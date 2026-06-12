/FIFA World Cup 2026: रेफरी के कान में लगा ये अजीबोगरीब गैजेट क्या है? सच्चाई जानकर चौंक जाएंगे आप

FIFA World Cup 2026 का आगाज हो चुका है और पहले ही मैच से धमाका होना शुरू हो गया है. मेक्सिको के एस्टाडियो एज्टेका स्टेडियम में शकीरा और बर्मा बॉय की शानदार परफॉर्मेंस के बाद जैसे ही मेक्सिको और साउथ अफ्रीका का मैच शुरू हुआ, लोगों की नजरें फुटबॉल से हटकर सीधे रेफरी पर टिक गईं.
मैदान पर उतरे ब्राजीलियाई रेफरी विल्टन सांपायो (Wilton Sampaio) के कान में एक ऐसा अजीबोगरीब और फ्यूचरिस्टिक गैजेट दिखा, जिसे देखकर फैंस हैरान रह गए. सोशल मीडिया पर तुरंत मीम्स की बाढ़ आ गई और लोग पूछने लगे कि क्या मैदान पर कोई 'रोबोकॉप' आ गया है या फिर रेफरी मैच के बीच में ही एक्सबॉक्स गेम खेलने की तैयारी में हैं.
फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पहले ही मैच में एक बेहद अनोखा नजारा देखने को मिला. होस्ट देश मेक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला चल रहा था लेकिन सोशल मीडिया पर चर्चा रेफरी के लुक की होने लगी. ब्राजील के रेफरी विल्टन सांपायो ने अपने कान में एक बहुत ही बड़ा और अजीब दिखने वाला हेडसेट पहन रखा था. यह हेडसेट उनके पूरे कान को कवर कर रहा था और उसमें एक बड़ा सा माइक लगा हुआ था. फैंस को यह लुक इतना अजीब लगा कि उन्होंने रेफरी की तुलना हॉलीवुड के मशहूर कैरेक्टर 'रोबोकॉप' से कर दी. मिनटों के अंदर इंटरनेट पर इस रेफरी के मजेदार मीम्स वायरल होने लगे.
Referee Wilton Sampaio's performance in the Mexico - South Africa match at the World Cup has become a global talking point. pic.twitter.com/d059d8OJ0N
— UTD_IYES (@p_ackage) June 12, 2026
सोशल मीडिया पर कई लोग कयास लगा रहे थे कि यह कोई वर्चुअल रियलिटी (VR) डिवाइस या कोई सीक्रेट कैमरा है. लेकिन आपको बता दें कि यह कोई साधारण गैजेट नहीं है. इसे 'RefCam' या 'EarCam' (रेफरी कम्युनिकेशन सिस्टम) कहा जाता है. यह डिवाइस पूरी तरह से वायरलेस है और इसका काम मैदान पर मौजूद रेफरी, असिस्टेंट रेफरी, चौथे ऑफिशियल और वीडियो असिस्टेंट रेफरी (VAR) टीम के बीच तुरंत संपर्क बनाए रखना है. इस बड़े हेडसेट की मदद से रेफरी को फाउल, ऑफसाइड और रेड कार्ड जैसे बड़े फैसलों पर तुरंत सटीक जानकारी मिलती है.
फीफा वर्ल्ड कप 2026 अब तक का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है जिसमें 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं. इतने बड़े इवेंट को बिना किसी गलती के पूरा करने के लिए फीफा ने इस बार टेक्नोलॉजी का भारी इस्तेमाल किया है. यह अनोखा हेडसेट भी इसी नई तकनीक का हिस्सा है. हालांकि फुटबॉल में रेफरी पहले भी ईयरफोन लगाते थे, लेकिन इस बार का डिजाइन बहुत बड़ा और साफ दिखने वाला है, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया.
इस वर्ल्ड कप में सिर्फ रेफरी का हेडसेट ही नया नहीं है, बल्कि फुटबॉल के अंदर भी एक सीक्रेट चिप लगाई गई है. इस 'स्मार्ट मैच बॉल' के अंदर एक मोशन सेंसर चिप है जो एक सेकंड में 500 बार डेटा ट्रांसफर करती है. इससे पता चलता है कि गेंद को कब और किसने टच किया. इसके अलावा, सभी खिलाड़ियों का टूर्नामेंट से पहले डिजिटल 3D बॉडी स्कैन किया गया है, जिससे ऑफसाइड का फैसला एक या दो मिलीमीटर की सटीकता से तुरंत हो जाता है.
भले ही रेफरी के कान में लगा हेडसेट वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता, लेकिन रेफरी की छाती पर एक स्पेशल 'चेस्ट कैमरा' लगाया गया है. यह कैमरा मैच के दौरान लाइव वीडियो रिकॉर्ड करता है. इससे टीवी पर मैच देख रहे दर्शकों को बिल्कुल वैसा ही व्यू मिलता है जैसा मैदान पर खड़े रेफरी को दिखाई देता है. कुल मिलाकर, फीफा ने इस बार टेक्नोलॉजी को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है और 'रोबोकॉप' रेफरी तो बस एक शुरुआत है.
Q1. फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ओपनिंग मैच में रेफरी ने कान में क्या पहना था?
Ans. ओपनिंग मैच में ब्राजीलियाई रेफरी विल्टन सांपायो ने एक एडवांस्ड वायरलेस रेफरी कम्युनिकेशन सिस्टम पहना था, जिसे 'RefCam' या 'EarCam' भी कहा जाता है. इसके बड़े और अनोखे डिजाइन के कारण सोशल मीडिया पर इसे 'रोबोकॉप' हेडसेट कहा जाने लगा.
Q2. क्या रेफरी के कान में लगा यह डिवाइस कोई कैमरा या VR हेडसेट था?
Ans. नहीं, यह कोई कैमरा या वर्चुअल रियलिटी (VR) डिवाइस नहीं था. यह सिर्फ एक हाई-टेक ऑडियो कम्युनिकेशन डिवाइस था जो मैदान पर रेफरी और VAR टीम के बीच रीयल-टाइम बातचीत को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है.
Q3. फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इस्तेमाल होने वाली 'स्मार्ट मैच बॉल' क्या है?
Ans. इस बार की ऑफिशियल मैच बॉल के अंदर एक मोशन सेंसर चिप लगाई गई है. यह चिप एक सेकंड में 500 बार डेटा रिकॉर्ड करती है, जिससे बॉल के टच होने, पास होने या डिफ्लेक्शन की सटीक जानकारी VAR टीम को तुरंत मिल जाती है.
Q4. क्या रेफरी मैच के दौरान कैमरा भी पहनते हैं?
Ans. हां, कान के हेडसेट में कैमरा नहीं है, लेकिन रेफरी की छाती पर एक स्पेशल 'चेस्ट-माउंटेड कैमरा' लगाया गया है. यह कैमरा ब्रॉडकास्ट के दौरान दर्शकों को मैदान का बिल्कुल वैसा ही व्यू देता है जैसा रेफरी अपनी आंखों से देखते हैं.
Q5. इस बार ऑफसाइड का फैसला करने के लिए कौन सी नई तकनीक आई है?
Ans. फीफा ने 'एन्हांस्ड सेमी-ऑटोमेटेड ऑफसाइड टेक्नोलॉजी' का इस्तेमाल किया है. इसके तहत टूर्नामेंट से पहले ही सभी खिलाड़ियों का डिजिटल 3D बॉडी स्कैन किया गया है. हॉक-आई (Hawk-Eye) सिस्टम की मदद से एक या दो मिलीमीटर की सटीकता के साथ तुरंत ऑफसाइड का फैसला हो जाता है.