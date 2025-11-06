Advertisement
भूलकर भी ना करें ये गलती, वरना जा सकती है जान, हीटर चलाने से पहले जान लें जरूरी बात

Room Heater Safety Tips: अक्सर रूम हीटर के कारण मौत के कई मामले सामने आए है. रूम हीटर से निकलने वाली गर्मी और ऑक्सीजन की कमी गंभीर खतरा बन सकती है. ठंड से बचने के लिए इसका इस्तेमाल सोच-समझकर और सुरक्षा को ध्यान में रख कर करें. हीटर चलाते समय ये सावधानी जरूर बरतें. 

 

Nov 06, 2025


Room Heater Safety Tips: सर्दियों के मौसम में रजाई ओढ़कर रूम हीटर की गर्माहट लेना सबसे ज्यादा आरामदायक लगता है, लेकिन डॉक्टर चेतावनी देते हैं कि रातभर हीटर चलाना सिर्फ नींद न आने, त्वचा का सूखना और एलर्जी की वजह ही नहीं बनता, बल्कि यह जानलेवा भी साबित हो सकता है. यह खासकर गैस हीटर और रॉड वाले पुराने हीटरों के साथ एक गंभीर खतरा है. हीटर चलाते समय हमेशा जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको किसी हादसे का शिकार न होना पड़े. चलिए जानते हैं इन सावधानियों के बारे में.

रूम हीटर बन सकता है खतरा
रूम हीटर के इस्तेमाल से कमरे के अंदर की ताजा हवा गर्म हो जाती है, लेकिन इसमें हवा में मौजूद ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और यह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में बदल जाती है. ज्यादा मात्रा में यह गैस कमरे में जमा होने पर हमारे शरीर के लिए खतरनाक साबित हो सकती है. यह खून को दिमाग तक पहुंचने से रोकता है, जिससे आप बेहोश हो सकते हैं.

जान जाने का जोखिम
गैस हीटर के इस्तेमाल से Asphyxia यानी नींद में दम घुटने से मौत का खतरा ज्यादा होता है. यह कार्बन मोनोऑक्साइड दिमाग में खून की स्पलाई को रोककर Haemorrhage और मौत का कारण भी बन सकती है.सबसे ज्यादा खतरा दिल की बीमारी वाले लोगों खासकर धूम्रपान करने वाले, छोटे बच्चे और बुजुर्गों को होता है.

यह भी पढ़ें: आधे दाम में मिल रहा एक लाख का iPhone, जानें कहां मिल रहा छप्परफाड़ डिस्काउंट

रूम हीटर चलाते समय 6 सबसे जरूरी सावधानियां

दुर्घटना से बचने के लिए हीटर का इस्तेमाल करते समय इन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है.
1. कमरे को पूरी तरह बंद करके हीटर का इस्तेमाल कभी न करें. वेंटिलेशन न हो तो कम से कम एक खिड़की थोड़ी खुली रखें.
2. हीटर को भूलकर भी किसी कपड़े, पेपर, बिस्तर या लकड़ी पर न रखें. इसे हमेशा टाइल्स या किसी ठोस वस्तु पर ही रखें ताकि आग लगने का खतरा कम हो जाए.
3. रूम हीटर को बच्चों और पालतू जानवरों से हमेशा दूर रखें.
4. कमरा गर्म होने के बाद हीटर को बंद कर दें. इसे पूरी रात चलाना सेहत के लिए खतरनाक है.
5. कमरे के साइज के हिसाब से ही हीटर खरीदें.
6. पुराने रॉड वाले हीटर का इस्तेमाल करने से पहले उसे अच्छे से साफ करें और जांच लें. तापमान ज्यादा होने के बाद उसे बंद कर दें.

नया हीटर लेते समय सुरक्षा फीचर्स देखें
- हमेशा भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) मार्क वाला और ब्रांडेड कंपनी का हीटर खरीदें.
- हीटर में ट्रिपिंग सिस्टम जरूर हो, ताकि ज्यादा तापमान पर यह अपने आप पावर कट कर दे.
- प्लग और पिन 16 एम्पीयर की थ्री पिन टॉप होनी चाहिए. स्विच बोर्ड भी 16 एम्पीयर का ही इस्तेमाल करें.
- पोर्टेबल और हल्का हीटर ही खरीदें.
- हीटर की हीटिंग कैपेसिटी का खास ध्यान रखें.

यह भी पढ़ें: कड़क ठंड में भी छत की टंकी से निकलेगा गर्म पानी, वो भी बिना बिजली के; ये वाला जुगाड़ है सबसे मस्त

 







