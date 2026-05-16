Advertisement
trendingNow13218639
Hindi Newsटेकबिजली बिल से हैं परेशान? तुरंत जान लें BEE का ये फॉर्मूला, AC रिमोट की एक सेटिंग से महीने भर में होगी हजारों की बचत!

बिजली बिल से हैं परेशान? तुरंत जान लें BEE का ये फॉर्मूला, AC रिमोट की एक सेटिंग से महीने भर में होगी हजारों की बचत!

AC Temperature to Save Electricity: मई के महीने में बढ़ती गर्मी के बीच देशभर में एयर कंडीशनर का इस्तेमाल तेजी से बढ़ गया है, लेकिन इसके साथ ही लोगों की सबसे बड़ी चिंता बनकर सामने आ रहा है भारी बिजली बिल. अक्सर लोग ज्यादा ठंडक पाने के लिए AC का तापमान 18 या 20 डिग्री सेल्सियस पर सेट कर देते हैं, जिससे बिजली की खपत कई गुना बढ़ जाती है. लेकिन सिर्फ AC रिमोट की एक सेटिंग बदलकर हर महीने हजारों रुपये तक की बचत की जा सकती है.  

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 16, 2026, 06:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिजली बिल से हैं परेशान? तुरंत जान लें BEE का ये फॉर्मूला, AC रिमोट की एक सेटिंग से महीने भर में होगी हजारों की बचत!

AC Temperature to Save Electricity: इन दिनों देश के ज्यादातर हिस्सों में गर्मी का पारा 40-42 डिग्री को पार कर रहा है. पारा 40-42 डिग्री सेल्सियस के पार जाते ही घरों और दफ्तरों में AC यानी एयर कंडीशनर नॉन-स्टॉप चलने लगे हैं. चिलचिलाती गर्मी से राहत पाने के लिए अमूमन हर कोई कमरे में कदम रखते ही AC का रिमोट उठाता है और टेंपरेचर सीधे 18 या 20 डिग्री पर सेट कर देता है. हमें लगता है कि जितना कम तापमान होगा, कमरा उतनी ही तेजी से कमला ठंडा होगा. अगर आप भी यही करते हैं तो जरा रुक जाइए, आपकी यह छोटी सी आदत महीने के अंत में आने वाले बिजली बिल को बढ़ा सकती है.

18-20 डिग्री सेल्सियस पर क्यों आता है ज्यादा बिल?

AC के रिमोट पर 20 डिग्री और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच का अंतर देखने में भले ही मामूली लगे, लेकिन आपके AC की परफॉर्मेंस और जेब पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है. कई लोगों को लगता है कि AC को 20 डिग्री सेल्सियस पर चलाने से सुपर कूलिंग मिलती है. लेकिन हकीकत यह है कि इस टेंपरेचर पर AC को कमरे को ठंडा रखने के लिए बहुत ज्यादा पॉवर की जरूरत पड़ती है. नतीजा यह होता है कि AC का कंप्रेसर बिना रुके लगातार चलता रहता है. कंप्रेसर के नॉन-स्टॉप चलने से न सिर्फ बिजली का ज्यादा इस्तेमाल होता है, बल्कि AC की लाइफ भी कम होती है.

25 डिग्री सेल्सियस क्यों है सबसे सही सेटिंग?

20 डिग्री सेल्सियस की जगह पर अगर आप अपने AC को 25 डिग्री सेल्सियस पर सेट करते हैं, तो AC इसे आसानी से बिना ज्यादा पावर का इस्तेमाल किए हासिल कर लेता है. जैसे ही कमरा इस टेंपरेचर पर पहुंचता है, कंप्रेसर लगातार चलने के बजाय बीच-बीच में ऑटो-कट होने लगता है. इससे कमरे में आरामदायक ठंडक भी बनी रहती है और बिजली की भारी बचत होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

1 डिग्री तापमान बढ़ने से कितनी बचत?

ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी BEE के अनुसार AC का टेंपरेचर मात्र 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से लगभग 6% बिजली की बचत होती है. इस गणित के हिसाब से अगर आप अपने AC को 20 डिग्री सेल्सियस के बजाय 25 डिग्री सेल्सियस पर चलाते हैं, तो आप अपनी बिजली की खपत को सीधे 25 से 30% तक कम कर सकते हैं.

