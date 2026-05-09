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Hindi Newsटेकनौकरीपेशा लोगों की खुल गई लॉटरी! इस AI स्टार्टअप का अनोखा नियम- काम करो या न करो, सैलरी तो बढ़ेगी ही

नौकरीपेशा लोगों की खुल गई लॉटरी! इस AI स्टार्टअप का अनोखा नियम- काम करो या न करो, सैलरी तो बढ़ेगी ही

स्वीडन के एआई स्टार्टअप 'Lovable' ने कर्मचारियों के लिए अनोखा नियम बनाया है, जहां बिना किसी परफॉर्मेंस रिव्यू या रेटिंग के हर साल 10% सैलरी बढ़ना तय है. कंपनी का मानना है कि जो कर्मचारी उनके साथ टिके रहते हैं, वे समय के साथ अपने आप कीमती हो जाते हैं, इसलिए उन्हें हाइक के लिए मैनेजरों के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: May 09, 2026, 08:54 AM IST
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Lovable के CEO और Co-founder Anton Osika ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस नई पॉलिसी की जानकारी दी.
Lovable के CEO और Co-founder Anton Osika ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस नई पॉलिसी की जानकारी दी.

आज के समय में ज्यादातर कंपनियों में सैलरी बढ़वाना आसान नहीं होता. कर्मचारियों को लंबे Performance Review, मैनेजर की फीडबैक मीटिंग्स और रेटिंग सिस्टम से गुजरना पड़ता है. लेकिन अब एक AI स्टार्टअप ने इस पूरी व्यवस्था को बदलने वाला फैसला लिया है. यूरोप की तेजी से उभरती AI कंपनी Lovable  ने ऐलान किया है कि जो कर्मचारी कंपनी में एक साल पूरा करेगा, उसे बिना किसी Performance Review के सीधे 10 प्रतिशत सैलरी बढ़ोतरी मिलेगी. कंपनी का कहना है कि अगर कोई कर्मचारी लंबे समय तक कंपनी के साथ जुड़ा रहता है, तो उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ती है. इसलिए उसे हर साल Salary Hike के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए.

बिना Rating और Manager Approval मिलेगा Salary Hike

स्टॉकहोम स्थित AI स्टार्टअप Lovable के CEO और Co-founder Anton Osika ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस नई पॉलिसी की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि कंपनी में हर फुल-टाइम कर्मचारी को उसके पहले Work Anniversary पर 10 प्रतिशत की सैलरी बढ़ोतरी दी जाएगी, बशर्ते वह अपने काम में उम्मीदों पर खरा उतर रहा हो. उन्होंने लिखा कि लोग जितना ज्यादा समय कंपनी में बिताते हैं, उतने ज्यादा मूल्यवान बनते जाते हैं. ऐसे में उन्हें हर साल Salary Hike को लेकर तनाव में नहीं रहना चाहिए. यह फैसला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि टेक इंडस्ट्री में अभी AI के नाम पर बड़े पैमाने पर Layoffs हो रहे हैं. कई कंपनियां कर्मचारियों की संख्या कम कर रही हैं और Performance आधारित सिस्टम को और सख्त बना रही हैं.

Tech Industry में क्यों अलग है यह फैसला?

आज ज्यादातर कंपनियों में Appraisal Process कर्मचारियों के लिए तनाव का कारण बन चुका है. सालभर मेहनत करने के बाद भी लोगों को अक्सर “More visibility needed” या “Need improvement” जैसी अस्पष्ट फीडबैक मिलती है. इसके बाद कर्मचारियों को उम्मीद रहती है कि शायद उन्हें अच्छी Salary Hike मिल जाए. लेकिन कई बार Final Appraisal उम्मीद से काफी कम निकलता है. Lovable का यह कदम सीधे उसी Corporate Culture को चुनौती देता दिखाई दे रहा है. कंपनी ने Salary Hike को सरल और Predictable बनाने की कोशिश की है.

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कर्मचारियों को रोकने की स्मार्ट रणनीति भी है यह

हालांकि यह फैसला सिर्फ कर्मचारियों की खुशी के लिए नहीं है. इसे कंपनी की Smart Retention Strategy भी माना जा रहा है. इस समय AI Industry में Talent War चल रही है. खासतौर पर AI Engineers और Product Developers की काफी मांग है. बड़ी कंपनियां अच्छे कर्मचारियों को लुभाने के लिए लगातार नए Offers दे रही हैं. ऐसे में अगर कर्मचारियों को पहले से पता हो कि हर साल उनकी सैलरी अपने आप बढ़ेगी, तो उनके दूसरी कंपनियों में जाने की संभावना कम हो सकती है. फिलहाल कंपनी में करीब 200 कर्मचारी हैं और साल के अंत तक इसे बढ़ाकर 400 करने की योजना है.

AI Startup की तेजी से बढ़ रही लोकप्रियता

Lovable पिछले कुछ समय में यूरोप की सबसे तेजी से बढ़ती AI कंपनियों में शामिल हो चुकी है. कंपनी का सबसे चर्चित प्रोडक्ट उसका “Vibe-Coding” प्लेटफॉर्म है. यह प्लेटफॉर्म यूजर्स को सिर्फ साधारण अंग्रेजी में अपनी जरूरत बताकर ऐप बनाने की सुविधा देता है. यानी Coding का ज्यादा ज्ञान न होने पर भी लोग AI की मदद से ऐप तैयार कर सकते हैं. 2024 के आखिर में लॉन्च होने के बाद कंपनी की कमाई में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक समय ऐसा भी आया जब कंपनी की Annual Recurring Revenue में सिर्फ एक महीने के अंदर 100 मिलियन डॉलर का इजाफा हुआ.

AI Product से ज्यादा चर्चा Salary Policy की

हालांकि Lovable अपने AI प्रोडक्ट्स की वजह से तेजी से लोकप्रिय हुई है, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा चर्चा उसकी Salary Policy को लेकर हो रही है. ऐसे दौर में जब कर्मचारी Job Security और Salary Growth को लेकर परेशान हैं, वहां बिना Performance Review के Guaranteed Salary Hike का फैसला लोगों को काफी अलग और आकर्षक लग रहा है.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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