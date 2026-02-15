Sam Altman समेत 20 देशों के दिग्गज दिल्ली में: आसमान में एंटी-ड्रोन गन तो जमीन पर डिजिटल किला, सुरक्षा देख दंग रह जाएंगे आप!

AI Impact Summit: दुनिया में AI को अपनी उंगलियों पर नजाने वाले टेक जगत के दिग्गज जब दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे तो सुरक्षा का नजारा किसी हॉलीवुड फिल्म जैसा ही कुछ होगा. नई दिल्ली के भारत मंडपम में 16 फरवरी 20 फरवरी तक चलने वाले AI समिट के लिए देश की राजधानी को एक ऐसे डिजिटल किले में बदल दिया गया है जहां परिंदा भी बिना अनुमति के पर नहीं मार सकता है. नई दिल्ली एआई समिट के रूप में एक बार फिर से दुनियाभर में अपनी धमक दिखाने के लिए तैयार है. 16 से 20 फरवरी तक भारत मंडपम में होने वाले AI समिट में आने वाले मेहमानों की सुरक्षा के लिए पूरी तैयारी दिल्ली नगर पालिका परिषद और दिल्ली पुलिस ने कर ली है. एआई समिट की थीम सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय रखी गई है, जो तकनीक के जरिए लोक कल्याण का संदेश देती है.

AI Impact Summit के दौरान 35-40 बड़े कॉरपोरेट प्रमुखों से मुलाकात करेंगे. इनमें OpenAI के सीईओ सैम ऑल्टमैन, माइक्रोसॉफ्ट के अधिकारी, नेटफ्लिक्स, जूम और अमेजन के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे. प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर 20 देशों के नेता इस समिट में शामिल होंगे. जिनकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

ICCC से होगी 'तीसरी आंख' की निगरानी

Add Zee News as a Preferred Source

AI समिट के दौरान सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए दिल्ली नगर पालिका परिषद के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) को मेन सेंटर बनाया गया है.

लुटियंस दिल्ली में NDMC दिल्ली पुलिस और PWD के कुल 730 सीसीटीवी कैमरे सीधे कंट्रोल रूम से कनेक्टेड हैं जो पल-पल की अपडेट देंगे. इनमें से 500+ कैमरे वीडियो एनालिटिक्स से लैस हैं, जो संदिग्ध गतिविधि को खुद पहचान लेते हैं.

VIP मूवमेंट और ट्रैफिक जाम जैसी समस्या से बचने के लिए डेडिकेटेड ट्रैफिक हॉटलाइन बनाई गई है.

प्रदूषण पर भी लगाम

एआई समिट को लेकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ मेहमानों की सुरक्षा में ही नहीं बल्कि साफ-सफाई में भी किया जा रहा है-

GPS ट्रैकिंग

सफाई और सर्विस वाहनों को GPS से ट्रैक किया जाएगा. अगर इन कामों से जुड़ा कोई वाहन अपनी रेंज से बाहर जाता है तो तुरंत अलर्ट जनरेट होगा.

सड़कों पर 5,000 जवान तैनात हैं. पूरे इलाके को 10 जोन और 22 सेक्टर में बांटकर DCP और ACP स्तर के अधिकारी निगरानी कर रहे हैं.

सुरक्षा बलों को 250 वायरलेस सेट, 3,000 लाइट बार और आधुनिक संचार उपकरण दिए गए हैं.

RFID डस्टबिन

शहर में 959 RFID-इनेबल्ड डस्टबिन लगाए गए हैं. यह एक स्मार्ट कचरा मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे कचरा संग्रहण और निपटान को ट्रैक करने के लिए किया जाता है.

एयर क्वालिटी सेंसर

पर्यावरण की सुरक्षा के लिए 20 एयर क्वालिटी सेंसर लगाए गए हैं, जो हवा की गुणवत्ता पर 24 घंटे नजर बनाए रखेंगे.

AI आर्ट का जलवा

AI समिट में आने वाले विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए दिल्ली को फूलों से सजा दिया गया है. शांति पथ पर ट्यूलिप फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा. वहीं दिल्ली के प्रमुख चौराहों पर 15 फ्लोरल बोर्ड और 23 फ्लोरल फाउंटेन भी लगाए गए हैं. खास बात यह है कि MCD कई जगहों पर AI-जनरेटेड आर्ट और मूर्तियां भी लगाई गई हैं.

अभेद्य सुरक्षा घेरा

मेहमानों की सुरक्षा के लिए भारत मंडपम में 5 एंटी-ड्रोन सिस्टम और 4 एयर डिफेंस गन भी तैनात किया गया है.

20-25 एंटी-सबोटेज टीमें और बम डिटेक्शन दस्ते लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं.

ये भी पढे़ंः भारत में जुटेंगे दुनिया के दिग्गज AI किंग, लेकिन सबसे बड़े 'चिप मास्टर' ने बनाई दूरी

एआई समिट में आने वाले मेहमानों के लिए तय 10 होटलों में से सभी की जिम्मेदारी एक DCP रैंक के अधिकारी को सौंपी गई है जिनके साथ 100 जवानों की टीम तैनात होगी.

छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था

दरअसल यह एआई समिट परीक्षाओं के समय हो रही है इसलिए दिल्ली पुलिस ने छात्रों के लिए खास पहल की है. अगर कोई स्टूडेंट रैफिक जाम में फंसता है तो पुलिस कर्मी उसे सुरक्षित और समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने में मदद करेंगे.

ये भी पढ़ेंः इंटरनेट का 'नया संविधान' तैयार! 15 टेक दिग्गजों ने लिया फैसला, आपके लिए क्या बदलेगा?