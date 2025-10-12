Safety Tips: 'यमदूत' बन सकता है हीटर! एक छोटी सी गलती...और जलकर राख हो सकती है आपकी दुनिया

Room Heater Safety Tips: जैसे-जैसे ठंड बढ़ना शुरू होती वैसे-वैसे ही लोग घर में गर्माहट के लिए रूम हीटर (Room Heater) का सहारा लेने लगते हैं. लेकिन यह आरामदायक उपाय कभी कबी जानलेवा भी साबित हो सकता है. हीटर का गलत तरीके से प्रयोग आपकी सेहत के साथ-साथ, आग लगने या शॉर्ट सर्किट जैसे बड़े हादसे का कारण बनकर आपकी जान पर आफत ला सकता है.
Room Heater Safety Tips: दिवाली से पहले ही इस बार मौसम का मिजाज बदलने लगा है. हल्की-हल्की ठंड दस्तक देनी शुरू कर दी है. सुबह-शाम की ठिठुरन के बीच लोग गर्माहट पाने के लिए रूम हीटर निकालने लगे हैं! लेकिन क्या आप जानते हैं कि हीटर का गलत इस्तेमाल आपकी सेहत ही नहीं जान के लिए भी खतरा बन सकता है? जरा सी लापरवाही बड़े हादसे का कारण बन सकती है. ऐसे में जरूरी है कि हीटर इस्तेमाल करते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखा जाए. आइए आज के इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं.
सबसे पहले कर लें ये काम
अगर आप इस सर्दी पुराना हीटर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जरा सावधान हो जाइए. हीटर को फिर से चलाने से पहले इसके तार और कनेक्शन जरूर चेक कर लें. अगर तार कहीं से कटे या खराब हों तो शॉर्ट सर्किट और आग लगने का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए हीटर चलाने से पहले तारों और प्लग को अच्छी तरह चेक कर लें. साथ ही हीटर को कभी भी पर्दों, कपड़ों या फिर ऐसी चीजों के पास न रखें जिससे आग लगने की खतरा हो.
साफ-सफाई भी है जरूरी
हीटर की सफाई और देखभाल करना भी बहुत जरूरी होता है. इसलिए समय-समय पर हीटर की धूल और गंदगी साफ करें और देखें कि पंखे या वेंट्स कहीं से ब्लॉक न हों. अगर धूल या गंदगी जमी होतो हीटर ज्यादा गर्म हो सकता है और आग लगने का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए हीटर को बहुत दिनों बाद ऑन करने से पहले यह काम भी कर लेना चाहिए.
हीटर को पानी से बचाएं
अगर आप भी ठंड को दूर भगाने के लिए हीटर चलाने की सोच रहे हैं तो इस का जरूर ध्यान रखें की पानी आस-पास न हो. हीटर को हमेशा पानी से दूर रखना चाहिए. अगर हीटर गलती से गीला हो जाए तो उसे तुरंत बंद कर दें और किसी जानकार को दिखाएं. गीले हीटर का इस्तेमाल करने से शॉर्ट सर्किट या आग लगने का खतरा हो सकता है. इसलिए हीटर को हमेशा पानी से दूर रखें और कोशिश करें कि हीटर गीले हाथ से ऑन-ऑफ भी न करें.
हीटर को बिना ध्यान दिए न छोड़ें
हीटर का इस्तेमाल करने से पहले यह बात जरूर जान लीजिए कि कभी भी हीटर को रूम में ऑन करके बाहर नहीं जाना चाहिए. अगर हीटर लगातार चलता रहे तो वह ज्यादा गर्म हो जाता है इससे आग लगने का खतरा रहता है. जब भी आप घर से बाहर जाएं या सोने जाएं तो हीटर जरूर बंद कर दें. इसे लंबे समय तक बिना रुके चलाने से भी खतरा बढ़ जाता है इसलिए हीटर का इस्तेमाल सिर्फ जरूरत के समय ही करें.
