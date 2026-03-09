Hammer Wave 10W Speaker Review: ₹2500 वाला स्पीकर सिर्फ ₹599 में? क्या ये स्पीकर सच में पैसा वसूल है या सिर्फ दिखावा?

Hammer Wave 10W Review: आजकल बजट सेगमेंट में ब्लूटूथ स्पीकर्स की भरमार है, लेकिन कम कीमत में शानदार साउंड और स्मार्ट फीचर्स वाला ब्लूटूथ स्पीकर मिलना थोड़ा मुश्किल होता है. लोगों को इसी परेशानी को दूर करते हुए Hammer Wave ने 10W का Bluetooth Speaker मार्केट में उतारा है, जो एक सस्ता और पोर्टेबल स्पीकर है. ₹699 के ऑफर प्राइस पर मिलने वाला यह स्पीकर उन लोगों के लिए खास है जो कम बजट में एक शानदार साउंड वाले वायरलेस स्पीकर की तलाश में रहते हैं.

₹2499 की एमआरपी वाला प्रोडक्ट मात्र ₹599 में मिलने पर हर कोई इसके पीछे की सच्चाई जानना चाहता है. Hammer Wave 10W एक ऐसा ही डिवाइस है जो अपनी भारी छूट और स्टाइलिश लुक को लेकर चर्चा में है. पहली नजर में इसका डिजाइन और हैंगिंग लूप इसे आउटडोर लवर्स के लिए एक पूरी तरह से परफेक्ट बनाता है. लेकिन क्या इसकी साउंड क्वालिटी भी उतनी ही दमदार है जितनी इसकी मार्केटिंग? आइए जानते हैं...

कैसी है डिजाइन

साउंड की बात करने से पहले बात करते हैं इसकी डिजाइन की. Hammer Wave का डिजाइन कॉम्पैक्ट और हल्का है जिससे इसे आसानी से बैग में रखकर कहीं भी ले जाया जा सकता है. इसमें दिया गया हैंगिंग लूप इसे और भी पोर्टेबल डिवाइस बनाता है जिससे इसे बैग या हुक पर टांगना आसान हो जाता है.

साउंड क्वालिटी

अगर बात करें इस स्पीकर की साउंड क्वालिटी की तो इसमें 10W RMS आउटपुट और 52mm ड्राइवर मिलते हैं, जो छोटे आकार के होने के बाद भी साफ और दमदार आवाज देने की भरपूर कोशिश करते हैं. कमरे के अंदर म्यूजिक सुनना हो या आउटडोर में म्यूजिक का मजा लेना हो इसका साउंड काफी अच्छा है. बेस बहुत भारी नहीं है लेकिन इस प्राइस रेंज में यह परफेक्ट कहा जा सकता है.

बैटरी

कनेक्टिविटी के मामले में भी यह स्पीकर काफी अच्छा है. इस स्पीकर में 1200 mAh की बैटरी दी गई है जो 8 घंटे का बैकअप देती है. इसके साथ ही इसमें Bluetooth v5.4 सपोर्ट मिलता है, जिससे फोन या लैपटॉप से कनेक्शन तेज होता है. इसके साथ ही इस स्पीकर में USB, TF कार्ड और AUX जैसे मल्टीपल प्लेबैक ऑप्शन भी मिलते हैं, जिससे आप कई तरीकों से म्यूजिक चला सकते हैं. साथ ही इसमें Type-C चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, जिससे चार्जिंग भी तेज होती है.

कुल मिलाकर Hammer Wave 10W Bluetooth Speaker उन लोगों के लिए बेस्ट हो सकता है जो कम कीमत में एक पोर्टेबल, स्टाइलिश और मल्टी-फीचर स्पीकर की तलाश में हैं. अगर आप इसे बड़े आउटडोर पार्टी के लिए नहीं बल्कि घर, ऑफिस, ट्रैवल के लिए स्पीकर खरीद रहे हैं तो ₹599 में मिलने वाला यह स्पीकर आपके लिए वैल्यू-फॉर-मनी डील साबित हो सकता है.

