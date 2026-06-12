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FIFA World Cup 2026: रेफरी के कान में लगा ये अजीबोगरीब गैजेट क्या है? सच्चाई जानकर चौंक जाएंगे आप

FIFA World Cup 2026 के ओपनिंग मैच में ब्राजीलियाई रेफरी विल्टन सांपायो का 'RoboCop' लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. जानिए आखिर उनके कान में लगा यह फ्यूचरिस्टिक डिवाइस क्या है और फीफा इस बार कौन सी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Jun 12, 2026, 06:38 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 06:38 AM IST
FIFA World Cup 2026: रेफरी के कान में लगा ये अजीबोगरीब गैजेट क्या है? सच्चाई जानकर चौंक जाएंगे आप
Image Credit: ओपनिंग मैच में ब्राजीलियाई रेफरी विल्टन सांपायो ने एक एडवांस्ड वायरलेस रेफरी कम्युनिकेशन सिस्टम पहना था.

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Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू किए हैं. मोहित लंदन में Nothing Phone के लॉन्च और आयरलैंड के बेलफास्ट में Realme के ग्लोबल लॉन्च को ऑन-ग्राउंड कवर कर चुके हैं. इससे पहले वे NDTV में 4 साल, आजतक में 1 साल और दैनिक भास्कर में 4 साल काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने टेक, सोशल मीडिया और ओपीनियन स्टोरीज पर काफी काम किया. टेक दुनिया में उनका कुल अनुभव 14 साल से ज्यादा है. वे एआई, साइबर सुरक्षा और गैजेट्स पर आसान भाषा में कंटेंट बनाते हैं, जिसे पढ़कर यूथ भी टेक को आसानी से समझ सके. मोहित भरोसेमंद और फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग पर फोकस करते हैं और हर स्टोरी में साफ, ईमानदार जानकारी देने की कोशिश करते हैं. 

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