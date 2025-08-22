Roblox होने जा रहा बंद, सोशल मीडिया पर वायरल हुई पोस्ट से मच गया हड़कंप
Roblox होने जा रहा बंद, सोशल मीडिया पर वायरल हुई पोस्ट से मच गया हड़कंप

Roblox: खबर तेजी से वायरल हो रही है कि दुनिया का मशहूर गेमिंग प्लेटफॉर्म Roblox बंद होने वाला है. लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई Roblox बंद होने जा रहा है या यह सिर्फ एक और फेक न्यूज है?

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 22, 2025, 11:49 AM IST
Roblox होने जा रहा बंद, सोशल मीडिया पर वायरल हुई पोस्ट से मच गया हड़कंप

Roblox Shutdown: पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से वायरल हो रही है कि दुनिया का मशहूर गेमिंग प्लेटफॉर्म Roblox बंद होने वाला है. यह दावा एक पोस्ट में किया गया जिसमें लिखा गया था कि Roblox टीम ने सुरक्षा और बच्चों की सेफ्टी को लेकर बढ़ती चिंताओं के कारण प्लेटफॉर्म को स्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया है. लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई Roblox बंद होने जा रहा है या यह सिर्फ एक और फेक न्यूज है?

क्या Roblox सच में शटडाउन हो रहा है?
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर Roblox Notifier नाम के अकाउंट ने यह पोस्ट डाली. इसमें लिखा था – “हमने ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद Roblox को स्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया है. यह कदम पॉपुलर डिमांड और सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए लिया गया है. 1 सितंबर से प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं होगा.” यह मैसेज “The Roblox Team” के नाम से साइन किया गया था. इसके बाद से ही लाखों यूजर्स पैनिक में आ गए.

 

हालांकि, Roblox की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. कंपनी पहले भी कई बार ऐसी अफवाहों को खारिज कर चुकी है और साफ कहा है कि “Roblox कहीं नहीं जा रहा है.”

क्या पहले भी हुई हैं ऐसी अफवाहें?
जी हां, यह पहली बार नहीं है जब Roblox के शटडाउन की खबर फैली हो. बीते कुछ सालों में बार-बार सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाहें आती रही हैं, लेकिन हर बार कंपनी ने इन्हें फर्जी बताया है.

Roblox को लेकर विवाद
Roblox एक ग्लोबल गेमिंग प्लेटफॉर्म है जहां 15 करोड़ से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हर महीने खेलते हैं. खासकर बच्चों और टीनएजर्स में यह बेहद लोकप्रिय है. लेकिन इसके साथ-साथ यह प्लेटफॉर्म कई विवादों में भी फंसा है:
 • लुइजियाना राज्य ने हाल ही में Roblox के खिलाफ केस दर्ज किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि यह बच्चों को अनुचित कंटेंट और ऑनलाइन प्रिडेटर्स से बचाने में नाकाम रहा है.
 • Hindenburg Research की जांच में सामने आया कि कुछ अकाउंट्स पर बाल शोषण से जुड़ा कंटेंट शेयर किया जा रहा था. यहां तक कि कुछ अकाउंट्स का नाम कुख्यात सेक्स ऑफेंडर Jeffrey Epstein के नाम पर रखा गया था.
 • Roblox पर ऐसे गेम्स भी मिले जैसे “Escape to Epstein Island” और “Diddy Party”, जिनमें अश्लील और अनुपयुक्त कंटेंट मौजूद था और जिन्हें बच्चे आसानी से खेल सकते थे.
 • कई देशों जैसे तुर्की, चीन, ओमान और कतर ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए Roblox पर प्रतिबंध लगाया है.

FAQs

Q1. क्या Roblox सच में बंद हो रहा है?
नहीं, फिलहाल कंपनी ने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। यह अफवाह सोशल मीडिया पर फैली है.

Q2. यह खबर कहां से फैली?
X पर “Roblox Notifier” नामक अकाउंट ने एक पोस्ट शेयर किया, जिसके बाद यह खबर वायरल हुई.

Q3. Roblox को किन देशों में बैन किया गया है?
तुर्की, चीन, ओमान और कतर जैसे देशों में Roblox पर प्रतिबंध है.

Q4. Roblox विवादों में क्यों घिरा है?
कंपनी पर बच्चों की सुरक्षा और अनुचित कंटेंट को रोकने में नाकाम रहने के आरोप लगते रहे हैं.

;