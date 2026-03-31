सॉफ्टवेयर की दुनिया का 'The End'? Anthropic के एक ऐलान से Wall Street में मातम, एक झटके में ₹94 लाख करोड़ स्वाहा

‘SaaSpocalypse’ एक नया शब्द है, जो Software-as-a-Service (SaaS) इंडस्ट्री पर AI के असर को दिखाता है. फरवरी में AI कंपनी Anthropic ने अपने Claude चैटबॉट के लिए नए AI टूल्स लॉन्च किए. इन टूल्स ने अलग-अलग इंडस्ट्री के काम खुद करने की क्षमता दिखाई. इसका असर इतना बड़ा था कि एक ही दिन में सॉफ्टवेयर कंपनियों के शेयर गिर गए और करीब 300 बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया. इसी भारी गिरावट को “SaaS apocalypse” या “SaaSpocalypse” नाम दिया गया. असल में यह डर है कि AI पारंपरिक सॉफ्टवेयर को बेकार कर सकता है.

SaaS क्या होता है और क्यों जरूरी है

SaaS यानी Software-as-a-Service एक ऐसा मॉडल है जिसमें कंपनियां सॉफ्टवेयर खरीदने के बजाय उसे सब्सक्रिप्शन पर इस्तेमाल करती हैं. जैसे Microsoft का Microsoft 365, Google का Workspace या Salesforce जैसे प्लेटफॉर्म—ये सभी SaaS मॉडल पर चलते हैं. पिछले 10 सालों में SaaS इंडस्ट्री ने जबरदस्त ग्रोथ की क्योंकि इससे कंपनियों को लगातार कमाई (recurring revenue) मिलती रही और यूजर्स को आसानी से सॉफ्टवेयर मिल गया. लेकिन अब AI इस मॉडल को चुनौती दे रहा है.

AI Agents: असली गेम चेंजर

AI का नया रूप है “AI Agents”. पहले AI सिर्फ मदद करता था, लेकिन अब ये खुद काम करने लगा है.

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AI एजेंट्स अब:

• लीगल डॉक्यूमेंट बना सकते हैं

• फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकते हैं

• कस्टमर सपोर्ट संभाल सकते हैं

• कोड लिख सकते हैं

यानि जो काम पहले कई सॉफ्टवेयर और टीम मिलकर करती थी, अब एक AI एजेंट अकेले कर सकता है. OpenAI के ChatGPT के बाद यह बदलाव और तेज हुआ.

मार्केट में क्या असर हुआ

AI के डर से सॉफ्टवेयर कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई. Adobe, Oracle और SAP जैसी कंपनियों की वैल्यू एक महीने में सैकड़ों बिलियन डॉलर घट गई. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, पूरे सेक्टर ने 1 ट्रिलियन डॉलर तक का नुकसान झेला. भारत में भी असर दिखा- Infosys और Wipro के शेयर भी गिरे.

असली डर क्या है

सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर AI खुद सॉफ्टवेयर बना सकता है, तो कंपनियां महंगे सॉफ्टवेयर क्यों खरीदें?

AI की मदद से अब सॉफ्टवेयर बनाना:

• सस्ता हो गया है

• तेज हो गया है

• आसान हो गया है

इसे “vibe coding” भी कहा जा रहा है, जहां AI खुद कोड जनरेट करता है.

टेक दिग्गज क्या कह रहे हैं

Satya Nadella का कहना है कि AI अभी शुरुआती दौर में है और इसमें बहुत ग्रोथ बाकी है. वहीं Zoho के CEO Sridhar Vembu ने कहा कि SaaS इंडस्ट्री पहले से ही कमजोर थी और AI ने सिर्फ उस कमजोरी को उजागर किया है.

आंकड़े क्या कहते हैं

घबराहट के बावजूद बड़ी कंपनियों के नतीजे कुछ और कहानी बताते हैं.

• Microsoft का क्लाउड बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है

• Oracle के पास रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है. इसका मतलब है कि कंपनियां अभी भी मौजूदा सॉफ्टवेयर सिस्टम पर निर्भर हैं.

आगे क्या होगा

भविष्य में SaaS पूरी तरह खत्म नहीं होगा, बल्कि बदल जाएगा. Nvidia के CEO Jensen Huang के मुताबिक, SaaS अब “AaaS” यानी Agentic AI as a Service बन सकता है. यानि सॉफ्टवेयर की जगह AI एजेंट्स सर्विस देंगे.