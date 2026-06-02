नौकरी जाने का डर छोड़िए! Nvidia के मालिक ने बताया कैसे AI की मदद से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री करेगी डबल कमाई

Generative AI: क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के आने से दुनिया की तमाम सॉफ्टवेयर कंपनियां और नौकरियां खत्म हो जाएगी? टेक जगत में लगातार हो रहे लेऑफ के बीच यह डर सबको सता रहा है. इसे ही SaaSpocalypse यानी सॉफ्टवेयर कंपनियों का खात्मा कहा जा रहा है. लेकिन इसी बीच दुनिया की सबसे बड़ी चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया के सीईओ जेन्सन हुआंग ने ऐसी बात कह दी है, जो इस डर को पूरी तरह से खत्म कर सकता है. ताइवान में चल रहे Computex 2026 इवेंट के दौरान अपने कीनोट सेशल में जेन्सन हुआंग ने कहा कि AI के आने के बाद सॉफ्टवेयर कंपनियां पूरी तरह से बर्बाद नहीं होंगी, बल्कि आने वाले समय में उनकी अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी.

AI से बंद नहीं होगी कंपनियां, बढ़ेगी मांग

एनवीडिया के सीईओ जेन्सन हुआंग ने बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि कई लोग उनसे पूछ रहे हैं कि क्या एजेंटिक एआई के आने के बाद सॉफ्टवेयर-एज-ए-सर्विस यानी SaaS प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं होगी?

आगे उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि जेन्सन AI आ रहा है, एजेंटिक AI आ रहा है. इसलिए अब सभी सॉफ्टवेयर कंपनियां बिजनेस से बाहर हो जाएंगी. मैंने उनसे कहा कि असल में इसका बिल्कुल उल्टा होने वाला है.

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अब जानिए क्या है एजेंटिक AI और क्यों पड़ेगी सॉफ्टवेयर की जरूरत?

एनवीडिया के सीईओ हुआंग ने यह समझाया कि आने वाले समय में AI एजेंट्स यानी जो बिना इंसानी मदद के खुद काम करने में सक्षम हैं, इंसानों की तुलना में कहीं ज्यादा डिजिटल टूल्स और सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे. हालांकि उन्होंने सॉफ्टवेयर कंपनियों को एक बहुत जरूरी सलाह भी दी है. हुआंग के अनुसार-

सॉफ्टवेयर कंपनियों को अपने प्रोडक्ट्स के डिजाइन में जरूरी बदलाव करना होगा.

सॉफ्टवेयर को इस तरह बनाया होगा, जिससे AI एजेंट्स उन्हें आसानी से समझ सकें और उपयोग में ले सकें.

यह समय सॉफ्टवेयर कंपनियों के लिए खत्म होने का नहीं, बल्कि नए दौर में कदम रखने का है.

AI से क्यों बना हुआ है डर?

AI में कारण लगातार हो रही छंटनी के कारण टेक जगत में नौकरी पर खतरा बना हुआ है. इसके साथ ही Salesforce, Atlassian और SAP जैसी बड़ी कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई है, इसका कारण है कि इन्वेस्टर्स को इस बात का डर है कि AI टूल्स इनके बिजनेस मॉडल के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं. बिना कोडिंग के ऐप बनाने वाले प्लेटफॉर्म्स यानी No-Code AI ने भी इस चिंता को बढ़ा दिया है.

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कमाई होगी डबल

सिर्फ जेन्सन हुआंग ही नहीं, बल्कि OpenAI के सीईओ सैम ऑल्टमैन और Anthropic के सीईओ डारियो अमोदेई भी यही राय है. टेक जगत के दिग्गजों का मानना है कि सॉफ्टवेयर कंपनियां खत्म नहीं होंगी, बल्कि वे AI के साथ तालमेल बिठाकर खुद को और बेहतर बनाएंगी और इससे कमाई भी लगभग डबल हो जाएगी.

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