गर्म हवा नहीं हीटर छोड़ेगा आग! भूलकर भी न करें ये छोटी सी गलती, पड़ जाएंगे लेने के देने

room heater safety tips: सर्दियों की दस्तक के साथ ही घरों में रूम हीटर निकलने लगे हैं. अभी ठंड भले ही कम हो, लेकिन आने वाले दिनों में हीटर का इस्तेमाल बढ़ने वाला है. अगर आपके घर में पहले से हीटर है, तो उसे इस्तेमाल करने से पहले उसकी वायरिंग, प्लग और हीटिंग एलिमेंट को अच्छे से चेक कर लें. कई बार लंबे समय से रखा हुआ हीटर खराब हो जाता है और इसी वजह से आग या झटका लगने जैसी घटनाएं होती हैं.

1. कमरे को पूरी तरह बंद न करें

रूम हीटर चलाते समय कमरे को पूरी तरह से बंद न करें. हमेशा खिड़की या दरवाज थोड़ा खुला रखें ताकि हवा आती-जाती रहे. अगर वेंटिलेशन नहीं होगा तो कमरे में ऑक्सीजन कम हो जाएगी और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है. कई मामलों में ऑक्सीजन की कमी से लोग बेहोश या दम घुटने से गंभीर हालत में पहुंच जाते हैं.

2. हीटर को हमेशा सीधी और स्थिर जगह पर रखें

हीटर को कभी भी ऊँचाई पर किसी अस्थिर जगह पर न रखें. उसे फ्लैट और मज़बूत सतह पर रखें ताकि वो गिर न सके. कई लोग हीटर को टेबल पर रख देते हैं ताकि बेड लेवल पर गर्मी मिले, लेकिन अगर टेबल हिलती-डुलती हो तो यह बहुत ख़तरनाक हो सकता है. ध्यान रखें कि हीटर के ऊपर टाइल या पत्थर जैसी चीजें रखने से आग लगने का खतरा बढ़ जाता है क्योंकि यह गर्मी को रोक देती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

3. पूरी रात हीटर चालू रखकर न सोएं

यह एक बहुत बड़ी गलती है जो कई लोग सर्दियों में करते हैं. पूरी रात रूम हीटर चालू रखने से कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जमा हो जाती है और ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम हो जाता है. इससे दम घुटने का खतरा बढ़ जाता है. कई दर्दनाक हादसों में लोग नींद में ही अपनी जान गंवा चुके हैं. इसलिए रात में सोने से पहले कमरे को हीटर से कुछ घंटे गर्म करें और फिर उसे बंद कर दें.

4. हीटर को पानी से दूर रखें

रूम हीटर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है, इसलिए इसे कभी भी पानी के पास न रखें. बाथरूम, वॉशबेसिन या किसी भी नमी वाली जगह के पास हीटर रखना बेहद खतरनाक है. पानी के संपर्क में आने पर इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा रहता है जो जानलेवा साबित हो सकता है.

5. हीटर को कमरे के बीचोंबीच रखें

हीटर को हमेशा कमरे के सेंटर में रखें ताकि उसकी गर्मी बराबर फैले. अगर आप इसे बहुत पास रखेंगे तो स्किन बर्न या जलन हो सकती है. साथ ही, दीवारों या पर्दों से हीटर को दूर रखें ताकि गर्मी की वजह से वे आग न पकड़ लें.

6. बच्चों से हीटर को दूर रखें

अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो रूम हीटर को हमेशा उनकी पहुंच से दूर रखें. बच्चों को पहले से ही समझा दें कि हीटर के पास न जाएं. बहुत छोटे बच्चों के लिए यह ज़रूरी है कि आप हीटर चालू करने से पहले उन्हें सुरक्षित दूरी पर रखें.