बिजली बिल से हैं परेशान? तुरंत जान लें BEE का ये फॉर्मूला, AC रिमोट की एक सेटिंग से महीने भर में होगी हजारों की बचत!

AC Temperature to Save Electricity: मई के महीने में बढ़ती गर्मी के बीच देशभर में एयर कंडीशनर का इस्तेमाल तेजी से बढ़ गया है, लेकिन इसके साथ ही लोगों की सबसे बड़ी चिंता बनकर सामने आ रहा है भारी बिजली बिल. अक्सर लोग ज्यादा ठंडक पाने के लिए AC का तापमान 18 या 20 डिग्री सेल्सियस पर सेट कर देते हैं, जिससे बिजली की खपत कई गुना बढ़ जाती है. लेकिन सिर्फ AC रिमोट की एक सेटिंग बदलकर हर महीने हजारों रुपये तक की बचत की जा सकती है.
Trending Photos
AC Temperature to Save Electricity: इन दिनों देश के ज्यादातर हिस्सों में गर्मी का पारा 40-42 डिग्री को पार कर रहा है. पारा 40-42 डिग्री सेल्सियस के पार जाते ही घरों और दफ्तरों में AC यानी एयर कंडीशनर नॉन-स्टॉप चलने लगे हैं. चिलचिलाती गर्मी से राहत पाने के लिए अमूमन हर कोई कमरे में कदम रखते ही AC का रिमोट उठाता है और टेंपरेचर सीधे 18 या 20 डिग्री पर सेट कर देता है. हमें लगता है कि जितना कम तापमान होगा, कमरा उतनी ही तेजी से कमला ठंडा होगा. अगर आप भी यही करते हैं तो जरा रुक जाइए, आपकी यह छोटी सी आदत महीने के अंत में आने वाले बिजली बिल को बढ़ा सकती है.
AC के रिमोट पर 20 डिग्री और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच का अंतर देखने में भले ही मामूली लगे, लेकिन आपके AC की परफॉर्मेंस और जेब पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है. कई लोगों को लगता है कि AC को 20 डिग्री सेल्सियस पर चलाने से सुपर कूलिंग मिलती है. लेकिन हकीकत यह है कि इस टेंपरेचर पर AC को कमरे को ठंडा रखने के लिए बहुत ज्यादा पॉवर की जरूरत पड़ती है. नतीजा यह होता है कि AC का कंप्रेसर बिना रुके लगातार चलता रहता है. कंप्रेसर के नॉन-स्टॉप चलने से न सिर्फ बिजली का ज्यादा इस्तेमाल होता है, बल्कि AC की लाइफ भी कम होती है.
20 डिग्री सेल्सियस की जगह पर अगर आप अपने AC को 25 डिग्री सेल्सियस पर सेट करते हैं, तो AC इसे आसानी से बिना ज्यादा पावर का इस्तेमाल किए हासिल कर लेता है. जैसे ही कमरा इस टेंपरेचर पर पहुंचता है, कंप्रेसर लगातार चलने के बजाय बीच-बीच में ऑटो-कट होने लगता है. इससे कमरे में आरामदायक ठंडक भी बनी रहती है और बिजली की भारी बचत होती है.
ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी BEE के अनुसार AC का टेंपरेचर मात्र 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से लगभग 6% बिजली की बचत होती है. इस गणित के हिसाब से अगर आप अपने AC को 20 डिग्री सेल्सियस के बजाय 25 डिग्री सेल्सियस पर चलाते हैं, तो आप अपनी बिजली की खपत को सीधे 25 से 30% तक कम कर सकते हैं.
आइए समझते हैं कि एक नार्मल 1.5 टन का AC आपकी जेब पर कैसा असर डालता है, अगर बिजली का बिल 10 रुपये प्रति यूनिट होतो-
(ये भी पढ़ेंः WhatsApp पर भेजते हैं सीक्रेट मैसेज? तो जान लीजिए यह नया अपडेट, प्राइवेसी होगी सेफ!)