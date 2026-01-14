Advertisement
trendingNow13073888
Hindi NewsटेकBGMI में अब गूंजेगी बुलेट की धमक! रॉयल एनफील्ड की धांसू एंट्री; एनिमी को कुचलने आ रही Continental GT 650

BGMI में अब गूंजेगी बुलेट की 'धमक'! रॉयल एनफील्ड की धांसू एंट्री; एनिमी को कुचलने आ रही Continental GT 650

Krafton India और Royal Enfield ने आधिकारिक तौर पर साझेदारी का ऐलान किया है, जिसके तहत Royal Enfield की दो सबसे आइकॉनिक मोटरसाइकिलें Bullet 350 और Continental GT 650 अब Battlegrounds Mobile India यानी BGMI का हिस्सा बनने जा रही हैं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Jan 14, 2026, 10:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

BGMI में अब गूंजेगी बुलेट की 'धमक'! रॉयल एनफील्ड की धांसू एंट्री; एनिमी को कुचलने आ रही Continental GT 650

भारतीय गेमिंग और ऑटोमोबाइल दुनिया के लिए यह एक बड़ा पल है. Krafton India और Royal Enfield ने आधिकारिक तौर पर साझेदारी का ऐलान किया है, जिसके तहत Royal Enfield की दो सबसे आइकॉनिक मोटरसाइकिलें Bullet 350 और Continental GT 650 अब Battlegrounds Mobile India यानी BGMI का हिस्सा बनने जा रही हैं. यह पहली बार है जब Royal Enfield की बाइक्स किसी बड़े मोबाइल बैटल रॉयल गेम में इस तरह शामिल हो रही हैं.

BGMI 4.2 अपडेट के तहत ये दोनों बाइक्स पूरी तरह राइडेबल व्हीकल्स के तौर पर गेम में उपलब्ध होंगी. BGMI का यह नया अपडेट 15 जनवरी 2026 को लाइव होगा, जबकि Royal Enfield की बाइक्स 19 जनवरी 2026 से गेम में दिखाई देंगी.

BGMI 4.2 अपडेट में क्या खास है
BGMI का 4.2 अपडेट गेम के लिए एक बड़ा टेक और एक्सपीरियंस अपग्रेड माना जा रहा है. इस अपडेट का सबसे बड़ा आकर्षण Royal Enfield की एंट्री है, जो गेम को और ज्यादा रियल और एक्साइटिंग बनाएगी. Bullet 350 अपनी क्लासिक पहचान के साथ और Continental GT 650 अपने स्पोर्टी कैफे-रेसर लुक में गेम की सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी. गेमर्स अब सिर्फ कार या जीप ही नहीं, बल्कि भारत की सबसे मशहूर मोटरसाइकिल ब्रांड पर बैठकर भी बैटलफील्ड में मूव कर पाएंगे, जो BGMI के गेमप्ले को एक नया फ्लेवर देगा.

Add Zee News as a Preferred Source

BGMI में Royal Enfield रिवॉर्ड्स कैसे मिलेंगे
BGMI में Royal Enfield से जुड़ा खास कंटेंट एक स्पेशल इन-गेम SPIN फॉर्मेट के जरिए मिलेगा. यह इवेंट 19 जनवरी 2026 से शुरू होकर 22 फरवरी 2026 तक चलेगा. इस दौरान खिलाड़ी Royal Enfield थीम वाले एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स जीत सकेंगे. गेम में Bullet 350 और Continental GT 650 को राइडेबल बाइक के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा. इसके साथ ही कई मायथिक लेवल के कॉस्मेटिक आइटम्स भी दिए जाएंगे, जिनमें खास आउटफिट्स, गन स्किन, हेलमेट और बैकपैक शामिल हैं. जो खिलाड़ी रोजाना कम से कम 60 मिनट तक गेम खेलेंगे, उन्हें Royal Enfield इवेंट क्रेट भी मिलेगा, जिससे लगातार खेलने वालों को अतिरिक्त फायदा मिलेगा.

गेम से बाहर भी दिखी BGMI की झलक
इस कोलैबोरेशन को खास बनाने के लिए Royal Enfield ने एक रियल-वर्ल्ड कस्टम Continental GT 650 भी पेश की है. यह बाइक BGMI के टैक्टिकल और “वॉर-रेडी” लुक से इंस्पायर्ड है, जिसमें आर्मर्ड प्लेटिंग और बैलून टायर्स जैसे यूनिक एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं. यह कदम दिखाता है कि यह साझेदारी सिर्फ गेम तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल कल्चर और रियल ऑटोमोबाइल वर्ल्ड के बीच एक मजबूत कनेक्शन बनाने की कोशिश है.

