खेतों में उतरा ‘लोहे का चरवाहा’, अब रोबोट चराएगा गाय-भैंस, इंसानों की खेतों से भी होगी छुट्टी!

Digital Shepherd Robot: तेजी से बदली और एडवांस हो रही दुनिया में हर दिन कुछ नया हो रहा है. बड़ी-बड़ी कंपनियों से लेकर खेतों तक में टेक्नोलॉजी बड़ा बदलाव ला रही है. एक तरफ जहां फैक्ट्री में अब रोबोट इंसानों की मदद कर रहे हैं तो वहीं अब खेतों के लिए भी स्पेशल रोबोट आ गए हैं. जी हां, अब गाय-भैंस चराने के लिए भी इंसानों की छुट्टी खत्म होने वाली है. ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने खेती-किसानी की दुनिया में एक बड़ा बदलाने के लिए नया कमाल कर दिया है. ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने ऐसा स्पेशल रोबोट बना लिया है जिसे SwagBot नाम दिया गया है. यह कोई नार्मल रोबोट नहीं है बल्कि खेतों के साथ-साथ गायों का ख्याल रखने वाला रोबोट है.

ऑस्ट्रेलिया में तैयार किया गया SwagBot नाम का स्मार्ट रोबोट खेतों में लोहे के चरवाहे के रूप में काम करता है. यह रोबोट न सिर्फ मवेशियों को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकता है, बल्कि खेत की स्थिति, घास की क्वालिटी और जानवरों की गतिविधियों पर भी नजर रखता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और सेंसर टेक्नोलॉजी से यह रोबोट खेती और पशुपालन की दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकता है.

क्या है स्वैगबॉट और यह कैसे करता है काम?

ऑस्ट्रेलिया में बना स्वैगबॉट एक लाल रंग का चार पैर वाला रोबोट है. यह खेतों के ऊबड़-खाबड़ रास्तों, गड्ढों और कीचड़ में भी आसानी से चल सकता है. इसमें AI और स्मार्ट सेंटर लगाए गए हैं. यह रोबोट बिना किसी इंसान की सहायता से खुद ही खेतों में घूम सकता है और गायों के झुंड को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है.

यह किसानों की मदद कैसे करेगा?

ऑस्ट्रेलिया में बड़े-बड़े फर्म हैं जहां यह पता लगाना मुश्किल होता है कि किस खेत में घास अच्छी है और कहां मिट्टी खराब हो रही है. स्वैगबॉट अपने एडवांस सेंसर की सहायता से घास की सेहत, उसकी मोटाई और मिट्टी की नमी को जान लेता है. इसके बाद यह गायों को चराने के लिए उन्हीं जगहों पर ले जाता है जहां घास सबसे अच्छी और पौष्टिक होती है.

इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह ओवरग्रेजिंग यानी जरूरत से ज्यादा चराई को भी रोकता है. जब गायें एक ही जगह ज्यादा घास चर लेती हैं तो वहां की मिट्टी खराब होने लगती है. स्वैगबॉट समय रहते गायों को दूसरे हिस्से में भेजता है जिससे मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचता है.

पशुओं की सेहत का ख्याल

यह स्मार्ट रोबोट केवल घास ही नहीं बल्कि जानवरों की सेहत का भी ख्याल रखता है. यह गायों के चलने के तरीके और उनके शरीर के तापमान को ट्रैक करता रहता है. अगर कोई गाय बीमार है या उसे चोट लगी है तो रोबोट तुरंत इसकी जानकारी किसान के फोन या कंप्यूटर पर भेजता है. वहीं गर्भवती गायों के लिए यह रोबोट बहुत ही मददगार है क्योंकि उन्हें अच्छी घास वाले क्षेत्रों में ले जाकर उनकी विशेष देखभाल करता है.

भविष्य के लिए एक वरदान

ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जहां खेत बहुत बड़े होते हैं और काम करने वाले लोगों की कमी होती है वहां स्वैगबॉट एक डिजिटल चरवाहे की तरह काम करता है. यह किसानों का समय बचाता है और कम संसाधनों में ज्यादा पैदावार करने में भी मदद कर सकता है.

