Advertisement
trendingNow13159623
Hindi Newsटेकसॉफ्टवेयर की दुनिया का The End? Anthropic के एक ऐलान से Wall Street में मातम, एक झटके में ₹94 लाख करोड़ स्वाहा

सॉफ्टवेयर की दुनिया का 'The End'? Anthropic के एक ऐलान से Wall Street में मातम, एक झटके में ₹94 लाख करोड़ स्वाहा

सॉफ्टवेयर की दुनिया में 'SaaSpocalypse' आ गया है! Anthropic के नए AI एजेंट्स ने ऐसा डर पैदा किया कि Microsoft और Salesforce जैसी कंपनियों के $1 ट्रिलियन (करीब 94 लाख करोड़ रुपये) स्वाहा हो गए.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 31, 2026, 06:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

SaaSpocalypse' ने ऐसा डर पैदा किया कि Microsoft और Salesforce जैसी कंपनियों के $1 ट्रिलियन (करीब 94 लाख करोड़ रुपये) स्वाहा हो गए.
SaaSpocalypse' ने ऐसा डर पैदा किया कि Microsoft और Salesforce जैसी कंपनियों के $1 ट्रिलियन (करीब 94 लाख करोड़ रुपये) स्वाहा हो गए.

‘SaaSpocalypse’ एक नया शब्द है, जो Software-as-a-Service (SaaS) इंडस्ट्री पर AI के असर को दिखाता है. फरवरी में AI कंपनी Anthropic ने अपने Claude चैटबॉट के लिए नए AI टूल्स लॉन्च किए. इन टूल्स ने अलग-अलग इंडस्ट्री के काम खुद करने की क्षमता दिखाई. इसका असर इतना बड़ा था कि एक ही दिन में सॉफ्टवेयर कंपनियों के शेयर गिर गए और करीब 300 बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया. इसी भारी गिरावट को “SaaS apocalypse” या “SaaSpocalypse” नाम दिया गया. असल में यह डर है कि AI पारंपरिक सॉफ्टवेयर को बेकार कर सकता है.

SaaS क्या होता है और क्यों जरूरी है

SaaS यानी Software-as-a-Service एक ऐसा मॉडल है जिसमें कंपनियां सॉफ्टवेयर खरीदने के बजाय उसे सब्सक्रिप्शन पर इस्तेमाल करती हैं. जैसे Microsoft का Microsoft 365, Google का Workspace या Salesforce जैसे प्लेटफॉर्म—ये सभी SaaS मॉडल पर चलते हैं. पिछले 10 सालों में SaaS इंडस्ट्री ने जबरदस्त ग्रोथ की क्योंकि इससे कंपनियों को लगातार कमाई (recurring revenue) मिलती रही और यूजर्स को आसानी से सॉफ्टवेयर मिल गया. लेकिन अब AI इस मॉडल को चुनौती दे रहा है.

AI Agents: असली गेम चेंजर

AI का नया रूप है “AI Agents”. पहले AI सिर्फ मदद करता था, लेकिन अब ये खुद काम करने लगा है.

Add Zee News as a Preferred Source

AI एजेंट्स अब:
• लीगल डॉक्यूमेंट बना सकते हैं
• फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकते हैं
• कस्टमर सपोर्ट संभाल सकते हैं
• कोड लिख सकते हैं

यानि जो काम पहले कई सॉफ्टवेयर और टीम मिलकर करती थी, अब एक AI एजेंट अकेले कर सकता है. OpenAI के ChatGPT के बाद यह बदलाव और तेज हुआ.

मार्केट में क्या असर हुआ

AI के डर से सॉफ्टवेयर कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई. Adobe, Oracle और SAP जैसी कंपनियों की वैल्यू एक महीने में सैकड़ों बिलियन डॉलर घट गई. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, पूरे सेक्टर ने 1 ट्रिलियन डॉलर तक का नुकसान झेला. भारत में भी असर दिखा- Infosys और Wipro के शेयर भी गिरे.

असली डर क्या है
सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर AI खुद सॉफ्टवेयर बना सकता है, तो कंपनियां महंगे सॉफ्टवेयर क्यों खरीदें?

