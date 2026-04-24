बिना हाथ लगाए धुलेंगी साड़ी और जींस! Haier की इस 'रोबोटिक' मशीन ने कर दी सबकी छुट्टी, कपड़ों से खींच निकालेगी मैल

Haier ने भारत में अपनी नई F11 वॉशिंग मशीन सीरीज लॉन्च की है, जिसमें Ultra Fresh Air तकनीक दी गई है जो कपड़ों को 12 घंटे तक मशीन के अंदर फ्रेश रखती है.
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Haier ने भारतीय बाजार में अपनी नई F11 सीरीज फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन लॉन्च कर दी है. इस सीरीज को खास तौर पर रोजमर्रा की लॉन्ड्री से जुड़ी समस्याओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. जैसे कपड़ों में बदबू रह जाना, डिटर्जेंट का ज्यादा इस्तेमाल, कपड़ों की सही देखभाल और मशीन को ऑपरेट करने में आने वाली जटिलताएं. कंपनी ने इसमें AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कई फीचर्स दिए हैं, जो यूजर्स का काम आसान बनाते हैं और बेहतर सफाई का अनुभव देते हैं.
Haier F11 सीरीज 12 किलो कैपेसिटी के साथ आती है, जो बड़े परिवारों के लिए काफी उपयोगी है. इसमें वॉशर और वॉशर-ड्रायर दोनों ऑप्शन मिलते हैं. यह मशीन AI पावर्ड वॉशिंग सिस्टम और ऑटोमैटिक लोड मैनेजमेंट फीचर के साथ आती है, जिससे मशीन खुद ही कपड़ों के हिसाब से काम करती है. खास बात यह है कि यह प्रोडक्ट भारत में ही तैयार किया गया है, जिसे “Make in India, Made for India” पहल के तहत बनाया गया है.
इस मशीन की सबसे खास तकनीक Ultra Fresh Air Technology है. यह वॉशिंग के बाद ड्रम के अंदर हवा को सर्कुलेट करती है, जिससे कपड़े 12 घंटे तक फ्रेश बने रहते हैं. अगर आप कपड़े मशीन में भूल भी जाते हैं, तो उनमें बदबू नहीं आती. यह फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो बिजी लाइफस्टाइल के चलते तुरंत कपड़े नहीं निकाल पाते.
इस मशीन में AI One-Touch और AI Wash सिस्टम दिया गया है, जो कपड़ों की मात्रा, फैब्रिक टाइप और दाग को पहचानता है. चाहे दाग मिट्टी का हो, कॉफी का, दूध का या पसीने का—मशीन खुद ही सही वॉश और ड्राई साइकल चुन लेती है. इससे यूजर को अलग-अलग सेटिंग्स करने की जरूरत नहीं पड़ती और हर बार बेहतर रिजल्ट मिलता है.
Essence Wash फीचर स्मार्ट डोजिंग के साथ आता है, जो कपड़ों की मात्रा के हिसाब से डिटर्जेंट का इस्तेमाल करता है. इससे डिटर्जेंट की बर्बादी कम होती है और सफाई बेहतर होती है. इसके अलावा Instant Dissolve Premix और 3D Power Spraying टेक्नोलॉजी डिटर्जेंट को माइक्रोबबल में बदलकर कपड़ों पर सीधे स्प्रे करती है, जिससे गहरी सफाई मिलती है.
इस मशीन में बड़ा AI Color Touch Panel दिया गया है, जिसमें साफ आइकॉन और अलग-अलग फैब्रिक जैसे कॉटन, जींस और साड़ी के लिए प्रीसेट मोड मिलते हैं. साथ ही 525mm का सुपर ड्रम दिया गया है, जो पिलो-शेप डिजाइन के साथ आता है. यह पानी के फ्लो और कपड़ों की मूवमेंट को बेहतर बनाता है, जिससे नाजुक कपड़े भी सुरक्षित रहते हैं और बड़े लोड आसानी से धुल जाते हैं.
Dual Spray सिस्टम हर वॉश के बाद ड्रम और दरवाजे को साफ करता है, जिससे फोम और गंदगी जमा नहीं होती और फंगस बनने का खतरा कम हो जाता है. वहीं AI-DBT (Dynamic Balance Technology) स्पिन के दौरान कपड़ों के असंतुलन को ठीक करता है, जिससे मशीन में वाइब्रेशन और आवाज कम होती है.
Haier F11 सीरीज भारत में दो वेरिएंट में उपलब्ध है. वॉशर की कीमत 53,800 रुपये रखी गई है, जबकि वॉशर-ड्रायर वेरिएंट 64,000 रुपये में आता है. दोनों ही मॉडल देशभर के रिटेल स्टोर्स और कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं. इसके साथ 4 साल की कंप्रीहेंसिव वारंटी और मोटर पर 12 साल की वारंटी दी जा रही है, जो इसे एक भरोसेमंद विकल्प बनाती है.