खर्च का पूरा गणित 

आइए समझते हैं कि एक नार्मल 1.5 टन का AC आपकी जेब पर कैसा असर डालता है, अगर बिजली का बिल 10 रुपये प्रति यूनिट होतो-

fallback

सिर्फ टेंपरेचर को 25 डिग्री सेल्सियस पर सेट करने से ही आप हर महीने सीधे 1,200 रुपये तक की बचत कर सकते हैं. तो अगली बार गर्मी से बचने के लिए रिमोट उठाएं, तो उसे 20 पर नहीं बल्कि 25 डिग्री सेल्सियस पर सेट करें, जिससे कमरा भी ठंडा रहेगा और जेब पर बोझ भी नहीं पड़ेगा.

(ये भी पढ़ेंः WhatsApp पर भेजते हैं सीक्रेट मैसेज? तो जान लीजिए यह नया अपडेट, प्राइवेसी होगी सेफ!)

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Best AC temperature to save electricity

Trending news

एक ही रूट पर किराया 8 हजार से 18000! एयरलाइंस कंपनियों की मनमानी पर SC ने जताई चिंता
Indian Airlines
एक ही रूट पर किराया 8 हजार से 18000! एयरलाइंस कंपनियों की मनमानी पर SC ने जताई चिंता
महाराष्ट्र: महंगे इलाज से नाराज मरीज ने अस्पताल में रखा 'बम', ATS ने किया गिरफ्तार
mumbai
महाराष्ट्र: महंगे इलाज से नाराज मरीज ने अस्पताल में रखा 'बम', ATS ने किया गिरफ्तार
साइबर अपराधियों से लड़ेगा CBI का 'ABHAY', ये योद्धा अब आपको बचाएगा डिजिटल अरेस्ट होने
digital arrest
साइबर अपराधियों से लड़ेगा CBI का 'ABHAY', ये योद्धा अब आपको बचाएगा डिजिटल अरेस्ट होने
'12th Fail' फेम IPS मनोज शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी, संभालेंगे मुंबई का लॉ एंड ऑर्डर
manoj sharma
'12th Fail' फेम IPS मनोज शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी, संभालेंगे मुंबई का लॉ एंड ऑर्डर
उम्मीद है... असदुद्दीन ओवैसी ने धार भोजशाला पर हाईकोर्ट के फैसले पर कह दी बड़ी बात
Owaisi
उम्मीद है... असदुद्दीन ओवैसी ने धार भोजशाला पर हाईकोर्ट के फैसले पर कह दी बड़ी बात
पंजाब में मान सरकार की शिक्षा क्रांति का दिखा असर, 416 स्कूलों ने दिया 100% रिजल्ट
Punjab
पंजाब में मान सरकार की शिक्षा क्रांति का दिखा असर, 416 स्कूलों ने दिया 100% रिजल्ट
'फोन रख दें, वरना बंदूक...', दिल्ली में पत्रकार पर क्यों भड़के लावरोव; Video Viral
Sergei Lavrov
'फोन रख दें, वरना बंदूक...', दिल्ली में पत्रकार पर क्यों भड़के लावरोव; Video Viral
100 करोड़ दो वरना... नितिन गडकरी को धमकाने वाले दोषी करार, अब जेल में कटेगी जिंदगी
Nitin Gadkari
100 करोड़ दो वरना... नितिन गडकरी को धमकाने वाले दोषी करार, अब जेल में कटेगी जिंदगी
हैदराबाद-जयपुर स्पेशल ट्रेन में अचानक लगी आग, कोच हुआ जलकर खाक
train fire
हैदराबाद-जयपुर स्पेशल ट्रेन में अचानक लगी आग, कोच हुआ जलकर खाक
बंगाल के CM शुभेंदु अधिकारी ने बंद कराया जय श्री राम का नारा, आखिरकार मामला क्या था?
Shubhendu Adhikari
बंगाल के CM शुभेंदु अधिकारी ने बंद कराया जय श्री राम का नारा, आखिरकार मामला क्या था?