट करके इमेज को और बेहतर बनाया जा सकता है. टूल तुरंत आपकी इनपुट के आधार पर इमेज जेनरेट कर देता है.
सुपरहीरो वाली फोटो के लिए इस प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करें
Transform my photo into a 3D superhero action figure of Superman with accessories (sword, hammer etc.) in a retro comic book box.
Generate बटन दबाएं और AI को अपना कमाल दिखाने दें.
जब इमेज बन जाए तो आप चाहें तो फॉलो-अप प्रॉम्प्ट से एडिट कर सकते हैं.
इन प्रॉम्प्ट्स से भी बनाएं इमेज
Prompt 1: Turn my uploaded image into a heroic 3D action portrait of SolarFlare, a radiant warrior in golden-crimson armour with a solar energy emblem on the chest. Add molten fire eyes and energy wings. Display in a fiery volcano box with collectable flames.
Prompt 2: A dynamic comic book-style portrait of a superheroine named 'Crimson Nova.' She is in a powerful stance, charging a burst of cosmic energy in her hands. She wears a vibrant red and gold armoured suit with a starburst emblem. The background is a detailed cityscape at dusk, rendered with bold lines and vibrant colours.
Prompt 3: Make my photo a dynamic 3D superhero named Thunderstrike, a storm-wielding hero in electric blue armour, crackling with lightning bolts from the gauntlets. Include a loyal wolf companion with thunder fur. Present in a stormy cloud blister pack.
Prompt 4: A powerful superhero figure stands at the center of a glowing energy core, with radiant pulses of light behind them. Their futuristic suit features subtle tech enhancements and glowing accents, as they look forward with fierce determination under a dramatic blue-orange glow.
Prompt 5: Modern male Avenger with tactical gear and reactive armor, backlit by explosions, ash particles in the air, determined eyes, stylized like a Marvel poster, photorealistic, cinematic lighting
