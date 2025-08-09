Saiyaara का क्लाइमेक्स लिखने बैठा ChatGPT! ऐसा सीन लिखा हैरान रह गया डायरेक्टर, पढ़कर आप भी चौंक उठेंगे
Advertisement
trendingNow12873415
Hindi Newsटेक

Saiyaara का क्लाइमेक्स लिखने बैठा ChatGPT! ऐसा सीन लिखा हैरान रह गया डायरेक्टर, पढ़कर आप भी चौंक उठेंगे

Saiyaara की क्रिएटिव टीम हफ्तों से फिल्म के एंडिंग पर माथापच्ची कर रही थी. कई ड्राफ्ट तैयार हुए, लेकिन कोई भी परफेक्ट बैलेंस- यानी ड्रामा और रियलिज्म का सही मिश्रण- नहीं बैठ रहा था. तभी एक असिस्टेंट राइटर ने सुझाव दिया, “क्यों न ChatGPT से पूछते हैं?”

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 09, 2025, 09:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Saiyaara का क्लाइमेक्स लिखने बैठा ChatGPT! ऐसा सीन लिखा हैरान रह गया डायरेक्टर, पढ़कर आप भी चौंक उठेंगे

बॉलीवुड में फिल्मों का क्लाइमेक्स तैयार करना आसान काम नहीं होता. इसके लिए डायरेक्टर और राइटर महीनों मेहनत करते हैं. लेकिन रोमांटिक ड्रामा ‘सैयारा’ की टीम ने इस बार एक अलग ही तरीका अपनाया- उन्होंने मदद ली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ChatGPT से. आमतौर पर AI का इस्तेमाल फिल्म प्रमोशन, मार्केटिंग या स्क्रिप्ट रिसर्च में होता है, लेकिन यहां ChatGPT को सीधे फिल्म का एंडिंग सोचने का काम दिया गया. यह प्रयोग फिल्म की क्रिएटिव टीम के लिए रोमांचक तो था, लेकिन इसके साथ ही कई सवाल भी उठा गया- क्या मशीन इंसानों की तरह भावनाओं और संस्कृति की बारीकियों को पकड़ सकती है? और क्या यह एंडिंग बड़े पर्दे तक पहुंच पाई?

ChatGPT को क्यों दी गई जिम्मेदारी
सैयारा की क्रिएटिव टीम हफ्तों से फिल्म के एंडिंग पर माथापच्ची कर रही थी. कई ड्राफ्ट तैयार हुए, लेकिन कोई भी परफेक्ट बैलेंस- यानी ड्रामा और रियलिज्म का सही मिश्रण- नहीं बैठ रहा था. तभी एक असिस्टेंट राइटर ने सुझाव दिया, “क्यों न ChatGPT से पूछते हैं?” टीम ने AI को फिल्म के सभी किरदारों, उनकी जर्नी, भावनाओं और क्लाइमेक्स तक पहुंचने वाले कॉन्फ्लिक्ट का डिटेल प्रॉम्प्ट भेजा. कुछ ही सेकंड में ChatGPT ने तीन अलग-अलग एंडिंग आइडियाज तैयार कर दिए, जिनमें संवाद और सीन की पूरी डिटेल थी.

वो AI एंडिंग जिसने सबको चौंका दिया
इनमें से एक एंडिंग ने तुरंत सभी का ध्यान खींचा. इसमें लीड कपल एक रेलवे स्टेशन पर बिछड़ते हैं- बिना किसी ड्रामेटिक डायलॉग के, सिर्फ एक हल्की-सी मुस्कान के साथ, और फिर अलग-अलग ट्रेनों में बैठ जाते हैं. यह आइडिया क्लासिक बॉलीवुड रोमांस की झलक देता था, लेकिन इसमें मॉडर्न टच भी था. टीम के कई लोग इस बात से हैरान थे कि एक मशीन, जिसने कभी प्यार या दिल टूटने का एहसास नहीं किया, इतनी भावनात्मक सीन कैसे लिख सकती है.

तो फिर क्यों नहीं लिया गया AI का आइडिया
डायरेक्टर के मुताबिक, ChatGPT का लिखा सीन “तकनीकी रूप से सही” था, लेकिन उसमें वो सांस्कृतिक बारीकियां और भावनाओं का गहरापन नहीं था, जो कहानी के लिए जरूरी था. इसके अलावा, टीम को लगा कि फिल्म के सबसे अहम पल पर AI का ज्यादा रोल दिखना, मानव कहानी कहने की कला को दबा सकता है. आखिरकार, उन्होंने एक ऐसा एंडिंग चुना, जिसमें भावनाएं भी थीं और कैरेक्टर आर्क भी और गहरे हो गए. यह पूरी तरह उनके शुरू से बनाए विज़न के अनुरूप था.