डिजिटल कल्चर और ऑटोमोबाइल विरासत का मेल
Royal Enfield के कस्टम और मोटरस्पोर्ट्स हेड एड्रियन जॉन सेलर्स के मुताबिक, BGMI के साथ पार्टनरशिप का मकसद सिर्फ ब्रांड की मौजूदगी नहीं है, बल्कि उस कम्युनिटी तक पहुंचना है जो थ्रिल, आजादी और खुद को एक्सप्रेस करने में विश्वास रखती है. उन्होंने कहा कि यह कोलैबोरेशन उन लोगों के लिए है जो डिजिटल दुनिया और खुली सड़कों दोनों को जीते हैं. वहीं Krafton India के बिजनेस डेवलपमेंट और पार्टनरशिप हेड सिद्धार्थ मेहरोत्रा ने कहा कि Royal Enfield ऑटोमोबाइल दुनिया का एक आइकॉनिक नाम है और उसकी मजबूत कम्युनिटी BGMI के प्लेयर-सेंट्रिक यूनिवर्स से पूरी तरह मेल खाती है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

BGMIBGMI Royal Enfield collaborationBGMI 4.2 update

Trending news

त्यनझू या अजनाभवर्ष... इतिहास में थे भारत के ये रहस्यमयी नाम, जानें उनके पीछे की...
historic names
त्यनझू या अजनाभवर्ष... इतिहास में थे भारत के ये रहस्यमयी नाम, जानें उनके पीछे की...
नदी में बहता था हीरा... इतना खजाना कि डच-ब्रिटिश हो गए मालामाल; जानें कहां है...
diamond river
नदी में बहता था हीरा... इतना खजाना कि डच-ब्रिटिश हो गए मालामाल; जानें कहां है...
भारत की जमीन पर सड़क बना रहा चीन, तब 5 साल बाद क्यों पता चला? अब शक्सगाम चर्चा में
india china news
भारत की जमीन पर सड़क बना रहा चीन, तब 5 साल बाद क्यों पता चला? अब शक्सगाम चर्चा में
ECG में सब फाइन, फिर 3 दिन बाद कैसे हुई डॉक्टर की मौत, नागपुर का ये केस चौंका रहा
Chandrashekhar Pakhmode
ECG में सब फाइन, फिर 3 दिन बाद कैसे हुई डॉक्टर की मौत, नागपुर का ये केस चौंका रहा
120 लोगों को घर पर रोका गया, निपाह वायरस ने बढ़ाई देशभर में चिंता
Nipah Virus
120 लोगों को घर पर रोका गया, निपाह वायरस ने बढ़ाई देशभर में चिंता
पोंगल को हिंदू धर्म से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं स्टालिन? ट्रिगर हुआ सियासी बवाल
dmk stalin
पोंगल को हिंदू धर्म से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं स्टालिन? ट्रिगर हुआ सियासी बवाल
हेलीपैड पर राहुल गांधी से सिद्धारमैया ने क्या की गुफ्तगू? अटकलों के बीच कही ये बात
Rahul Gandhi
हेलीपैड पर राहुल गांधी से सिद्धारमैया ने क्या की गुफ्तगू? अटकलों के बीच कही ये बात
घाटी में कोर्ट के आदेश पर CIK का एक्शन, कश्मीर में देश विरोधी डिजिटल मॉड्यूल पर वार
hindi Jammu and Kashmir news
घाटी में कोर्ट के आदेश पर CIK का एक्शन, कश्मीर में देश विरोधी डिजिटल मॉड्यूल पर वार
DNA: भारत में स्ट्रे डॉग संकट पर सुप्रीम कोर्ट अलर्ट, भारत में 9 करोड़ 50 लाख कुत्ते
DNA Analysis
DNA: भारत में स्ट्रे डॉग संकट पर सुप्रीम कोर्ट अलर्ट, भारत में 9 करोड़ 50 लाख कुत्ते
बंगाल में SIR की स्क्रूटनी में किस दल से कितनी शिकायतें मिलीं, चुनाव आयोग ने बताया
Sir
बंगाल में SIR की स्क्रूटनी में किस दल से कितनी शिकायतें मिलीं, चुनाव आयोग ने बताया