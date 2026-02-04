यूरोप में चली नहीं, भारत में मनमानी! WhatsApp के दोहरे चेहरे पर SC की टेढ़ी नजर, क्या अब नहीं चलेगी मेटा की 'दादागीरी'

WhatsApp Privacy Policy: डिजिटल दुनिया में 'सहमति' का मतलब अक्सर मजबूरी ही होती है. लेकिन क्या कोई कंपनी आपको अपनी पॉलिसी के आगे यूजर्स को झुकने के लिए मजबूर कर सकती हैं? WhatsApp की 2021 वाली प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है उसने टेक दिग्गजों की नींद उड़ा दी है! सबसे बड़ा सवाल उस 'दोहरे चेहरे' को लेकर खड़ा हुआ है जिसमें WhatsApp यूरोप के कड़े कानूनों के आगे तो घुटने टेक देता है, लेकिन भारत में "मानो या रास्ता नापो" जैसी तानाशाही दिखाता है.
WhatsApp Privacy Policy: या तो हमारी शर्तें मानो या फिर ऐप ही छोड़ दो... टेक की दुनिया में अभी तक ऐसा ही होता आया है. इसे टेक-डिक्टेटरशिप कहा जाता है. WhatsApp की 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी इसी का सबसे बड़ा उदाहरण थी. लेकिन अब यह बदलने वाला है. Meta की डिजिटल दादागिरी अब देश की सर्वोच्च न्यायालय के चौखट पर आकर फंस गई है. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने WhatsApp के 2021 की पॉलिसी को यूजर्स की प्राइवेसी का मजाक बताते हुए टेक जगत में खलबली मचा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि WhatsApp ने यूजर्स से जो भी परमिशन ली वह स्वैच्छिक नहीं बल्कि मजबूरी जैसा था.
ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जो WhatsApp यूरोपीय देशों में वहां के सख्त नियमों के आगे घुटने टेक देता है और यूजर्स को 'ना' कहने का विकल्प देता है वही WhatsApp भारत में 'जबरदस्ती की सहमति का खेल क्यों खेल रहा है?
पहले जान लीजिए क्या था 2021 की पॉलिसी का विवाद?
WhatsApp ने साल 2021 में अपनी शर्तों में बदलाव किया था, जिसके तहत यूजर्स का कुछ डेटा जैसे डिवाइस डिटेल्स, ट्रांजैक्शन और बिजनेस चैट मेटा की दूसरी कंपनियों के साथ शेयर करने की बात कही गई थी. हालांकि WhatsApp का दावा था कि पर्सनल चैट्स सेफ हैं लेकिन बिजनेस अकाउंट्स के साथ होने वाली बातचीत का इस्तेमाल ऐड और मार्केटिंग के लिए किया जाना था.
सुप्रीम कोर्ट की आपत्ति का कारण
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट यानी बनावटी सहमति शब्द का इस्तेमाल किया. कोर्ट की ये आपत्तियां हैं-
यूजर्स के पास केवल दो विकल्प थे, या तो पॉलिसी स्वीकार करें या ऐप छोड़ दें. कोर्ट ने इसे जबरन थोपी गई सहमति माना.
सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक WhatsApp जैसी जरूरी सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए डेटा शेयरिंग की शर्त रखना प्राइवेसी के अधिकार उल्लंघन हो सकता है.
कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने पहले ही यह साफ कर चुका है कि WhatsApp ने अपनी यूजर्स और पकड़ का फायदा उठाकर यूजर्स पर ये शर्तें थोपी हैं जिससे मेटा को डेटा का अनुचित फायदा मिला.
दोहरा मापदंड: यूरोप में प्राइवेसी और भारत में मनमानी?
साल 2021 में जब मेटा ने अपनी प्राइवेसी में बदलाव किया था तब इसका विरोध कई देशों में हुआ था. लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह अपडेट यूरोप के यूजर्स पर लागू नहीं हुआ. दरअसल यूरोप में GDPR (General Data Protection Regulation) जो एक बहुत ही सख्त डेटा कानून है, यूरोप में लागू है. इसके तहत-
भारत में Special Version की जरूरत क्यों?
क्या होगा असर?
सुप्रीम कोर्ट के इस कड़े रुख का असर सिर्फ WhatsApp पर ही नहीं, बल्कि भारत में काम कर रही दूसरी दिग्गज टेक कंपनियों पर भी होगा. अगर कोर्ट से आदेश होता है तो कंपनियों को डेटा शेयरिंग के लिए न मानने का भी ऑप्शन मिलेगा. कोर्ट ने यह तो साफ संकेत दे दिए हैं कि डिजिटल सेवाओं के नाम पर यूजर्स की प्राइवेसी से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