AI की मदद से अब सॉफ्टवेयर बनाना:
• सस्ता हो गया है
• तेज हो गया है
• आसान हो गया है

इसे “vibe coding” भी कहा जा रहा है, जहां AI खुद कोड जनरेट करता है.

टेक दिग्गज क्या कह रहे हैं

Satya Nadella का कहना है कि AI अभी शुरुआती दौर में है और इसमें बहुत ग्रोथ बाकी है. वहीं Zoho के CEO Sridhar Vembu ने कहा कि SaaS इंडस्ट्री पहले से ही कमजोर थी और AI ने सिर्फ उस कमजोरी को उजागर किया है.

आंकड़े क्या कहते हैं
घबराहट के बावजूद बड़ी कंपनियों के नतीजे कुछ और कहानी बताते हैं.
• Microsoft का क्लाउड बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है
• Oracle के पास रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है. इसका मतलब है कि कंपनियां अभी भी मौजूदा सॉफ्टवेयर सिस्टम पर निर्भर हैं.

आगे क्या होगा

भविष्य में SaaS पूरी तरह खत्म नहीं होगा, बल्कि बदल जाएगा. Nvidia के CEO Jensen Huang के मुताबिक, SaaS अब “AaaS” यानी Agentic AI as a Service बन सकता है. यानि सॉफ्टवेयर की जगह AI एजेंट्स सर्विस देंगे.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

SaaSpocalypseAI vs SaaSAI agents impact

Trending news

अमेरिका-ईरान की लड़ाई से अप्रैल में महातबाही आने वाली है? ग्लोबल मंदी के संकेत
america iran war
अमेरिका-ईरान की लड़ाई से अप्रैल में महातबाही आने वाली है? ग्लोबल मंदी के संकेत
DNA: अफवाह की आड़ में पेट्रोल-गैस की कालाबाजारी का पर्दाफाश, आखिर कौन है जिम्मदेार?
Fuel crisis
DNA: अफवाह की आड़ में पेट्रोल-गैस की कालाबाजारी का पर्दाफाश, आखिर कौन है जिम्मदेार?
कितने करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं एक्टर विजय? चुनावी हलफनामे में खोल दिया राज
Assembly Elections 2026
कितने करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं एक्टर विजय? चुनावी हलफनामे में खोल दिया राज
दिल्ली से शिरडी जा रहा विमान भटक गया रास्ता! फिर इस शहर में हुई इमरजेंसी लैंडिंग
nasik news
दिल्ली से शिरडी जा रहा विमान भटक गया रास्ता! फिर इस शहर में हुई इमरजेंसी लैंडिंग
Zubeen Garg मामले में 100 दिनों में न्याय, असम में कांग्रेस के 5 बड़े वादे
assam election 2026
Zubeen Garg मामले में 100 दिनों में न्याय, असम में कांग्रेस के 5 बड़े वादे
चौधरी बनने चला था PAK, ईरान ने फिर दे दिया झटका, कहा- जंग रोकने की पहल से मतलब नहीं
Israel Iran tension
चौधरी बनने चला था PAK, ईरान ने फिर दे दिया झटका, कहा- जंग रोकने की पहल से मतलब नहीं
कांग्रेस राज में नक्सलवाद पनपने से लेकर खात्मे तक, लोकसभा में शाह की 10 प्रमुख बातें
amit shah
कांग्रेस राज में नक्सलवाद पनपने से लेकर खात्मे तक, लोकसभा में शाह की 10 प्रमुख बातें
फसल की नहीं होगी कोई टेंशन, ईरान युद्ध के बीच मोदी सरकार ने फेंका 'तुरुप का पत्ता'
Fertilizers stock
फसल की नहीं होगी कोई टेंशन, ईरान युद्ध के बीच मोदी सरकार ने फेंका 'तुरुप का पत्ता'
ईरान युद्ध का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर किस तरह दिखा असर? एक्सपर्ट ने समझाया
Iran war
ईरान युद्ध का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर किस तरह दिखा असर? एक्सपर्ट ने समझाया
शिक्षा में पंजाब के स्कूलों ने मारी बाजी, सर्वे में केरल से भी निकला आगे: भगवंत मान
Punjab School
शिक्षा में पंजाब के स्कूलों ने मारी बाजी, सर्वे में केरल से भी निकला आगे: भगवंत मान