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Facebook-Instagram पर अब 'आधार-PAN' का होगा पहरा? संसदीय समिति की सिफारिश ने उड़ाए यूजर्स के होश!

Social Media KYC Rules: इंटरनेट की दुनिया में फर्जी अकाउंट्स और गुमनाम ट्रोलर्स की संख्या बढ़ती ही जा रही है. जिसको लेकर महिलाओं और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को देखते हुए संसदीय पैनल ने एक बहुत ही सख्त रुख अपनाया है. गृह और आईटी मंत्रालय को सौंपी गई रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि सोशल मीडिया से लेकर ऑनलाइन गेमिंग तक, हर जगह केवाईसी और ऐज वेरिफिकेशन को अनिवार्य किया जाना चाहिए.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 24, 2026, 10:45 AM IST
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Facebook-Instagram पर अब 'आधार-PAN' का होगा पहरा? संसदीय समिति की सिफारिश ने उड़ाए यूजर्स के होश!

Social Media KYC Rules: क्या आप भी फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी डेटिंग ऐप्स पर पहचान छिपाकर रहने के आदी हैं, तो जरा सावधान हो जाइए. सरकार अब सोशल मीडिया पर पहचान छिपाकर रहने वाले लोगों के लिए नए नियम ला सकती है. इंटरनेट की दुनिया को महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित बनाने के लिए एक बड़ा कदम जल्द ही उठाया जा सकता है. संसद की एक समिति ने सिफारिश की है कि सोशल मीडिया, डेटिंग और ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स पर अब KYC और एज-वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर देना चाहिए.

महिलाओं के सशक्तिकरण पर संसदीय समिति ने अपने हाल के ही रिपोर्ट में साइबर अपराध और महिलाओं की साइबर सुरक्षा में गृह मंत्रालय और आईटी मंत्रालय को ये सुझाव दिए हैं.

फेक प्रोफाइल और पहचान की चोरी पर लगेगी लगाम
समिति का मानना है कि फेक प्रोफाइल, दूसरों के नाम पर अकाउंट बनाना और दूसरे नाम से लोगों को परेशान करना आज के समय में एक बड़ा संकट बन गया है. रिपोर्ट के मुताबिक फेक और बिना पहचान वाले अकाउंट्स के कारण से साइबर स्टालकिंग, ऑनलाइन हैरेसमेंट और अश्लील सामग्री खूब तेजी से बढ़ रही है. ऐसे में अगल KYC को अनिवार्य किया जाता है तो इससे इंटरनेट की दुनिया में पारदर्शिता आएगी और दोषियों को ट्रैक करना भी आसान होगा.

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समिति की ये है खास सिफारिशें-

KYC हो अनिवार्य
सभी सोशल मीडिया, डेटिंग और गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर सरकारी दस्तावेजों के जरिए यूजर की पहचान की जाए.

समय-समय पर री-वेरिफिकेशन
सिर्फ एक बार ही नहीं बल्कि समय-समय पर अकाउंट्स की दोबारा जांच हो.

हाई-रिस्क फ्लैग
जिन अकाउंट्स की रिपोर्ट बार-बार हो रही हो उन्हें हाई-रिस्क कैटेगरी में रखकर कड़ी निगरानी की जाए.

बच्चों को उम्र के हिसाब से गलत कंटेंट से बचाने के लिए सख्त एज-गेटिंग सिस्टम लागू किया जाए.

सिर्फ इतना ही नहीं अगर कोई प्लेटफॉर्म महिलाओं और बच्चों को धोखाधड़ी या शोषण से बचाने में विफल रहता है तो उस पर सख्त जुर्माना लगाया जाए.

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प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा पर छिड़ी बहस
हालांकि समिति की इन सिफारिशों ने एक नई बहस को भी जन्म दे दिया है. टेक एक्सपर्ट्स और प्राइवेसी एक्टिविस्ट्स का इन सिफारिशों को लेकर कहना है कि इंटरनेट के लिए KYC अनिवार्य करने से निगरानी का खतरा बढ़ जाएगा. साथ ही डेटा ब्रीच की स्थिति में यूजर्स की प्राइवेट जानकारी लीक होने का खतरा ज्यादा होगा. एक चिंता यह भी है कि जिन लोगों के पास अभी पहचान पत्र नहीं हैं वे इन डिजिटल सेवाओं से बाहर हो सकते हैं.

आपको बता दें कि अभी सरकार ने इन सिफारिशों पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है, लेकिन अगर ये सुझाव लागू किए जाते हैं तो भारत में सोशल मीडिया और गेमिंग का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा.

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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