आखिर क्या है Anthropic? जिसके एक झटके में उड़ गए 25 लाख करोड़ रुपये, बाजार में मचा हाहाकार; निवेशक हैरान!

AI Market Crash: AI अब सिर्फ टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं है, अब यह नौकरियों से लेकर शेयर मार्केट तक के लिए खतरे की घंटी बनता जा रहा है. जिस एआई को अभी तक कंपनियों के लिए ग्रोथ इंजन माना जा रहा था वही अब निवेशकों और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए चिंता की बड़ी वजह बनता दिख रहा है. ताजा मामला सामने आया है AI स्टार्टअप Anthropic का है. जहां एक नए AI टूल ने मात्र एक ही दिन में ग्लोबल सॉफ्टवेयर कंपनियों से अरबों डॉलर की मार्केट वैल्यू मिटा दी.

AI स्टार्टअप Anthropic के एक seemingly फ्री टूल ने ग्लोबल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ऐसा तूफान लाया कि एक ही दिन में 285 बिलियन डॉलर की मार्केट वैल्यू राख हो गई. इस अचानक आई तबाही को बाजार ने नाम दिया SaaSpocalypse. AI कंपनी Anthropic द्वारा 30 जनवरी को लॉन्च किए गए मात्र 11 ओपन-सोर्स प्लगइन्स ने एक ही दिन में सॉफ्टवेयर और आईटी कंपनियों के 285 बिलियन डॉलर यानी लगभग 24 लाख करोड़ रुपये स्वाहा कर दिए.

बता दें कि ओपन-सोर्स प्लगइन्स ऐसे सॉफ्टवेयर मॉड्यूल होते हैं जिनका सोर्स कोड आम लोगों के लिए फ्री होता है. कोई भी डेवलपर इन्हें देख, बदल, सुधार सकता है.

क्या है पूरा मामला?

जनवरी के आखिरी में एंथ्रोपिक ने अपने AI असिस्टेंट Claude Cowork के लिए 11 नए प्लगइन्स पेश किए. यह टूल गैर-तकनीकी प्रोफेशनल्स के लिए तैयार किया गया है जो फाइल्स पढ़ने, फोल्डर मैनेज करने और जटिल डॉक्युमेंट्स तैयार करने जैसे काम आसानी से कर देता है. हैरानी की बात यह है कि ये प्लगइन्स कोई बहुत जटिल सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि प्रॉम्प्ट्स और वर्कफ्लो का एक सेट हैं. लेकिन इसने निवेशकों के मन में यह डर पैदा कर दिया है कि अब AI कंपनियों को सॉफ्टवेयर बेचने में मदद नहीं करेगा बल्कि उन्हें रिप्लेस कर देगा.

कानूनी सेक्टर में सबसे बड़ी गिरावट

सबसे ज्यादा मार लीगल टेक कंपनियों पर देखने को मिली है. एंथ्रोपिक के Legal Plugin ने कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू और NDA चेक जैसे कामों को ऑटोमेट कर दिया है. इसके कारण-

Thomson Reuters: 15% से ज्यादा गिरा.

LegalZoom: लगभग 20% की भारी गिरावट.

Infosys ADR में 5.5% और विप्रो (Wipro) में करीब 5% की गिरावट देखी गई.

सॉफ्टवेयर कंपनियों के लिए खतरे की घंटी?

मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब तक कंपनियां AI का इस्तेमाल करके अपने सॉफ्टवेयर को और भी तेज बना रही थीं. लेकिन अब एंथ्रोपिक खुद वर्कफ्लो का मालिक बन रहा है. जब एंथ्रोपिक सीधे बने-बनाए सॉल्यूशन दे रहा है तो कंपनियों को पुराने सॉफ्टवेयर की जरूरत ही क्या है?

यही कारण है कि Salesforce, Adobe और ServiceNow जैसी बड़ी कंपनियों के शेयरों में भी 7% से 11% तक की गिरावट आई है. एंथ्रोपिक की तेजी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसकी वैल्यूएशन अब 350 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है.

