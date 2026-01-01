इलेक्ट्रॉनिक सामानों के लिए बदले नियम: लागू हुआ BEE स्टार रेटिंग का नया फरमान, आपकी जेब पर सीधा पड़ेगा असर!

BEE Star Rating Rules 2026: नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही आम आदमी की रसोई और लिविंग रूम से जुड़े नियमों में एक बड़ा बदलाव हो गया है. अगर आप भी नए साल के जश्न के साथ अपने घर के लिए स्मार्ट टीवी, फ्रिज या नया गैस चूल्हा खरीदने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. सरकार ने 1 जनवरी 2026 से इलेक्ट्रॉनिक सामानों की बिक्री को लेकर BEE के सख्त नियमों को पूरे देश में अनिवार्य कर दिया है.
BEE Star Rating Rules 2026: नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही घर के इलेक्ट्रॉनिक सामानों से जुड़े नियमों में भी बड़ा बदलाव हो गया है. अब मार्केट से स्मार्ट टीवी, फ्रिज और गैस चूल्हा खरीदना पहले जैसा नहीं रहेगा. ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बिजली बचाने और बेहतर सामान दिलाने के लिए 1 जनवरी से स्टार रेटिंग को अनिवार्य कर दिया है. अगर आप भी नया सामान खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो जान लीजिए कि अब बिना रेटिंग वाले कौन से सामानों का दौर खत्म हो गया है और इससे आपकी जेब पर क्या असर पड़ने वाला है.
नए साल में स्मार्ट टीवी, फ्रिज या कोई बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने वाले लोगों के लिए सरकार ने नियमों में बदलाव कर दिया है. नियमों में बदलाव करते हुए सरकार ने 1 जनवरी 2026 से कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों के लिए बीईई (Bureau of Energy Efficiency) स्टार-लेबलिंग को अनिवार्य कर दिया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक टीवी और फ्रिज जैसे कई सामानों पर ये स्टार रेटिंग स्वैच्छिक थीं, यानी अभी तक कंपनियां चाहें तो इसे अपने सामान पर लगाएं या फिर मन करे तो न लगाएं. लेकिन अब नियमों में बदलाव होने से अब बिना रेटिंग वाले इन प्रोडक्ट्स को बाजार में नहीं बेचा जा सकेगा.
क्या-क्या हुआ अनिवार्य?
ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि इन प्रोडक्ट्स पर अब स्टार रेटिंग होना जरूरी है-
कलर टीवी और अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टीवी
एलपीजी गैस स्टोव, डीप फ्रीजर और चिलर्स
फ्रॉस्ट-फ्री और डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर
डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और ग्रिड से जुड़े सोलर इन्वर्टर
आम लोगों को क्या होगा फायदा
सरकार के इन नियमों में बदलाव का सीधा असर आम लोगों की जेब और बिजली के बिल पर पड़ेगा. स्टार रेटिंग यह बताती है कि कोई डिवाइस कितनी बिजली का इस्तेमाल करता है.
5-स्टार रेटिंग वाले डिवाइस सबसे कम बिजली खर्च करते हैं. इससे इन डिवाइसों के इस्तेमाल से ज्यादा बिजली बिल नहीं आएगा.
इस नियम से यह भी फायदा होगा कि कंपनियां अब कम एफिशिएंसी वाले पुराने मॉडल नहीं बेच सकेंगी.
स्टार रेटिंग अनिवार्य होने से ज्यादातर लोग ज्यादा स्टार वाले डिवाइस लेने की कोशिश करेंगे. इससे बिजली की खपत कम होगी, इसका मतलब है इससे पर्यावरण पर कम बोझ पड़ेगा.
पुराने नियमों में भी हुआ बदलाव
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक AC, पंखे और वॉटर हीटर जैसे इलेक्ट्रिक डिवाइसों पर स्टार रेटिंग पहले से ही अनिवार्य थी लेकिन अब उनके मानकों को भी और सख्त कर दिया गया है. इसका मतलब है कि अब बाजार में मिलने वाले नए एसी और पंखे पहले के मुकाबले और भी ज्यादा बिजली बचाएंगे. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने जुलाई 2025 में इसका ड्राफ्ट पेश किया था और पब्लिक फीडबैक के बाद अब इसे नए साल से पूरे देश में लागू कर दिया गया है.
