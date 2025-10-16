ChatGPT पर होंगी अब Naughty बातें! Adult model ने मचाया तहलका, Sam Altman बोले- अब आजादी से...

OpenAI के CEO Sam Altman ने आखिरकार उस विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ी है, जो ChatGPT के ‘adult model’ फीचर को लेकर सोशल मीडिया पर शुरू हुआ था. पिछले कुछ दिनों से उन्हें आलोचना, मीम्स और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा था. अब उन्होंने एक ट्वीट के जरिए कंपनी की भविष्य की प्लानिंग पर स्पष्टीकरण दिया है. उन्होंने बताया कि OpenAI टीनएज यूजर्स के लिए ChatGPT के नियमों को और सख्त करने वाला है, जबकि कुछ वयस्क यूजर्स के लिए प्लेटफ़ॉर्म थोड़ा लचीला (lenient) बनाया जाएगा. साथ ही उन्होंने ChatGPT में होने वाले आने वाले बदलावों की झलक भी साझा की.

“ट्वीट गलत समझ लिया गया”: ऑल्टमैन ने दी सफाई

सैम ऑल्टमैन ने अपने ट्वीट में लिखा, “ChatGPT में होने वाले आने वाले बदलावों पर मेरा ट्वीट ‘erotica’ पॉइंट पर उम्मीद से ज्यादा वायरल हो गया. दरअसल, यह सिर्फ एक उदाहरण था कि हम adult users को ज्यादा आजादी देने की सोच रहे हैं.” उन्होंने कहा कि उनका मकसद लोगों को ये समझाना था कि OpenAI अब अलग-अलग उम्र और जरूरतों के हिसाब से ChatGPT की नीतियों को संतुलित कर रहा है.

किशोरों की सुरक्षा रहेगी पहली प्राथमिकता

ऑल्टमैन ने यह भी स्पष्ट किया कि कंपनी अब “Safety over privacy and freedom for teenagers” की नीति पर काम कर रही है. इसका मतलब है कि टीनेज यूजर्स के लिए चैटजीपीटी पर कड़े सुरक्षा नियम लागू रहेंगे, ताकि उन्हें किसी भी अनुचित या मानसिक रूप से प्रभावित करने वाले कंटेंट से बचाया जा सके. उन्होंने कहा- “यह नई और शक्तिशाली तकनीक है. हम मानते हैं कि नाबालिगों को सुरक्षा की अधिक आवश्यकता होती है.”

“Adult users को adults की तरह ट्रीट किया जाएगा”

सैम ऑल्टमैन ने अपने बयान में यह भी कहा कि OpenAI का उद्देश्य वयस्क यूजर्स को “adults की तरह ट्रीट” करना है. उन्होंने बताया कि कंपनी समझती है कि हर यूजर एक जैसी स्थिति में नहीं होता. इसलिए ये बदलाव सभी पर लागू नहीं होंगे. जिन यूजर्स को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हैं या जो mental health crisis से गुजर रहे हैं, उनके लिए अलग और संवेदनशील नीतियां लागू की जाएंगी.

“हम दुनिया के नैतिक पुलिस नहीं हैं”

सैम ऑल्टमैन ने अपने ट्वीट के अंत में लिखा, “हम दुनिया के चुने हुए नैतिक पुलिस नहीं हैं. जैसे समाज में R-rated फिल्मों के लिए कुछ सीमा तय होती है, वैसे ही हम भी ChatGPT में उचित सीमाओं के साथ आजादी देना चाहते हैं.” उन्होंने यह भी जोड़ा कि कंपनी का उद्देश्य किसी भी तरह के अनैतिक कंटेंट को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी के साथ यूजर फ्रीडम देना है.

“December में लागू होंगे बदलाव”

सैम ऑल्टमैन ने पहले किए गए एक पोस्ट में बताया था कि कुछ बदलावों की वजह से ChatGPT कई यूजर्स के लिए कम उपयोगी या “कम मजेदार” हो गया था. इसी के चलते अब कंपनी दिसंबर में नया अपडेट लाने जा रही है. उन्होंने कहा- “December में हम age-gating system को और मजबूत करेंगे. इसके तहत ‘Treat adult users like adults’ पॉलिसी के तहत verified adults को erotica जैसी सुविधाओं की अनुमति दी जा सकती है.” इस बयान के बाद इंटरनेट पर दो तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आईं- कुछ लोगों ने इसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की दिशा में कदम बताया, जबकि कुछ ने नैतिकता और सुरक्षा पर सवाल उठाए.

ChatGPT में आने वाला है नया दौर

साफ है कि OpenAI अब ChatGPT को उम्र, जरूरत और जिम्मेदारी के आधार पर विभाजित करने जा रहा है. जहां एक तरफ किशोरों के लिए सुरक्षा मजबूत की जा रही है, वहीं वयस्कों के लिए फ्रीडम बढ़ाई जा रही है. ये बदलाव एआई चैटबॉट्स की दुनिया में नई दिशा तय कर सकते हैं, जहां टेक्नोलॉजी के साथ नैतिकता और आजादी का संतुलन बनाना सबसे बड़ी चुनौती है.