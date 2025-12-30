नए साल में रोड ट्रिप हो सकती है खतरनाक! घने कोहरे में स्मार्टफोन के ये फीचर बनेंगे आपकी ढाल, ड्राइविंग होगी स्मूद

Advertisement
Road Trip Safety Tips: अगर आप इस नए साल को अपने परिवार या दोस्तों के साथ रोड ट्रिप करते हुए खास बनाना चाहते हैं, तो घना कोहरा सड़क पर आपके लिए बड़ी परेशानी बन सकता है. ऐसे समय में आपके स्मार्टफोन में मौजूद कुछ जरूरी फीचर्स काफी मददगार साबित हो सकते हैं. 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Dec 30, 2025, 04:55 PM IST
Road Trip Safety Tips: अगर आप इस नए साल पर अपने परिवार या दोस्तों के साथ कोई रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको यह खबर एक बार जरूर देखनी चाहिए. क्योंकि सर्दियों के मौसम में घना कोहरा आपके सफर के लिए सबसे खतरनाक हो सकता है? कोहरे के कारण सामने का रास्ता साफ दिखाई नहीं देता और ऐसे में जरा-सी चूक आपके लिए बड़े हादसे में बदल सकती है. हम इस आर्टिकल में आपको स्मार्टफोन में मिलने वाले कुछ ऐसे फीचर के बारे में बता रहे हैं, जो कोहरे में ड्राइविंग के दौरान मददगार साबित हो सकते हैं. आपके फोन में मिलने वाले ये फीचर सफर को पहले से ज्यादा सुरक्षित बना सकते हैं.

नेविगेशन ऐप के साथ रियल टाइम में ट्रैफ़िक अपडेट

कोहरे में ड्राइविंग के दौरान आपके फोन में मौजूद मैप का ऐप आपको रास्ता दिखाने के साथ-साथ ट्रैफिक की स्थिति भी बताता रहता है. ऐसे में अगर आगे से रास्ता बंद है या जाम लगा हुआ है, तो आप समय रहते रास्ता बदल सकते हैं. कोहरे में यह आपको भीड़भाड़ वाले रास्तों और अचानक आने वाले अवरोधों से बचने में मदद करता है.

वॉइस-गाइडेड नेविगेशन सिस्टम

स्मार्टफोन का यह फीचर आपको बार-बार स्क्रीन देखने से बचाता है. इसमें फोन वॉइस-गाइडेड नेविगेशन (खुद बोलकर) के जरिए रास्ता बताता रहता है, जिससे आपकी नजर सड़क पर बनी रहती है. यह फीचर खासतौर पर कोहरे में बहुत काम आता है. इसमें फोन को अपनी कार के साथ पेयर कर आप स्टीयरिंग व्हील से हाथ हटाए बिना ही दिशा-निर्देश से अपने स्थान पर पहुंच सकते हैं.

हादसे की पहचान

आज के समय में आने वाले कई एडवांस स्मार्टफोन तेज झटके या टक्कर को पहचान लेते हैं. ये किसी भी गंभीर हादसे की स्थिति में अपने आप मदद के लिए कॉल कर सकता है और लोकेशन भी भेज देते हैं. इसके लिए फोन में आने वाले एक्सेलेरोमीटर और जाइरोस्कोप जैसे फीचर काम करते हैं.

रास्ते की चेतावनी

अब वेज़ जैसे कुछ ऐसे ऐप भी मार्केट में आ गए हैं, जो दूसरे ड्राइवरों से मिलने वाले रियल-टाइम इनपुट पर काम करते हैं. इनमें एक दुसरा ड्राइवर पहले से बता देते हैं कि आगे कोहरा ज्यादा है, गाड़ी खराब खड़ी है या कोई खतरा है. जिससे आपको धीरे-धीरे अपनी स्पीड कम करने और लेन चेंज करने का समय मिलस जाता है. इस ऐप की मदद से आप घने कोहरे में दिखाई न देने वाली बाधाओं के लिए तैयार हो जाते हैं.

इमरजेंसी कॉल और लोकेशन शेयर करने वाले फीचर

स्मार्टफोन से आप किसी भी प्रकार की इमरजेंसी में कॉल और लोकेशन शेयर अपने लिए मदद बुला सकते हैं. इसके साथ अपने घरवालों को भी अपनी जगह की जानकारी दे सकते हैं. गाड़ी खराब होने या अन्य कोई परेशानी में स्मार्टफोन आपके लिए मददगार साबित हो सकता है.

मौसम की जानकारी

अब स्मार्टफोन में आपको मौसम की पूरी जानकारी मिल जाती है. मौसम संबंधी ऐप्स आपको पहले ही घने कोहरे, तापमान में गिरावट या रास्ते में अचानक मौसम परिवर्तन के बारे में सूचित कर देते हैं. यात्रा से पहले और यात्रा के दौरान इन अपडेट्स से आपको खासी मदद मिल सकती है. मौसम ऐप पर मिलने वाली जानकारी से आप अपने सफर को लेकर सही फैसला ले सकते हैं.

कुल मिलाकर, स्मार्टफोन के ये फीचर कोहरे में सफर को काफी हद तक सुरक्षित बना सकते हैं. लेकिन फिर भी आपको ऐसे मौसम में संयम के साथ धीरे-धीरे गाड़ी चलाना और नियमों का पालन करना सबसे जरूरी रहने वाला है.

