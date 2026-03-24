बिजली-पानी की तरह आएगा 'AI का बिल'! Sam Altman बदलने जा रहे कमाई का तरीका, मुश्किल सवाल पूछने पर देने पड़ेंगे ज्यादा पैसे

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया तेजी से बदल रही है. अब इसे सिर्फ एक टेक प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक बेसिक सर्विस के रूप में देखा जा रहा है. Sam Altman ने BlackRock Infrastructure Summit 2026 में बताया कि आने वाले समय में AI को “on-demand” सर्विस की तरह दिया जाएगा. इसका मतलब है कि जैसे हम बिजली या पानी का बिल इस्तेमाल के हिसाब से देते हैं, वैसे ही AI के लिए भी यूज के आधार पर भुगतान करना होगा. यह मॉडल डिजिटल सर्विसेज की दुनिया में एक बड़ा बदलाव दिखाता है, खासकर तब जब हर दिन ज्यादा कंप्यूटिंग पावर की जरूरत बढ़ रही है.

सब्सक्रिप्शन नहीं, अब टोकन के हिसाब से पेमेंट

Sam Altman ने समझाया कि AI सिस्टम पहले से ही “tokens” नाम की यूनिट पर काम करते हैं. टोकन का मतलब होता है- जब यूजर कोई सवाल पूछता है और सिस्टम जवाब देता है, उस दौरान जितना डेटा प्रोसेस होता है, वही टोकन कहलाता है. इस नए मॉडल में यही टोकन तय करेंगे कि आपको कितना पैसा देना होगा. अगर आप छोटा और आसान सवाल पूछते हैं, तो कम टोकन लगेंगे और कम चार्ज होगा. लेकिन अगर सवाल ज्यादा जटिल है और ज्यादा प्रोसेसिंग की जरूरत है, तो ज्यादा टोकन इस्तेमाल होंगे और खर्च भी बढ़ेगा. इस तरह यह सिस्टम “जितना इस्तेमाल, उतना भुगतान” पर आधारित होगा, जिससे यूजर्स को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी.

Compute की भूमिका: AI की कीमत कैसे तय होगी

AI की कीमत तय करने में “compute” यानी प्रोसेसिंग पावर बहुत अहम भूमिका निभाती है. इसमें स्पेशल चिप्स, सर्वर और बड़े डेटा सेंटर शामिल होते हैं, जो AI मॉडल को चलाने के लिए जरूरी होते हैं. Sam Altman के मुताबिक, अगर compute की उपलब्धता सीमित होती है, तो इसका सीधा असर AI की कीमत और एक्सेस पर पड़ेगा. अगर डिमांड ज्यादा हो गई और संसाधन कम पड़े, तो AI सर्विस महंगी हो सकती है या सभी के लिए उपलब्ध नहीं रह सकती.

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AI के लिए बिजली भी बनेगी बड़ा फैक्टर

AI के इस नए मॉडल में ऊर्जा यानी बिजली की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण हो गई है. दरअसल, बड़े डेटा सेंटर और सर्वर चलाने के लिए भारी मात्रा में बिजली की जरूरत होती है. इसलिए जिन देशों के पास ज्यादा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वे AI के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ पाएंगे. आसान शब्दों में कहें तो किसी देश की बिजली उत्पादन क्षमता अब उसकी टेक्नोलॉजी ताकत को भी तय करेगी. तेजी से विकसित हो रहा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा सेंटर को जल्दी खड़ा करने में मदद करेगा, जिससे AI सर्विसेज भी तेजी से बढ़ेंगी.

AI की दुनिया में बड़ा बदलाव

AI को एक “utility” यानी बेसिक सेवा के रूप में देखना टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में एक बड़ा बदलाव है. अब यूजर्स किसी प्रोडक्ट को खरीदने के बजाय एक सर्विस का इस्तेमाल करेंगे और उसी के हिसाब से पैसे देंगे. यह मॉडल न सिर्फ कंपनियों के बिजनेस को बदल सकता है, बल्कि आम यूजर्स के लिए AI को ज्यादा सुलभ और किफायती भी बना सकता है.