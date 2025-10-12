Advertisement
trendingNow12958556
Hindi Newsटेक

Safety Tips: 'यमदूत' बन सकता है हीटर! एक छोटी सी गलती...और जलकर राख हो सकती है आपकी दुनिया

Room Heater Safety Tips: जैसे-जैसे ठंड बढ़ना शुरू होती वैसे-वैसे ही लोग घर में गर्माहट के लिए रूम हीटर (Room Heater)  का सहारा लेने लगते हैं. लेकिन यह आरामदायक उपाय कभी कबी जानलेवा भी साबित हो सकता है. हीटर का गलत तरीके से प्रयोग आपकी सेहत के साथ-साथ, आग लगने या शॉर्ट सर्किट जैसे बड़े हादसे का कारण बनकर आपकी जान पर आफत ला सकता है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 12, 2025, 02:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ai Image
Ai Image

Room Heater Safety Tips: दिवाली से पहले ही इस बार मौसम का मिजाज बदलने लगा है. हल्की-हल्की ठंड दस्तक देनी शुरू कर दी है. सुबह-शाम की ठिठुरन के बीच लोग गर्माहट पाने के लिए रूम हीटर निकालने लगे हैं! लेकिन क्या आप जानते हैं कि हीटर का गलत इस्तेमाल आपकी सेहत ही नहीं जान के लिए भी खतरा बन सकता है? जरा सी लापरवाही बड़े हादसे का कारण बन सकती है. ऐसे में जरूरी है कि हीटर इस्तेमाल करते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखा जाए. आइए आज के इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं. 

सबसे पहले कर लें ये काम
अगर आप इस सर्दी पुराना हीटर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जरा सावधान हो जाइए. हीटर को फिर से चलाने से पहले इसके तार और कनेक्शन जरूर चेक कर लें. अगर तार कहीं से कटे या खराब हों तो शॉर्ट सर्किट और आग लगने का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए हीटर चलाने से पहले तारों और प्लग को अच्छी तरह चेक कर लें. साथ ही हीटर को कभी भी पर्दों, कपड़ों या फिर ऐसी चीजों के पास न रखें जिससे आग लगने की खतरा हो.

साफ-सफाई भी है जरूरी
हीटर की सफाई और देखभाल करना भी बहुत जरूरी होता है. इसलिए समय-समय पर हीटर की धूल और गंदगी साफ करें और देखें कि पंखे या वेंट्स कहीं से ब्लॉक न हों. अगर धूल या गंदगी जमी होतो हीटर ज्यादा गर्म हो सकता है और आग लगने का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए हीटर को बहुत दिनों बाद ऑन करने से पहले यह काम भी कर लेना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

हीटर को पानी से बचाएं
अगर आप भी ठंड को दूर भगाने के लिए हीटर चलाने की सोच रहे हैं तो इस का जरूर ध्यान रखें की पानी आस-पास न हो. हीटर को हमेशा पानी से दूर रखना चाहिए. अगर हीटर गलती से गीला हो जाए तो उसे तुरंत बंद कर दें और किसी जानकार को दिखाएं. गीले हीटर का इस्तेमाल करने से शॉर्ट सर्किट या आग लगने का खतरा हो सकता है. इसलिए हीटर को हमेशा पानी से दूर रखें और कोशिश करें कि हीटर गीले हाथ से ऑन-ऑफ भी न करें.

ये भी पढ़ेंः 'डॉक्टर साहब' का लगा जैकपॉट! Apple ने दिया बड़ा मौका, मिली धांसू नौकरी

हीटर को बिना ध्यान दिए न छोड़ें
हीटर का इस्तेमाल करने से पहले यह बात जरूर जान लीजिए कि कभी भी हीटर को रूम में ऑन करके बाहर नहीं जाना चाहिए. अगर हीटर लगातार चलता रहे तो वह ज्यादा गर्म हो जाता है इससे आग लगने का खतरा रहता है. जब भी आप घर से बाहर जाएं या सोने जाएं तो हीटर जरूर बंद कर दें. इसे लंबे समय तक बिना रुके चलाने से भी खतरा बढ़ जाता है इसलिए हीटर का इस्तेमाल सिर्फ जरूरत के समय ही करें.

ये भी पढे़ंः दिवाली धमाका! बस कर लीजिए ये रीचार्ज Netflix और JioHotstar हो जाएंगे बिलुकल Free

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Room Heater Safety Tipsroom heaterShort circuit

Trending news

'राहुल गांधी को मिलेगा नोबेल पुरस्कार', बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने किया दावा
Nobel Prize
'राहुल गांधी को मिलेगा नोबेल पुरस्कार', बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने किया दावा
न लाइट, न फ्रिज; फिर भी सुरक्षित रहती थी सब्जियां,सालों पहले लोग कैसे बचाते थे अनाज
Food Storage Trick
न लाइट, न फ्रिज; फिर भी सुरक्षित रहती थी सब्जियां,सालों पहले लोग कैसे बचाते थे अनाज
भारत-बांग्लादेश सीमा पर कर रहा था करोड़ों के गोल्ड बिस्कुट की तस्करी, BSF ने दबोचा
Gold smuggling
भारत-बांग्लादेश सीमा पर कर रहा था करोड़ों के गोल्ड बिस्कुट की तस्करी, BSF ने दबोचा
एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, महिलाओं को भी दिया न्योता
Amir Khan Muttaqi
एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, महिलाओं को भी दिया न्योता
कचरा फेंकने पर रूसी महिला ने लगाई भारतीय बच्चे की क्लास, मंत्री ने किया रिएक्ट
Viral News
कचरा फेंकने पर रूसी महिला ने लगाई भारतीय बच्चे की क्लास, मंत्री ने किया रिएक्ट
गाजा पीस समिट में शामिल होंगे PM मोदी! ट्रंप और अल-सिसी ने भेजा न्यौता?
PM Modi
गाजा पीस समिट में शामिल होंगे PM मोदी! ट्रंप और अल-सिसी ने भेजा न्यौता?
'ऑपरेशन ब्लू स्टार था गलत, इंदिरा गांधी को जान देकर चुकानी पड़ी कीमत', कांग्रेस नेता
P Chidambaram
'ऑपरेशन ब्लू स्टार था गलत, इंदिरा गांधी को जान देकर चुकानी पड़ी कीमत', कांग्रेस नेता
J&K राज्यसभा चुनाव के लिए BJP ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, इन 3 को मिला मौका
Jammu-Kashmir elections
J&K राज्यसभा चुनाव के लिए BJP ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, इन 3 को मिला मौका
Pawan Khera
"11 साल से क्या कर रहे थे?" मुस्लिम आबादी के बयान पर पवन खेड़ा का अमित शाह पर निशाना
West Bengal: पुलिस के हत्थे चढ़े MBBS छात्रा रेप कांड के 3 आरोपी, 2 अभी-भी फरार
West Bengal
West Bengal: पुलिस के हत्थे चढ़े MBBS छात्रा रेप कांड के 3 आरोपी, 2 अभी-भी फरार