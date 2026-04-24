अब गोलियों की बौछार के बीच इंसान नहीं, 'लोहे के सिपाही' बचाएंगे जान; US आर्मी के इस रोबोटिक प्लान से कांप जाएंगे दुश्मन

US Army Combat Robots: डिजिटल दुनिया में अब सबकुछ डिजिटल होता जा रहा है. इसी क्रम में अब युद्ध का भी चेहरा तेजी से बदल रहा है. अब वो दौर दूर नहीं जब युद्ध की सबसे खतरनाक जगहों पर सैनिक नहीं, बल्कि मशीनें तैनात होंगी. अमेरिकी सेना ने एक बड़ी पहल करते हुए अब लास्ट-माइल लॉजिस्टिक्स और कैजुअल्टी इवैक्यूएशन यानी घायलों को निकालने के वाले खतरनाक कामों के लिए रोबोटिक वाहनों को उतारने की योजना में है.

युद्ध की भाषा में लास्ट माइल वह दूरी होती है जहां ट्रक नहीं जा सकते और सैनिकों को खुद सामान लेकर जाना होता है. आज के समय में यह दूरी सबसे खतरनाक बन गई है, क्योंकि दुश्मन के पास नैनो ड्रोन्स होते हैं जो कहीं भी छिपे सैनिक को भी देख लेते हैं.

खतरनाक हुई फ्रंटलाइन

रूस-यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध ने यह तो साफ कर दिया है कि आज के समय वाले एडवांस ड्रोन और सर्विलांस सिस्टम के कारण से युद्ध के मैदान में हलचल करना मौत को दावत देने जैसा है. दुश्मन के ड्रोन हर समय निगरानी में रहते हैं, जिससे राशन, गोला-बारूद पहुंचाना या घायल सैनिकों को सुरक्षित वापस लाना लगभग नामुमकिन होता जा रहा है. इसी चुनौती से निपटने के लिए अमेरिकी सेना ने अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल की मांग की है.

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एक रोबोट दो बड़े काम

अमेरिकी सेना ऐसा रोबोट चाहती है जो मल्टी टैलेंटेड हो. इसका मुख्य काम दो हिस्सों में बंटा होगा-

सामान पहुंचाना

सेना के लिए रोबोट खुद से ही दुर्गम रास्तों से होते हुए सैनिकों तक खाना और हथियार पहुंचा सके.

घायलों का रेस्क्यू

युद्ध के मैदान में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह रोबोट जरूरत पड़ने पर तुरंत एक मेडिकल एम्बुलेंस में बदल जाए. जिससे बिना किसी अतिरिक्त नुकसान के कम से कम दो घायल सैनिकों को युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित स्थान तक लाया जा सके.

बिना GPS और इंटरनेट के भी करे काम

अमेरिकी सेना ने नोटिस जारी की है, जिसमें कहा कि रोबोटिक सिस्टम AI-पावर्ड हो. जो न सिर्फ ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर चल सके, बल्कि GPS-डिनाइड यानी जहां नेटवर्क न हो वहां भी रास्ता खोजने में सक्षम हो. इसे इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि दुश्मन की रडार या थर्मल सेंसर इसे आसानी से पकड़ न सकें. इसकी लो-सिग्नेचर टेक्नोलॉजी इसे गुप्त मिशन के लिए परफेक्ट बनाती है.

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यूक्रेन युद्ध से मिली सीख

अमेरिकी सेना का यह प्रोजेक्ट Small Multipurpose Equipment Transport यानी S-MET मिशन का हिस्सा है. HDT Robotics का हंटर वुल्फ जैसे सिस्टम पहले से ही इस रेस में शामिल है. जानकारों का मानना है कि यूक्रेन में जिस तरह रोबोट का इस्तेमाल सप्लाई पहुंचाने के लिए हो रहा है, उसे देखते हुए अमेरिकी सेना अब इसे अपनी स्थायी रणनीति बनाना चाहती है.

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