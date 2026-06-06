/RR Signature Cooler Review: 30% ज्यादा कूलिंग का दावा, क्या सच में पैसा वसूल है ये कूलर? जानिए कमियां और खूबियां

RR Signature Siberian Peak Tower Cooler Review: भारत में हर बार की तरह इस बार भी जोरदार गर्मी पड़ रही है. कई लोग एसी की जगह कूलर को ज्यादा प्रिफरेंस देते हैं. क्योंकि एक तरफ जहां एसी ज्यादा बिजली खाता है तो वहीं कूलर कम बिजली में दिनभर ठंडी हवा देता है. आरआर केबल्स ने हाल ही में साइबेरियन कूलर सीरीज लॉन्च की है, जो ज्यादा ठंडी हवा देने का दावा करते हैं. इस रेंज में टॉवर कूलर भी है, जो काफी डिमांड में रहता है, क्योंकि यह कम स्पेस लेता है और आराम से दिनभर चल सकता है. हमने कुछ दिन साइबेरियन पीक टॉवर कूलर का इस्तेमाल किया है. आइए बताते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा.
RR Signature Siberian Peak एक टॉवर डिजाइन वाला एयर कूलर है जो कम जगह घेरता है. इसका व्हाइट फिनिश इसे प्रीमियम लुक देता है. नीचे दिए गए व्हील्स की वजह से इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है. टॉवर डिजाइन होने की वजह से यह छोटे और मीडियम साइज के कमरों में आसानी से फिट हो जाता है.
कूलर में Honeycomb Cooling Pads दिए गए हैं जो पानी को लंबे समय तक रोककर बेहतर कूलिंग देने में मदद करते हैं. कंपनी का दावा है कि इसमें 30 प्रतिशत ज्यादा कूलिंग और 50 प्रतिशत ज्यादा Water Retention मिलता है. 1300 CMH की एयर डिलीवरी और 35 फीट एयर थ्रो इसे छोटे और मध्यम कमरों के लिए अच्छा विकल्प बनाते हैं.
इस कूलर का सबसे बड़ा आकर्षण इसका 57 लीटर का वॉटर टैंक है. बड़ी टैंक कैपेसिटी की वजह से बार-बार पानी भरने की जरूरत कम पड़ती है. वहीं 36 लीटर मॉडल उन लोगों के लिए बेहतर हो सकता है जो कम जगह में कूलर रखना चाहते हैं.
कूलर सिर्फ 110W बिजली का उपयोग करता है. यही वजह है कि यह AC के मुकाबले काफी कम बिजली खर्च करता है. इसके अलावा Inverter Compatible फीचर बिजली कटौती के दौरान भी इसे उपयोगी बनाता है.
इसमें Double Ball Bearing Motor दी गई है जो लंबे समय तक बेहतर प्रदर्शन देने में मदद करती है. 1400 RPM स्पीड और Air Sweep फीचर कमरे में हवा को समान रूप से फैलाने का काम करते हैं.
- RR Signature Siberian Peak की सबसे बड़ी खूबी इसका 35 फीट एयर थ्रो है जो अच्छी दूरी तक ठंडी हवा पहुंचाता है.
- 57 लीटर का बड़ा वॉटर टैंक लंबे समय तक कूलिंग देता है.
- 110W बिजली खपत इसे बिजली बचाने वाला कूलर बनाती है.
- Inverter Compatibility इसे पावर कट के दौरान भी उपयोगी बनाती है.
- Honeycomb Pads बेहतर कूलिंग और ज्यादा Water Retention देने में मदद करते हैं.
- कूलर की एयर डिलीवरी बड़े हॉल या बहुत बड़े कमरों के लिए सीमित महसूस हो सकती है.
- टॉवर डिजाइन के कारण एयरफ्लो कुछ पारंपरिक डेजर्ट कूलर्स जितना चौड़ा नहीं है.
- कंपनी ने रिमोट कंट्रोल या डिजिटल डिस्प्ले जैसे स्मार्ट फीचर्स नहीं दिए हैं.
RR Signature Siberian Peak Tower Cooler उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जो कम बिजली खर्च में बेहतर कूलिंग चाहते हैं. 57 लीटर टैंक, Honeycomb Pads, Inverter Compatibility और 35 फीट एयर थ्रो इसकी बड़ी खूबियां हैं. हालांकि बड़े कमरों के लिए इसकी क्षमता थोड़ी सीमित हो सकती है. अगर आपका कमरा छोटा या मीडियम साइज का है और आप एक स्टाइलिश टॉवर कूलर खरीदना चाहते हैं, तो यह मॉडल आपकी लिस्ट में जरूर होना चाहिए.