दम घोंट देगा Gas Geyser! सर्दियों में छोटी-सी लापरवाही से चली जाएगी जान

Geyser Safety Tips: गैस गीजर पानी गर्म करने का एक आसान तरीका है, इसलिए कई घरों में इसे इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन अगर गीजर को सही तरीके से न चलाया जाए, तो इससे हादसे होने का खतरा भी बढ़ जाता है. गैस लीकेज, ऑक्सीजन की कमी या कमरे में धुआं भरना जैसे जानलेवा हालात भी हो सकते हैं. ऐसे कई हादसे हुए है जिसमें गैस गीजर से जुड़ी कोई भी समस्या होने पर लोगों को अपनी जान गवानी पड़ी. इसलिए गैस गीजर का यूज करते समय सुरक्षा बरतना सबसे जरूरी है. कुछ आसान सावधानियां अपनाकर आप अपने पूरे परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं.

क्या होता है Gas Geyser?

गैस गीजर लिक्विड पेट्रोलियम गैस (LPG) से चलता है. यह सिर्फ कुछ ही मिनटों में पानी को गर्म कर देता है और इसकी हीटिंग तब तक लगातार बनी रहती है जब तक आप इसे बंद नहीं करते है. जैसे ही आप गैस गीजर को ऑन करते हैं, पानी का बहाव एक सेंसर को ट्रिगर करता है. इसके बाद एक गैस बर्नर पानी को गर्म करता है और उसे तुरंत बाल्टी या टब तक पहुंचाता है. पानी तब तक गर्म होता रहता है जब तक आप गीजर को बंद नहीं कर देते है.

Gas Geyser का इस्तेमाल करते समय ये सावधानी जरूर बरतें

जलने वाली चीजें पास न रखें

गीजर के पास कभी भी पेट्रोल, डीजल, माचिस या लाइटर जैसी आग पकड़ने वाली चीजे भूलकर भी न रखें।. गैस गीजर के मामले में ये सावधानी और भी जरूरी हो जाती है.

वेंटिलेशन कै ध्यान रखें

अगर आपके बाथरूम में गैस वॉटर हीटर लगा है, तो वो हवादार जगह में लगा हो. गैस लीकेज जानलेवा साबित हो सकती है इसलिए सही वेंटिलेशन होना बहुत आवश्यक है. इलेक्ट्रिक वॉटर हीटर के वेंट्स को भी समय-समय पर चेक करते रहना चाहिए.

सर्विसिंग भी जरूरी

जैसे आप अपनी कार की सर्विसिंग कराते हैं, वैसे ही अपने वॉटर हीटर को हर छह महीने में सर्विस करवाना भी जरूरी है. इससे बड़ी दुर्घटना होने से पहले ही आप किसी भी खराबी या समस्या को पकड़ सकते हैं.

इंस्टॉलेशन के लिए प्रोफेशनल सहायता लें

वॉटर हीटर लगाना प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स का काम है. इसे खुद से लगाने की कोशिश न करें. कंपनी ने जो व्यक्ति या प्रोफेशनल भेजा है उसकी मदद से ही अपने नए वॉटर हीटर को सुरक्षित रूप से लगवाएं.