बॉलीवुड में AI का बढ़ता दखल
ये घटना बताती है कि बॉलीवुड में AI का रोल अब सिर्फ रिसर्च या प्रमोशन तक सीमित नहीं रह गया है. आने वाले समय में स्क्रिप्ट राइटिंग में AI का इस्तेमाल और बढ़ सकता है, लेकिन फिलहाल इंसानी कहानीकारों की जगह मशीनें नहीं ले पा रही हैं. सैयारा इसका ताजा उदाहरण है- जहां AI का लिखा एंडिंग लगभग फाइनल था, लेकिन आखिरी वक्त पर दिल जीतने वाला फैसला इंसान ने ही लिया.

FAQs

Q1. क्या बॉलीवुड फिल्मों में पहले भी AI का इस्तेमाल हुआ है?
हां, लेकिन ज्यादातर मार्केटिंग और स्क्रिप्ट रिसर्च के लिए. क्लाइमेक्स लिखने का मामला अभी भी बहुत दुर्लभ है.

Q2. क्या ChatGPT का लिखा एंडिंग फाइनल कट में लिया जा सकता था?
तकनीकी तौर पर हां, लेकिन टीम ने सांस्कृतिक और भावनात्मक गहराई के चलते अलग रास्ता चुना.

Q3. क्या भविष्य में AI पूरी फिल्म लिख सकता है?
संभव है, लेकिन फिलहाल इंसानी राइटर्स की क्रिएटिविटी और भावनात्मक समझ का कोई विकल्प नहीं है.

About the Author
author img
मोहित चतुर्वेदी

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

ChatGPTSaiyaara

Trending news

भारत झुकेगा नहीं... टैरिफ वॉर के बीच पीयूष गोयल का ट्रंप को करारा जवाब
Piyush Goyal
भारत झुकेगा नहीं... टैरिफ वॉर के बीच पीयूष गोयल का ट्रंप को करारा जवाब
कुलगाम में भीषण एनकाउंटर जारी.. सेना के 2 जवान शहीद, 11 घायल
Kulgam
कुलगाम में भीषण एनकाउंटर जारी.. सेना के 2 जवान शहीद, 11 घायल
ट्रंप से कैसे निपटना है.. थरूर ने बता दिया, मेलानिया का नाम लेकर तगड़ी चुटकी ले ली
Shashi Tharoor
ट्रंप से कैसे निपटना है.. थरूर ने बता दिया, मेलानिया का नाम लेकर तगड़ी चुटकी ले ली
Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली-एनसीआर में सुबह से भारी बारिश, कई इलाकों में जलभराव और भीषण जाम, पढ़ लें ट्रैफिक एडवाइजरी
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली-एनसीआर में सुबह से भारी बारिश, कई इलाकों में जलभराव और भीषण जाम, पढ़ लें ट्रैफिक एडवाइजरी
HC ने ठुकराई शाहिद यूसुफ की जमानत याचिका, अब जेल में ही सड़ेगा आतंकी का बेटा
Delhi High Court
HC ने ठुकराई शाहिद यूसुफ की जमानत याचिका, अब जेल में ही सड़ेगा आतंकी का बेटा
आज रक्षाबंधन पर मॉनसून मेहरबान, सुबह-सुबह मुहूर्त को बारिश ने किया शुभ?
today weather update
आज रक्षाबंधन पर मॉनसून मेहरबान, सुबह-सुबह मुहूर्त को बारिश ने किया शुभ?
आखिरकार रिलीज हो गई उदयपुर फाइल्स, जानिए देशभर में क्या हुआ
DNA
आखिरकार रिलीज हो गई उदयपुर फाइल्स, जानिए देशभर में क्या हुआ
दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?
DNA Analysis
दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?
रास्ते बंद, टूटी सड़कें, कुदरत के कहर से तबाह हुआ धराली गांव; कैसे बदल गया नजारा?
DNA Analysis
रास्ते बंद, टूटी सड़कें, कुदरत के कहर से तबाह हुआ धराली गांव; कैसे बदल गया नजारा?
तमिलनाडु ने 'केंद्र' से किया किनारा, सामने रखी नई एजुकेशन पॉलिसी, दो भाषाओं पर फोकस
Tamil Nadu
तमिलनाडु ने 'केंद्र' से किया किनारा, सामने रखी नई एजुकेशन पॉलिसी, दो भाषाओं पर फोकस
;