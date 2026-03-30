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Hindi Newsटेक1.5 टन AC: 3-स्टार या 5-स्टार? कौन सा है आपके लिए पैसे खाने वाली मशीन, यहां समझें यूनिट्स का पूरा खेल

1.5 टन AC: 3-स्टार या 5-स्टार? कौन सा है आपके लिए 'पैसे खाने वाली मशीन', यहां समझें यूनिट्स का पूरा खेल

अगर आप रोजाना 8 से 10 घंटे 1.5 टन का AC चलाते हैं, तो 3-स्टार मॉडल आपका बिल करीब ₹4,080 तक पहुंचा सकता है, जबकि 5-स्टार AC से यही खर्चा घटकर ₹2,304 रह सकता है. तापमान को 24-26 डिग्री के बीच रखने और रेगुलर सर्विस से आप बिजली बिल में 40-45% तक की बड़ी बचत कर सकते हैं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 30, 2026, 06:18 AM IST
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3-स्टार रेटिंग वाले 1.5 टन AC की बात करें, तो यह आमतौर पर हर घंटे करीब 1.5 से 1.7 यूनिट बिजली खर्च करता है.
3-स्टार रेटिंग वाले 1.5 टन AC की बात करें, तो यह आमतौर पर हर घंटे करीब 1.5 से 1.7 यूनिट बिजली खर्च करता है.

भारत में गर्मी की शुरुआत होते ही घरों में एयर कंडीशनर यानी AC का इस्तेमाल तेजी से बढ़ जाता है. तेज धूप और उमस से राहत पाने के लिए 1.5 टन AC सबसे कॉमन ऑप्शन माना जाता है. लेकिन AC जितना ठंडक देता है, उतना ही बिजली बिल भी बढ़ा सकता है. इसलिए अगर आप रोज 8 से 10 घंटे AC चलाने की सोच रहे हैं, तो यह जानना बहुत जरूरी है कि इसका आपके महीने के बजट पर कितना असर पड़ेगा. इस आर्टिकल में हम समझेंगे कि 1.5 टन AC कितनी बिजली खपत करता है और 3-स्टार और 5-स्टार मॉडल में कितना फर्क आता है.

1.5 टन AC कितनी बिजली खपत करता है?

1.5 टन का AC आमतौर पर मिड-साइज कमरे के लिए इस्तेमाल होता है. इसकी बिजली खपत कई चीजों पर निर्भर करती है, जैसे कि उसका स्टार रेटिंग, रोजाना इस्तेमाल का समय और उसकी एफिशिएंसी. अगर आप AC ज्यादा समय तक चलाते हैं, तो बिजली की खपत भी उसी हिसाब से बढ़ती जाती है. यही कारण है कि सही AC चुनना और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना बेहद जरूरी हो जाता है.

3-स्टार 1.5 टन AC: कितना आएगा बिल?

अगर हम 3-स्टार रेटिंग वाले 1.5 टन AC की बात करें, तो यह आमतौर पर हर घंटे करीब 1.5 से 1.7 यूनिट बिजली खर्च करता है. अगर आप इसे रोज करीब 10 घंटे चलाते हैं, तो एक दिन में लगभग 17 यूनिट बिजली की खपत हो सकती है. पूरे महीने यानी 30 दिन में यह आंकड़ा करीब 510 यूनिट तक पहुंच जाता है. अगर बिजली की कीमत औसतन ₹8 प्रति यूनिट मानी जाए, तो आपका मासिक बिल करीब ₹4,000 से ₹4,100 तक पहुंच सकता है. इसका मतलब यह है कि गर्मी के पीक सीजन में AC चलाना आपकी जेब पर अच्छा-खासा असर डाल सकता है.

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5-स्टार 1.5 टन AC: बेहतर और किफायती ऑप्शन

अब बात करते हैं 5-स्टार रेटिंग वाले AC की, जो ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट माने जाते हैं. ये AC कम बिजली में बेहतर कूलिंग देने के लिए डिजाइन किए जाते हैं. एक 5-स्टार 1.5 टन AC आमतौर पर हर घंटे करीब 1.2 यूनिट बिजली खर्च करता है. अगर आप इसे रोज 8 घंटे चलाते हैं, तो एक दिन में करीब 9.6 यूनिट की खपत होती है. पूरे महीने में यह खपत लगभग 288 यूनिट तक रहती है. इसी हिसाब से आपका बिजली बिल करीब ₹2,300 के आसपास आ सकता है. यानि 3-स्टार AC के मुकाबले 5-स्टार AC आपको करीब 40 से 45 प्रतिशत तक बिजली की बचत करा सकता है, जो लंबे समय में काफी फायदेमंद साबित होता है.

AC में स्टार रेटिंग क्यों है जरूरी?

AC खरीदते समय उसकी स्टार रेटिंग को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. स्टार रेटिंग यह बताती है कि आपका AC कितनी बिजली बचाता है. जितनी ज्यादा स्टार रेटिंग होगी, उतनी कम बिजली खपत होगी और आपका मासिक बिल भी कम आएगा. हालांकि 5-स्टार AC की शुरुआती कीमत थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन समय के साथ यह आपकी जेब पर बोझ कम करता है.

AC चलाते समय बिजली बिल कैसे कम करें?

अगर आप गर्मियों में AC का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कुछ आसान आदतें अपनाकर आप अपना बिजली बिल काफी हद तक कम कर सकते हैं. AC का तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच रखें, क्योंकि यही सबसे बैलेंस्ड और एनर्जी-एफिशिएंट सेटिंग मानी जाती है. कमरे के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें ताकि ठंडी हवा बाहर न जाए. समय-समय पर AC के फिल्टर साफ करते रहें, इससे उसकी कूलिंग और एफिशिएंसी बेहतर रहती है. इसके अलावा, अगर संभव हो तो इन्वर्टर AC का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जरूरत के हिसाब से बिजली खर्च करते हैं और ज्यादा बचत करते हैं.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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